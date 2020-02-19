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Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину
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РИА Новости

Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину

08:00 19.02.2020 (обновлено: 12:22 19.02.2020)
26218
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
"Полуюбилей" Минских соглашений все стороны отметили в полном соответствии со сложившимися за пять лет традициями. Украина полна наполеоновских планов. Запад растерянно мечется, не понимая, как выбраться из тупика, который сам и организовал. Россия сохраняет безмятежность, за которой, однако, прозрачно читается ядовитое "а мы предупреждали".
При желании в последних шагах Москвы можно усмотреть некоторое ужесточение позиции с привычным указанием на то, что именно по вине Киева достигнутые договоренности по-прежнему не выполнены. По просьбе России вчера состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное этой проблеме. Однако даже более показателен прямой вопрос Владимира Путина в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, намерена ли Украина исполнять взятые на себя обязательства.
Но с таким же успехом все можно объяснить желанием Москвы поумерить очередную волну суеты Киева вокруг "нормандского формата". Только за последние дни там были озвучены: а) новый вариант разведения сил, б) необходимость создания рабочей группы по возврату контроля над границей и в) идея о совместном украинско-российском патрулировании в Донбассе.
Причем все украинские инициативы преподносятся под соусом фактически решенной встречи "нормандской четверки" в апреле. По этому поводу Кремль был вынужден отдельно "бить по рукам", прямо указав, что саммит имеет смысл только после выполнения решений, принятых в декабре в Париже, прогресса в чем явно не наблюдается.
Украина на международной арене заняла очень удобную для себя нишу тусовщика-наперсточника.
Киеву доставляет удовольствие просто чувство сопричастности большой политике и возможность находиться рядом с самыми влиятельными силами мира. То, что его представителям все чаще выказывают демонстративное пренебрежение, никого не беспокоит. Так, например, случилось с бывшим украинским президентом Петром Порошенко, которого организаторы Мюнхенской конференции просто не пустили в зал, где выступал действующий глава государства.
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Одновременно Киев пытается использовать любой шанс, чтобы переиграть обстоятельства в свою пользу. Есть зафиксированные на бумаге Минские договоренности, которые украинские власти не хотят (а местами, судя по всему, просто не могут) выполнить. В результате на протяжении пяти лет они озвучивают разнообразные инициативы, призванные либо заменить согласованные пункты, либо дополнить их, сделав собственное положение более выигрышным.
При этом киевское жульничество носит настолько незатейливый и очевидный для всех заинтересованных сторон характер — на уровне нигерийских "писем счастья" или тех же вокзальных наперсточников, что кажется просто неловким прибегать к подобному уровню мухлежа. Но украинский истеблишмент и тут ничего не смущает.
Запад же явно пребывает в ступоре от сложившейся ситуации, и скандал вокруг доклада "12 шагов к миру в Донбассе" на Мюнхенской конференции по безопасности — очередное тому подтверждение.
Под документом — в целом вполне невинного содержания — подписались почти пять десятков экспертов, среди которых немало известных и высокопоставленных чиновников, дипломатов и военных, в том числе председатель конференции Вольфганг Ишингер.
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Однако на доклад обрушились с жесткой критикой и представители Украины, и США (тут особо отличился влиятельный аналитический центр Atlantic Council), и донбасские республики. Кто-то разглядел в нем "руку Кремля", для других это очередная пустопорожняя бумажка, коих за последние годы исписаны тонны.
В результате документ сначала удалили с сайта конференции, а спустя несколько дней вернули. В этих метаниях (не очень приличных для столь солидного форума, как Мюнхенская конференция) отражается безнадежность украинской проблемы, которую Запад организовал собственными руками.
А она действительно безнадежная.

Периодически в разных концах света на достаточно высоком экспертном уровне высказываются мнения, что еще немного — и у России, Европы или США (или у всех вместе) кончится терпение и по отношению к Украине применят радикальные меры, которые так или иначе разрубят нынешний гордиев узел.

Соответствующие прогнозы выглядят крайне сомнительными по той причине, что подобные меры потребуют главного — взять Украину к себе на баланс. Желающих и готовых к этому просто нет. Запад потратил несколько лет в надежде взвалить бремя на Россию, но некоторое время назад наконец осознал бесплодность своих усилий. Рассчитывать же, что Запад возьмет ношу на себя, тем более наивно.
Украинская военная техника на Донбассе
Вчера, 14:24Сказано в эфире
"По-другому не получится". Экс-депутат Рады об обострении в ДонбассеВладимир Зеленский созвал заседание СНБО Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе. В эфире радио Sputnik экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что может последовать за этим.
Именно поэтому, в силу невозможности принципиального выхода из тупика, немаловажной задачей становится сделать пребывание в нем по возможности комфортным. В первую очередь это касается прикручивания громкости Киеву, которому пустая шумиха обеспечивает максимальное количество бонусов и удовольствия, зато окружающим — головную боль и бесполезную трату времени.
И судя по всему, в данном вопросе позиция Запада полностью совпадает с российской.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Обсудить 37
Минские соглашенияДонбассПетр ПорошенкоСовет Безопасности ООНВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
Всем давно ясно. Было бы у запада желание, минские соглашения Украина выполнила бы скоропостижно. Все рычаги у запада для этого есть. Нет лишь желания. Да и цели проекта майданов совсем далеки от мирных. И на Украине это прекрасно поняли, чем и пользуются.
19 февраля, 08:34
CCicicipi
54001121
Пора уже вводить понятие территорий подчинения ООН с менеджером по реорганизации
19 февраля, 08:19
Андрей Дашков
23220110
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