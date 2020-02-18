В ДНР раскритиковали план "12 шагов" по Донбассу

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. План "12 шагов" по урегулированию конфликта в Донбассе, представленный на Мюнхенской конференции по безопасности, не имеет практической пользы и является попыткой уйти от выполнения минских соглашений, считает полпред самопровозглашенной План "12 шагов" по урегулированию конфликта в Донбассе, представленный на Мюнхенской конференции по безопасности, не имеет практической пользы и является попыткой уйти от выполнения минских соглашений, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

На сайте Мюнхенской конференции 14 февраля был опубликован план по урегулированию на Украине, впоследствии он был удален. В числе авторов документа значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер . План включал в себя 12 шагов, среди которых упоминались установление нового диалога между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.

"Те предложения, которые были озвучены на Мюнхенской конференции в рамках якобы содействия урегулированию конфликта в Донбассе, в сущности, не имеют никакой практической пользы. Мало того, что все они довольно расплывчаты, не имеют конкретной формулировки и были сделаны абсолютно без учета мнения представителей республик", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По ее словам, эти предложения "являются в некотором роде попыткой уйти от минских соглашений в пользу неких новых планов возобновления мира".

"Мы считаем такую инициативу не только не имеющей ярко выраженного конструктива, но и в определенной степени вредящей тому мирному процессу, который идет вот уже более шести лет в рамках минской дипломатической площадки", - отметила полпред ДНР.

По ее мнению, представленные "12 шагов" сконцентрированы главным образом вокруг решения вопросов безопасности, а вопросы восстановления прав человека, гуманитарной и социально-экономической сфер в них упомянуты вскользь. Кроме того, в документе отсутствует план политического урегулирования в Донбассе.

"Мы привержены одобренному странами-гарантами и Советом Безопасности ООН Комплексу мер, в котором нашли сбалансированное отражение наиболее острые и требующие совместного решения вопросы. Если европейские дипломаты хотят действенно помочь возобновлению мира в Донбассе, пусть окажут все возможное давление на украинское руководство с тем, чтобы оно начало наконец-то выполнять свои обязательства по минским соглашениям", - добавила Никонорова.