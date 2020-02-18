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В ДНР раскритиковали план "12 шагов" по Донбассу
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РИА Новости

В ДНР раскритиковали план "12 шагов" по Донбассу

09:56 18.02.2020
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© Фото : МИД ДНРМинистр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. План "12 шагов" по урегулированию конфликта в Донбассе, представленный на Мюнхенской конференции по безопасности, не имеет практической пользы и является попыткой уйти от выполнения минских соглашений, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
На сайте Мюнхенской конференции 14 февраля был опубликован план по урегулированию на Украине, впоследствии он был удален. В числе авторов документа значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. План включал в себя 12 шагов, среди которых упоминались установление нового диалога между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.
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"Те предложения, которые были озвучены на Мюнхенской конференции в рамках якобы содействия урегулированию конфликта в Донбассе, в сущности, не имеют никакой практической пользы. Мало того, что все они довольно расплывчаты, не имеют конкретной формулировки и были сделаны абсолютно без учета мнения представителей республик", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, эти предложения "являются в некотором роде попыткой уйти от минских соглашений в пользу неких новых планов возобновления мира".
"Мы считаем такую инициативу не только не имеющей ярко выраженного конструктива, но и в определенной степени вредящей тому мирному процессу, который идет вот уже более шести лет в рамках минской дипломатической площадки", - отметила полпред ДНР.
По ее мнению, представленные "12 шагов" сконцентрированы главным образом вокруг решения вопросов безопасности, а вопросы восстановления прав человека, гуманитарной и социально-экономической сфер в них упомянуты вскользь. Кроме того, в документе отсутствует план политического урегулирования в Донбассе.
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"Мы привержены одобренному странами-гарантами и Советом Безопасности ООН Комплексу мер, в котором нашли сбалансированное отражение наиболее острые и требующие совместного решения вопросы. Если европейские дипломаты хотят действенно помочь возобновлению мира в Донбассе, пусть окажут все возможное давление на украинское руководство с тем, чтобы оно начало наконец-то выполнять свои обязательства по минским соглашениям", - добавила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Вчера, 19:43
Фракция Вакарчука представит в Раде план по возвращению Донбасса
2110004
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Наталья НиконороваВольфганг ИшингерЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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