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https://ria.ru/20200218/1564902738.html
Совбез ООН обсудит исполнение минских соглашений
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РИА Новости

Совбез ООН обсудит исполнение минских соглашений

00:45 18.02.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 18 фев - РИА Новости. Совбез ООН обсудит во вторник, 18 февраля, как исполняются минские соглашения спустя пять лет после их подписания, заседание пройдет по просьбе России, а уже 20 февраля Генассамблея ООН обсудит ситуацию на востоке Украины.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
В запросе говорится, что в связи с пятой годовщиной комплекса мер по реализации минских соглашений Россия запрашивает проведение 18 февраля заседания, на котором предлагается обсудить исполнение минских соглашений.
Ожидается, что членов Совбеза проинформирует в том числе спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Хайди Грау.
В ходе заседания СБ ООН Россия ждет информации о реализации Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений, в том числе договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря. Как отмечает российская сторона, за прошедшие пять лет существования комплекса мер (который СБ утвердил в резолюции 2202, сделав частью международного права) Москва не увидела ни одного реализованного политического обязательства со стороны украинских властей.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
00:27
Глава МИД Украины хочет обсудить с генсеком ООН миротворцев в Донбассе
Между тем, как сообщил МИД Украины, Киев инициировал заседание Генассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных территориях. Оно пройдет 20 февраля.
В заседании ГА ООН примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Ожидается, что представители Украины также будут участвовать в заседании СБ ООН, инициированном Россией.
В пятницу президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. Российский лидер подчеркнул важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Путин прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
В субботу генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил РИА Новости, что минские договоренности - это единственная дорожная карта по урегулированию на Украине, которая сегодня есть у участников переговоров.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич указал, что бездействие Киева в выполнении поручений "нормандской четверки" ставит под вопрос сроки проведения следующего саммита, намеченного на апрель. В частности, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, не видно прогресса в вопросе разведения сил и средств, во взаимодействии по разминированию, по включению "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины на постоянной основе.
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Петр Порошенко
15 февраля, 18:47
Порошенко рассказал, как Минские соглашения "спасли" Украину
2021002
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНР"Нормандская четверка"Совет Безопасности ООНООНУкраинаВ мире
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