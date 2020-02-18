Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе

"Будет обсуждаться широкий круг вопросов, а в последний раз удалось согласовать семь позиций основных, среди которых не нашлось место вопросу границы, но именно так ставит вопрос президент Зеленский", - сказал Пристайко в эфире программы "Свобода слова".

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В коммюнике подчеркивалось, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".