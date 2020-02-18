Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе

КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Будет обсуждаться широкий круг вопросов, а в последний раз удалось согласовать семь позиций основных, среди которых не нашлось место вопросу границы, но именно так ставит вопрос президент Зеленский", - сказал Пристайко в эфире программы "Свобода слова".
Он отметил, что Киев предлагал РФ создать специальную рабочую группу, которая бы занималась вопросами восстановления контроля Киева над украинско-российской границей. "На сегодня такая группа еще не создана, и поэтому президент Зеленский, как и в прошлый раз, будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен и остался среди приоритетов", - сказал Пристайко.
Также, по его словам, среди прочего будут рассмотрены вопросы прекращения огня, вопрос обмена удерживаемыми лицами, допуска представителей Международного комитета Красного Креста на всю территорию Донбасса.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркивалось, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".