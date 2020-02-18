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Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
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РИА Новости

Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе

00:17 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Будет обсуждаться широкий круг вопросов, а в последний раз удалось согласовать семь позиций основных, среди которых не нашлось место вопросу границы, но именно так ставит вопрос президент Зеленский", - сказал Пристайко в эфире программы "Свобода слова".
Он отметил, что Киев предлагал РФ создать специальную рабочую группу, которая бы занималась вопросами восстановления контроля Киева над украинско-российской границей. "На сегодня такая группа еще не создана, и поэтому президент Зеленский, как и в прошлый раз, будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен и остался среди приоритетов", - сказал Пристайко.
Также, по его словам, среди прочего будут рассмотрены вопросы прекращения огня, вопрос обмена удерживаемыми лицами, допуска представителей Международного комитета Красного Креста на всю территорию Донбасса.
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В коммюнике подчеркивалось, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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