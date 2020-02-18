Мюнхенская конференция вернула на сайт план "12 шагов" по Украине

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. План по урегулированию на План по урегулированию на Украине из 12 пунктов, ранее удаленный с сайта Мюнхенской конференции , снова доступен на странице форума.

Документ был опубликован на сайте конференции 14 февраля. В числе его авторов кроме прочих значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Россией. В частности, в плане упоминается установление нового диалога между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС

Документ вызвал критику со стороны Киева, который заявил, что тезисы не соответствуют официальной позиции Украины, а его составителям надо было посоветоваться с руководством страны. В результате "12 шагов" были удалены с сайта Мюнхенской конференции.

Позднее за работу над этим планом Ишингера внесли в базу сайта "Миротворец" с формулировкой за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".