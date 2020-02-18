Мюнхенская конференция вернула на сайт план "12 шагов" по Украине

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. План по урегулированию на Украине из 12 пунктов, ранее удаленный с сайта Мюнхенской конференции, снова доступен на странице форума.
Документ был опубликован на сайте конференции 14 февраля. В числе его авторов кроме прочих значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Документ вызвал критику со стороны Киева, который заявил, что тезисы не соответствуют официальной позиции Украины, а его составителям надо было посоветоваться с руководством страны. В результате "12 шагов" были удалены с сайта Мюнхенской конференции.
Позднее за работу над этим планом Ишингера внесли в базу сайта "Миротворец" с формулировкой за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Однако по состоянию на вторник, 18 февраля, текст плана снова доступен на сайте Мюнхенской конференции. На той же странице опубликована и ссылка на критику этого документа. "Мюнхенская конференция по безопасности приветствует конструктивное участие в данном обсуждении", — говорится на сайте форума.