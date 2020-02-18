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Мюнхенская конференция вернула на сайт план "12 шагов" по Украине
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РИА Новости

Мюнхенская конференция вернула на сайт план "12 шагов" по Украине

11:32 18.02.2020 (обновлено: 12:15 18.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. План по урегулированию на Украине из 12 пунктов, ранее удаленный с сайта Мюнхенской конференции, снова доступен на странице форума.
Документ был опубликован на сайте конференции 14 февраля. В числе его авторов кроме прочих значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
В частности, в плане упоминается установление нового диалога между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.
Документ вызвал критику со стороны Киева, который заявил, что тезисы не соответствуют официальной позиции Украины, а его составителям надо было посоветоваться с руководством страны. В результате "12 шагов" были удалены с сайта Мюнхенской конференции.
Позднее за работу над этим планом Ишингера внесли в базу сайта "Миротворец" с формулировкой за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Однако по состоянию на вторник, 18 февраля, текст плана снова доступен на сайте Мюнхенской конференции. На той же странице опубликована и ссылка на критику этого документа. "Мюнхенская конференция по безопасности приветствует конструктивное участие в данном обсуждении", — говорится на сайте форума.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
10:08
"Никакой пользы". В ДНР объяснили появление плана 12 шагов по Донбассу
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