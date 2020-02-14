Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T23:12+0300
https://ria.ru/20200214/1564805201.html
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Украиной "Минска-2"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358502_0:0:3079:1732_1036x0_80_0_0_d778d16400aa61d2f2d78b2850c23747.jpg
РИА Новости

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Украиной "Минска-2"

22:04 14.02.2020 (обновлено: 23:12 14.02.2020)
42235
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили украинское урегулирование и некоторые другие вопросы.

Выполнение Минских соглашений

Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений. Стороны также затронули вопросы, касающиеся поддержания режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и работ по разминирования.
Кроме того, Путин и Зеленский выразили готовность продолжить усилия, направленные освобождение и обмен удерживаемых лиц, связанных с конфликтом.
Леонид Пасечник
12 февраля, 17:37
Пасечник заявил, что Киев игнорирует Минские соглашения
Также президенты обсудили подготовку к новой встрече в "нормандском формате". В частности, главы государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на прошлой встрече в декабре 2019 года. Путин и Зеленский согласились с необходимостью активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 22:00
В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине

Соболезнования и искажение истории

Кроме того, российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в аварии в Псковской области.
ДТП произошло накануне. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате инцидента погибли восемь граждан Украины, еще два человека получили ранения и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Помимо этого, Путин в разговоре с украинским президентом указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой воны.
"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Телефонные переговоры состоялись по инициативе Киева.
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
13 февраля, 09:44
МИД Украины взял под контроль расследование ДТП под Псковом

"Нормандская" четверка

Формат "нормандской" четверки включает Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта.
В 2015-2016 годах "нормандской" четверке удалось прийти к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений. В последующем состоялась встреча в столице Белоруссии, где были подписаны Минские соглашения.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
12 февраля, 20:15
Медведчук рассказал об альтернативе Минским соглашениям для Украины
Последняя встреча состоялась 9 декабря. На этом саммите стороны приняли коммюнике, подтверждающее приверженность договоренностям в Минске. Киев, ДНР и ЛНР обязались:
- развести силы на трех новых участках линии соприкосновения
- открыть новые пункты пропуска;
- продвинуться в разминировании;
- провести обмен удерживаемыми лицами;
- закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера";
- согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
На данный момент из списка удалось выполнить лишь обмен удерживаемыми лицами.
Российские власти неоднократно указывали на то, что Украина уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. В Москве подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
13 февраля, 08:00
Украине полезно вспомнить болезненные уроки пятилетней давности
591023114
Обсудить 7
Минские соглашенияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
а вот если бы этот гениальный дипломат в своё время на продвигал бы эти соглашения, не пришлось бы и ставить подобные вопросы, поскольку ополченцы до этого вполне успешно решали проблему под названием "ВСУ"
14 февраля, 22:40
Тарас Педоражко
28000310
«запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине с привлечением лидеров мнений, ученых и экспертов.» Сколько можно это терпеть России? Не надо нам с такими украинскими президентами как Зеленский, и их политикой в отношении России, никаких "родственных связей", учитывая закон о запрещении русского языка и заявления Зеленского о вине СССР в организации и развязывании Второй мировой войны Полностью прекратить экономические и торговые отношения. Посмотреть какая недвижимость и производства Украины есть на территории России и всё позакрывать. Только экономические санкции в отношении Украины позволят ускорить процесс осознания украинским народом выбранных им реформ при строительстве сильной и свободную страны без России.
15 февраля, 00:02
Александр Ильинский
2400003
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров оценил слова Путина о родителе "номер один" и "номер два"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил "забирать" российскую нефть
Вертолет Ми-8АМТШ
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Военнослужащие в Донбассе
В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине
Автомобили полиции
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Колонна украинских военнослужащих на трассе между Артемовском и Дебальцево
"Стреляйте, они бегут!" Как подписывали Минские соглашения
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46США готовят эвакуацию своих граждан с карантинного лайнера в Японии
06:45"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
Лента новостейМолния