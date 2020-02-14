Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Украиной "Минска-2"

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Президенты Президенты Владимир Путин Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили украинское урегулирование и некоторые другие вопросы.

Выполнение Минских соглашений

Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений . Стороны также затронули вопросы, касающиеся поддержания режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и работ по разминирования.

Кроме того, Путин и Зеленский выразили готовность продолжить усилия, направленные освобождение и обмен удерживаемых лиц, связанных с конфликтом.

Также президенты обсудили подготовку к новой встрече в "нормандском формате". В частности, главы государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на прошлой встрече в декабре 2019 года. Путин и Зеленский согласились с необходимостью активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске.

Соболезнования и искажение истории

Кроме того, российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в аварии в Псковской области.

ДТП произошло накануне. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате инцидента погибли восемь граждан Украины, еще два человека получили ранения и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, Путин в разговоре с украинским президентом указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой воны.

"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Телефонные переговоры состоялись по инициативе Киева.

"Нормандская" четверка

Формат "нормандской" четверки включает Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта.

В 2015-2016 годах "нормандской" четверке удалось прийти к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений. В последующем состоялась встреча в столице Белоруссии, где были подписаны Минские соглашения.

Последняя встреча состоялась 9 декабря. На этом саммите стороны приняли коммюнике, подтверждающее приверженность договоренностям в Минске. Киев, ДНР и ЛНР обязались:

- развести силы на трех новых участках линии соприкосновения

- открыть новые пункты пропуска;

- продвинуться в разминировании;

- провести обмен удерживаемыми лицами;

- закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера";

- согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

На данный момент из списка удалось выполнить лишь обмен удерживаемыми лицами.