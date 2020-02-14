Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Украиной "Минска-2"

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили украинское урегулирование и некоторые другие вопросы.
Выполнение Минских соглашений
Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений. Стороны также затронули вопросы, касающиеся поддержания режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и работ по разминирования.
Кроме того, Путин и Зеленский выразили готовность продолжить усилия, направленные освобождение и обмен удерживаемых лиц, связанных с конфликтом.
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Также президенты обсудили подготовку к новой встрече в "нормандском формате". В частности, главы государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на прошлой встрече в декабре 2019 года. Путин и Зеленский согласились с необходимостью активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске.
Соболезнования и искажение истории
Кроме того, российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в аварии в Псковской области.
ДТП произошло накануне. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате инцидента погибли восемь граждан Украины, еще два человека получили ранения и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Помимо этого, Путин в разговоре с украинским президентом указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой воны.
"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Телефонные переговоры состоялись по инициативе Киева.
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"Нормандская" четверка
Формат "нормандской" четверки включает Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта.
В 2015-2016 годах "нормандской" четверке удалось прийти к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений. В последующем состоялась встреча в столице Белоруссии, где были подписаны Минские соглашения.
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Последняя встреча состоялась 9 декабря. На этом саммите стороны приняли коммюнике, подтверждающее приверженность договоренностям в Минске. Киев, ДНР и ЛНР обязались:
- развести силы на трех новых участках линии соприкосновения
- открыть новые пункты пропуска;
- продвинуться в разминировании;
- провести обмен удерживаемыми лицами;
- закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера";
- согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
На данный момент из списка удалось выполнить лишь обмен удерживаемыми лицами.
Российские власти неоднократно указывали на то, что Украина уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. В Москве подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.
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