Лавров назвал условия проведения нового "нормандского саммита"

МЮНХЕН, 17 фев - РИА Новости. Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Основания (для проведения нового нормандского саммита) могут появиться только в одном случае - если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", - ответил он на вопрос журналиста по итогам Мюнхенской конференции.
В частности, не видно прогресса в вопросе разведения сил и средств, взаимодействии по разминированию, включению формулы Штайнмайера в законодательство Украины на постоянной основе, отметил Лавров.
"Мы ждем, когда будут выполнены все из этих положений. Прежде чем созывать саммит, необходимо выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах", - добавил министр.
"Когда мы слышим заявления наших коллег по Нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита - это их пожелания, идея, которую они высказывают вслух, но не более того", - отметил Лавров.
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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