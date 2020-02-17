Лавров назвал условия проведения нового "нормандского саммита"

"Основания (для проведения нового нормандского саммита) могут появиться только в одном случае - если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", - ответил он на вопрос журналиста по итогам Мюнхенской конференции.

"Мы ждем, когда будут выполнены все из этих положений. Прежде чем созывать саммит, необходимо выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах", - добавил министр.

"Когда мы слышим заявления наших коллег по Нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита - это их пожелания, идея, которую они высказывают вслух, но не более того", - отметил Лавров.

Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".