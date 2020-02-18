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2020-02-18T01:16+0300
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Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
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РИА Новости

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

01:14 18.02.2020 (обновлено: 01:16 18.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
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Отвечая на вопрос участников программы "Свобода слова" о том, идет ли речь о совместном с ЛНР и ДНР патрулировании границы с Россией в Донбассе, Аваков заявил: "Нет, не идет". При этом он объяснил, что Зеленский говорил о хорватском опыте патрулирования совместными группами полицейских с участием ОБСЕ.

"Это говорилось в рамках переговоров в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия – ред.), когда наши коллеги предлагают посмотреть какие-то компромиссные варианты. Украинская сторона это не рассматривала ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем, возможно, поэтапный выход на границу… возможно, будем занимать в этот день такой-то участок, потом другой… но о совместном контроле границы речь не идет. Контроль либо есть, либо нет", — подчеркнул Аваков.

При этом, по словам главы МВД Украины, возможно совместное патрулирование территории Донбасса украинскими полицейскими с представителями местных общин. "Уважая переходный период и страхи территориальных общин, мы готовы допустить к совместному патрулированию людей, которых делегируют эти общины. Люди, которые замешаны в преступлениях, те, кто стреляли в наших солдат, те, кто отбирали, и так далее, они не будут участвовать в такого рода группах – это наша принципиальная позиция", — сказал Аваков.
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При этом он отметил, что патрулировать Донбасс будут вооруженные украинские полицейские.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковВладимир ЗеленскийМВД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Арсенка ,кто тебя спрашивать будет ? А вот спрашивать с тебя позже начнут ,и за снайперов и за гражданскую войну .)
18 февраля, 02:09
Данил Некипелов
420002596
... при свержении киевской хунты его брать только живьём! ...
18 февраля, 06:01
Иришка Смирнова
10220519
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