Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

"Это говорилось в рамках переговоров в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия – ред.), когда наши коллеги предлагают посмотреть какие-то компромиссные варианты. Украинская сторона это не рассматривала ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем, возможно, поэтапный выход на границу… возможно, будем занимать в этот день такой-то участок, потом другой… но о совместном контроле границы речь не идет. Контроль либо есть, либо нет", — подчеркнул Аваков.