Зеленский рассказал об идее секторального разведения сил в Донбассе

"В соответствии с ним линия разграничения разбивается на секторы", — объяснил он.

По словам Зеленского, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как специальная Мониторинговая миссия ОБСЕ верифицирует, что в секторе нет каких-либо незаконных вооруженных формирований, вооружения и военной техники.

По словам президента, Украина вскоре сообщит об этой инициативе на встрече в "нормандском формате". Пока что согласовываются участки новых разведений, добавил он.

Зеленский также заверил, что сделает все возможное, чтобы эта встреча состоялась в апреле, как и планировалось ранее.

На декабрьском саммите в Париже лидеры "нормандской четверки" приняли коммюнике, в котором подчеркнули, что Минские соглашения остаются базисом для урегулирования конфликта на востоке Украины. При этом Киев, Донецк и Луганск обязались развести силы на трех новых участках линии соприкосновения; открыть новые пункты пропуска; продвинуться в разминировании; провести обмен удерживаемыми лицами; закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера"; согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.