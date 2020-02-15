Зеленский рассказал об идее секторального разведения сил в Донбассе

МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что разведение сил в Донбассе должно проходить по секторальному принципу.
"В соответствии с ним линия разграничения разбивается на секторы", — объяснил он.
По словам Зеленского, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как специальная Мониторинговая миссия ОБСЕ верифицирует, что в секторе нет каких-либо незаконных вооруженных формирований, вооружения и военной техники.
По словам президента, Украина вскоре сообщит об этой инициативе на встрече в "нормандском формате". Пока что согласовываются участки новых разведений, добавил он.
Зеленский также заверил, что сделает все возможное, чтобы эта встреча состоялась в апреле, как и планировалось ранее.
На декабрьском саммите в Париже лидеры "нормандской четверки" приняли коммюнике, в котором подчеркнули, что Минские соглашения остаются базисом для урегулирования конфликта на востоке Украины. При этом Киев, Донецк и Луганск обязались развести силы на трех новых участках линии соприкосновения; открыть новые пункты пропуска; продвинуться в разминировании; провести обмен удерживаемыми лицами; закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера"; согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
Пока что из этого списка состоялся только обмен удерживаемыми лицами. В Москве не раз подчеркивали, что Киев уклоняется от выполнения обязательств, притом что именно от этого зависит согласование Россией следующей встречи.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения