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Крупные катастрофы вертолетов в мире в 2018-2020 годах
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РИА Новости

Крупные катастрофы вертолетов в мире в 2018-2020 годах

10:58 27.01.2020
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© REUTERS / Yilan County Fire BureauСпасатели на месте аварийной посадки вертолета BlackHawk в Тайване
Спасатели на месте аварийной посадки вертолета BlackHawk в Тайване
© REUTERS / Yilan County Fire Bureau

2020

26 января вертолет разбился на юге Калифорнии в США. На его борту находились девять человек, все они погибли. Среди жертв катастрофы – баскетболист Кобе Брайант и одна из его четырех дочерей — 13-летняя Джанна Мария.
2 января в одном из горных районов вблизи города Илань на севере Тайваня совершил вынужденную посадку вертолет Минобороны Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники. В результате аварийной посадки погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин. Еще пятеро пассажиров выжили.

2019

26 декабря на Гавайях разбился вертолет. Воздушное судно не вернулось в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. Вертолет должен был вернуться на базу в 17.21 по местному времени (27 декабря, 06.21 мск). Обломки пропавшего вертолета были найдены в районе Кокеэ на западе острова. На борту вертолета были семь человек, все они погибли.
25 ноября в Мали во время военной операции произошло столкновение двух вертолетов с французскими военнослужащими. В результате инцидента погибли 13 человек.
25 октября в муниципалитете Альбан Колумбии потерпел крушение вертолет Bell 412 ВВС страны. Вертолет пропал с радаров вечером после того, как вылетел с авиабазы Паланкеро в департаменте Кундинамарка. Погибли шесть человек.
31 августа на севере Норвегии, к юго-западу от Альты, разбился вертолет. На борту воздушного судна находились шесть человек – пилот и пять пассажиров. Пять из них были найдены погибшими. Один пострадавший был госпитализирован, впоследствии он скончался.
5 июля вертолет упал в Атлантический океан неподалеку от самого северного из Багамских островов. При крушении погибли семь человек, среди них был угольный магнат и миллиардер Крис Клайн.
4 мая в штате Миранда Венесуэлы произошло крушение военного вертолета. Он был обнаружен в горной местности. Погибли семь человек, находившиеся на его борту. Среди жертв авиакатастрофы – три капитана, два майора и два подполковника.
27 марта в Кызылординской области Казахстана разбился вертолет Ми-8 министерства обороны страны. Вместе с тремя другими вертолет следовал из Актау в Шымкент ночью при плохой погоде. На его борту находились 13 человек, все они погибли.
27 февраля в районе Тапледжунг на востоке Непала сразу после взлета потерпел крушение вертолет компании Air Dynasty. Погибли семь человек, в том числе министр культуры, туризма и гражданской авиации страны.

2018

31 октября в районе города Анар-Дара в провинции Фарах на западе Афганистана разбился вертолет. В результате крушения погибли 25 человек. Среди пассажиров на борту были военные чиновники, глава и члены совета провинции.
2 сентября в Афганистане разбился вертолет MI-8 MTV молдавской компании Valan International Cargo Charter через некоторое время после взлета с военной базы города Мазари-Шариф. На его борту находились три члена экипажа, граждане Украины, и 11 пассажиров, граждане Афганистана. При падении вертолета погибли два члена экипажа и десять пассажиров.
30 августа военный вертолет разбился в Эфиопии в зоне Восточная Шева в провинции Оромия. На его борту находились 18 человек, из них 15 военных и три мирных жителя, все они погибли.
10 августа в Японии вертолет службы спасения префектуры Гумма с девятью членами экипажа на борту упал в горах префектуры Нагано. Все девять человек погибли. Вертолет вылетел из города Маэбаси в Гумме для осмотра маршрутов восхождения в горах между Гумма и Нагано.
4 августа в Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании Utair. Воздушное судно разбилось во время полета, при столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака. На борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.
17 февраля в Мексике потерпел крушение вертолет, совершавший инспекционный облет пострадавших от землетрясения зон. На борту находились министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Число погибших составило 13 человек.
16 января в Колумбии разбился армейский вертолет Ми-17. На его борту находились 10 человек – восемь военных и двое гражданских лиц. Все погибли.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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