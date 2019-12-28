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На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
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РИА Новости

На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета

05:56 28.12.2019 (обновлено: 08:45 28.12.2019)
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© AFP 2019 / Eugene Tanner Гавайи
Гавайи
© AFP 2019 / Eugene Tanner
Гавайи. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо сообщил, что спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета, который пропал с радаров в четверг.
Ранее сообщалось, что вертолет пропал на Гавайях, на борту находились семь человек, двое из которых дети. Вертолет не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. Он должен был вернуться на базу в 17.21 по местному времени в четверг (пятница, 06.21 мск). Полиция Кауаи позже сообщила, что спасателям удалось найти обломки пропавшего вертолета в районе Кокеэ на западе острова.
"Можем подтвердить, что на борту было семь человек и мы нашли шесть тел. Нет никаких свидетельств, что могут быть выжившие", - заявил Конохо в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBC.
Он добавил, что спасатели продолжат поисковые работы в субботу утром, если позволят погодные условия.
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