Разбившийся в Красноярском крае Ми-8 принадлежит компании Utair

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-8, разбившийся в субботу в Красноярском крае, принадлежит компании Utair, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона по телефону.

"Вертолет компании Utair", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, авария произошла около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все находившиеся на борту погибли.

По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).