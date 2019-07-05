При крушении вертолета на Багамах погиб миллиардер

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. При крушении вертолета в районе Багам погибли семь человек, в том числе угольный магнат и миллиардер Крис Клайн. Об этом сообщает При крушении вертолета в районе Багам погибли семь человек, в том числе угольный магнат и миллиардер Крис Клайн. Об этом сообщает издание BNO News со ссылкой на американские власти.

По их данным, вертолет вскоре после взлета упал в Атлантический океан неподалеку от самого северного из Багамских островов.

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. В одном из погибших друзья опознали Клайна. Личности остальных установили не сразу.