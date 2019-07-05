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РИА Новости

При крушении вертолета на Багамах погиб миллиардер

Вчера, 06:27
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. При крушении вертолета в районе Багам погибли семь человек, в том числе угольный магнат и миллиардер Крис Клайн. Об этом сообщает издание BNO News со ссылкой на американские власти.
По их данным, вертолет вскоре после взлета упал в Атлантический океан неподалеку от самого северного из Багамских островов.
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. В одном из погибших друзья опознали Клайна. Личности остальных установили не сразу.
Миллиардер погиб накануне своего 62-го дня рождения. Согласно журналу Forbes, он разбогател в начале 2000-х, на момент смерти его состояние составляло около 1,8 миллиарда долларов.
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