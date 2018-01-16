В Колумбии при крушении военного вертолета погибли десять человек

МЕХИКО, 16 янв – РИА Новости. Количество погибших во вторник в результате крушения армейского вертолета Ми-17 в Колумбии увеличилось до 10, сообщил командующий колумбийскими вооруженными силами Рикардо Гомес Ньето.

"Для нас очень больно подтвердить, что к настоящему моменту 10 человек в летательном аппарате погибли. Вся наша поддержка в этот трудный момент – с родными и друзьями (погибших)", — написал генерал-майор Гомес в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось о гибели семи человек, судьба еще трёх оставалась неизвестной. Вертолет упал в муниципалитете Сеговия департамента Антиокия. Всего на борту находились 10 человек – восемь военных и двое гражданских лиц.

На месте падения работают спасатели и бригады скорой помощи. Причины катастрофы устанавливаются.