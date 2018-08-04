В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли 18 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

По данным МЧС, авария произошла в двух километрах от населенного пункта Игарка в 10:20 по местному времени (6:20 по московскому).

Следственный комитет сообщил, что на борту вертолета находились три члена экипажа и 15 вахтовиков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Вертолет упал в безлюдном месте. Найдены оба "черных ящика" — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. Их состояние уточняется.

Собеседник агентства уточнил, что Ми-8 разбился во время полета, перед падением он пролетел два километра. Воздушное судно разрушилось и сгорело. При столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных бака.

Причиной крушения, по предварительным данным, могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.

Источник агентства уточнил, что вертолет перевозил сотрудников компании "Ванкор". Позже собеседник рассказал, что воздушное судно принадлежит компании UTair.

По факту крушения Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о соблюдении законодательства о безопасности движения воздушного транспорта.

На место происшествия вылетел врио губернатора края Александр Усс.