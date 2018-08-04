МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли 18 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Следственный комитет сообщил, что на борту вертолета находились три члена экипажа и 15 вахтовиков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Вертолет упал в безлюдном месте. Найдены оба "черных ящика" — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. Их состояние уточняется.
Собеседник агентства уточнил, что Ми-8 разбился во время полета, перед падением он пролетел два километра. Воздушное судно разрушилось и сгорело. При столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных бака.
Причиной крушения, по предварительным данным, могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.
По факту крушения Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о соблюдении законодательства о безопасности движения воздушного транспорта.
На место происшествия вылетел врио губернатора края Александр Усс.