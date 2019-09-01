В Норвегии число жертв крушения вертолета выросло до шести человек

МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости. Пилот и пять пассажиров в возрасте около 20 лет погибли в результате крушения вертолета на севере Норвегии недалеко от города Альта, сообщила полиция королевства.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Вертолет потерпел крушение в субботу вечером к юго-западу от Альты, на борту находились шесть человек – пилот и пять пассажиров. Прибывшие на место спасательные службы обнаружили четырех погибших и одного пострадавшего, один человек на тот момент числился пропавшим без вести.

"Пассажир, который был отправлен в университетскую клинику Тромсе, скончался от полученных травм. Около 20.40 (21.40 мск) последний человек из находившихся на борту, который числился пропавшим, был найден погибшим в вертолете. Это значит, что все шестеро находившихся на борту погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье утром комиссия по расследованию аварий на воздушном транспорте приступила к своей работе на месте происшествия, которое находится в труднодоступном районе. Для доставки на место следователей используется вертолет минобороны.

"Потерпевший крушение вертолет после падения загорелся, так что, вероятно, для идентификации останков погибших потребуется определенное время", - добавили в полиции. Имена погибших пока не сообщаются, однако в полиции уточнили, что пятеро погибших – молодые люди в возрасте около 20 лет из Альты, которые находились в вертолете в качестве пассажиров. Пилот, по данным ведомства, был гражданином Швеции.