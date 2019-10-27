В Колумбии шесть человек погибли в результате крушения вертолета

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате крушения вертолета ВВС Колумбии в муниципалитете Альбан.

ВВС Колумбии подтвердили обнаружение упавшего вертолета. Военные сообщили, что вертолет находился в оптимальном состоянии и несколько раз использовался для перевозки президента, в 2017 году данный вертолет использовал папа Римский Франциск во время своего визита.