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РИА Новости

В Колумбии шесть человек погибли в результате крушения вертолета

20:46 27.10.2019
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CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / Вертолет
Вертолет
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /
Вертолет. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате крушения вертолета ВВС Колумбии в муниципалитете Альбан.
ВВС Колумбии подтвердили обнаружение упавшего вертолета. Военные сообщили, что вертолет находился в оптимальном состоянии и несколько раз использовался для перевозки президента, в 2017 году данный вертолет использовал папа Римский Франциск во время своего визита.
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15 октября, 17:05РИА Новости
На севере Афганистана упал военный вертолет
"Колумбийские ВВС глубоко сожалеют о гибели шести членов экипажа вертолета", - говорится в заявлении ВВС.
Как сообщает радиостанция RCN, вертолет Bell 412 пропал с радаров в пятницу вечером после того, как вылетел с авиабазы Паланкеро в департаменте Кундинамарка. По предварительным данным, среди погибших были два офицера и четыре унтер-офицера.
Причины аварии пока неизвестны, начато расследование.
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