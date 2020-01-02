Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

ПЕКИН, 2 янв — РИА Новости. В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
Еще пятеро пассажиров выжили.
© AP Photo / Johnson LaiНачальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин
© AP Photo / Johnson Lai
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин
Ранее сообщалось, что вертолет Минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около девяти утра (04:00 мск) совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань на севере страны.