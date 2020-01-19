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Международный процесс урегулирования ливийского конфликта
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РИА Новости

Международный процесс урегулирования ливийского конфликта

01:38 19.01.2020 (обновлено: 16:17 19.01.2020)
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© REUTERS / Esam Al-FetoriУчастники демонстрации с портретом Халифы Хафтара в Бенгази, Ливия
Участники демонстрации с портретом Халифы Хафтара в Бенгази, Ливия
© REUTERS / Esam Al-Fetori
В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство лидера Джамахирии Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После гибели Каддафи между различными кланами и вооруженными группировками началась борьба за власть как на государственном, так и региональном уровнях.
В июле 2012 года в Ливии состоялись парламентские выборы во Всеобщий национальный конгресс, в котором большинство мест заняли две конкурирующие партии – Альянс национальных сил и исламистская Партия справедливости и строительства. Противостояние исламистов и умеренных сил при поддержке части военных вылилось в еще один вооруженный конфликт, результатом которого стало установление в августе 2014 года двоевластия в стране. В городе Тобрук на востоке страны стала официально заседать признанная мировым сообществом Палата представителей (ПП), а в Триполи – поддерживаемый вооруженными группировками происламский Всеобщий национальный конгресс (ВНК).
Аморфность обоих образований, дефицит ресурсов и поддержки на местах не позволили ни одному из них добиться решающего преимущества в последовавшем военном противостоянии.
Неустанные попытки ООН и международных посредников усадить представителей ВНК и ПП за стол переговоров оставались безуспешны. Достичь прогресса удалось в конце 2015 года. 17 декабря в городе Схират (Марокко) под эгидой ООН состоялось подписание соглашения об урегулировании внутреннего конфликта в Ливии.
Главным пунктом в тексте документа, который стороны конфликта согласовывали 14 месяцев, стала договоренность о формировании правительства национального согласия, которое будет действовать во время переходного периода – два года. Закончиться он должен парламентскими выборами.
23 декабря 2015 года Совет Безопасности ООН резолюцией 2259 одобрил договоренность о формировании правительства национального единства в Ливии, которая была достигнута противоборствующими сторонами 17 декабря. Резолюция была принята пятнадцатью членами СБ ООН единогласно.
31 марта 2016 года правительство национального согласия Ливии приступило к работе. Его возглавил Файез Саррадж.
Исламисты из прекратившего работу ВНК в Триполи вошли в состав Высшего государственного совета – параллельного парламента, который, согласно плану ООН, должен выполнять консультативные функции.
Парламент, заседающий в восточном городе Тобрук, не поддержал правительство нацсогласия, проголосовав против вотума доверия ему.
Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Россия и ключевые игроки на международной арене не раз заявляли о необходимости политического диалога в ливийском урегулировании.
Попытки добиться урегулирования ситуации в Ливии принимались самыми разными силами, включая европейцев и США, однако не увенчались успехом из-за противоречивых позиций и взглядов противоборствующих сторон.
25 июля 2017 года в пригороде Парижа (Сен-Клу) под патронажем президента Франции Эммануэля Макрона состоялась встреча главы правительства нацсогласия Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Хафтара (спецпредставитель Генсекретаря ООН по Ливии Гассан Саляме присутствовал на ней в качестве наблюдателя).
По итогам переговоров была принята декларация из десяти пунктов. В ней было зафиксировано общее понимание, что кризис в Ливии может быть разрешен только политическим путем через национальное примирение всех ливийцев. Помимо этого, стороны взяли на себя обязательство соблюдать прекращение огня и воздерживаться от любого, кроме случаев борьбы с терроризмом, применения военной силы.
Другим важным событием стала прошедшая 20 сентября 2017 года в Нью-Йорке "на полях" 72-й сессии Генассамблеи ООН встреча высокого уровня по Ливии, в ходе которой спецпредставитель Генсекретаря ООН по Ливии Гассан Саляме выдвинул план действий по ливийскому урегулированию. Он предполагает внесение взаимоприемлемых для всех ливийских сторон поправок в Схиратское соглашение и проведение под эгидой ООН общеливийской национальной конференции по созданию единых органов исполнительной власти, после чего должны состояться референдум по Конституции, президентские и парламентские выборы.
Представленная Саляме в Нью-Йорке "дорожная карта" ливийского урегулирования получила международную поддержку.
С конца сентября 2017 года в Тунисе в развитие парижских договоренностей шли переговоры по линии Палаты депутатов (парламент в Тобруке на востоке страны) и Высшего государственного совета (базируется в Триполи) о внесении поправок в Схиратское соглашение, касающихся перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, в том числе в части управления едиными вооруженными силами. Однако прорывных решений принято не было.
В мае 2018 года в Париже под эгидой ООН прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах приняли участие глава правительства нацсогласия Саррадж, командующий ЛНА маршал Хафтар, глава парламента на востоке страны Агила Салех и глава высшего госсовета в Триполи Халид Мушри.
По итогам встречи стороны политического кризиса договорились провести парламентские и президентские выборы 10 декабря. Кроме того, была достигнута договоренность работать над объединением сил безопасности в стране. Однако парижские договоренности реализованы не были.
В ноябре 2018 года по инициативе итальянской стороны и при поддержке ООН в Палермо (Италия) состоялась международная "Конференция для Ливии" с участием делегаций более чем 20 стран, международных и региональных организаций. Ливию представляли премьер-министр правительства национального согласия Файез Саррадж, глава Высшего государственного совета Халед Мишри, председатель Палаты депутатов Салех и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
Конференция одобрила итоговый документ, в котором подтверждалась приверженность мирового сообщества сохранению суверенитета, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Приветствовалась идея проведения инклюзивной национальной конференции в первые недели 2019 года. Подчеркивалась важность завершения формирования законодательной базы для проведения выборов к весне 2019 года и готовность ливийских сторон уважать результаты народного волеизъявления.
27 февраля 2019 года в Абу-Даби при посредничестве спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии Гассана Саляме состоялась очередная встреча премьер-министра ПНС Ливии Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара.
Стороны договорились вести дело к завершению переходного периода в стране через проведение всеобщих выборов и создание единых органов государственной власти. Однако соглашение, подписанное в Абу-Даби, реализовано не было.
В апреле 2019 года Хафтар объявил о наступлении на Триполи, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось – каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
8 января 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
Однако командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи. В свою очередь, глава правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
13 января 2020 года в Москве прошли многосторонние консультации по ливийскому урегулированию. Они начались со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом. Переговоры продолжались более шести часов и проходили в закрытом от прессы режиме.
Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех и маршал Халифа Хафтар провели встречу только с российской стороной. В то время как глава правительства национального единства Ливии Файез Саррадж и глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри проводили встречи и с российской, и с турецкой сторонами. Противоборствующие стороны на переговорах между собой не встречались.
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что определенный прогресс на переговорах был достигнут. По его словам, итоговый документ подписали Саррадж и Мишри.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар свою подпись не поставил.
Проект итогового соглашения предусматривает, в частности, что стороны конфликта в Ливии обязуются без предварительных условий соблюдать режим перемирия, который вступил в силу 12 января в 0.00, откажутся от всех наступательных действий, а также будут работать над стабилизацией ситуации в Триполи и других городах страны. Кроме того, согласно проекту, планируется создание рабочих групп по урегулированию ситуации в стране, причем их первая встреча может пройти уже в январе.
В сентябре 2019 года ФРГ инициировала международные консультации по Ливии на уровне старших должностных лиц. В них приняли участие представители России, США, Франции, Великобритании, Италии, Египта, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств и Европейского союза, а также спецпредставитель Генсека ООН по Ливии Гассан Саляме.
В последующем в Берлине прошли еще несколько заседаний на высоком уровне.
14 января 2020 года Германия официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине. По данным кабмина ФРГ, во встрече примут участие США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, ООН, ЕС, Африканский союз и Лига арабских государств.
Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Конференция по Ливии в БерлинеГассан СалямеХалифа ХафтарСергей ЛавровСправкиВ мире
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