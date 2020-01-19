Международный процесс урегулирования ливийского конфликта

После гибели Каддафи между различными кланами и вооруженными группировками началась борьба за власть как на государственном, так и региональном уровнях.

В июле 2012 года в Ливии состоялись парламентские выборы во Всеобщий национальный конгресс, в котором большинство мест заняли две конкурирующие партии – Альянс национальных сил и исламистская Партия справедливости и строительства. Противостояние исламистов и умеренных сил при поддержке части военных вылилось в еще один вооруженный конфликт, результатом которого стало установление в августе 2014 года двоевластия в стране. В городе Тобрук на востоке страны стала официально заседать признанная мировым сообществом Палата представителей (ПП), а в Триполи – поддерживаемый вооруженными группировками происламский Всеобщий национальный конгресс (ВНК).

Аморфность обоих образований, дефицит ресурсов и поддержки на местах не позволили ни одному из них добиться решающего преимущества в последовавшем военном противостоянии.

Неустанные попытки ООН и международных посредников усадить представителей ВНК и ПП за стол переговоров оставались безуспешны. Достичь прогресса удалось в конце 2015 года . 17 декабря в городе Схират (Марокко) под эгидой ООН состоялось подписание соглашения об урегулировании внутреннего конфликта в Ливии.

Главным пунктом в тексте документа, который стороны конфликта согласовывали 14 месяцев , стала договоренность о формировании правительства национального согласия, которое будет действовать во время переходного периода – два года. Закончиться он должен парламентскими выборами.

23 декабря 2015 года Совет Безопасности ООН резолюцией 2259 одобрил договоренность о формировании правительства национального единства в Ливии, которая была достигнута противоборствующими сторонами 17 декабря. Резолюция была принята пятнадцатью членами СБ ООН единогласно.

31 марта 2016 года правительство национального согласия Ливии приступило к работе . Его возглавил Файез Саррадж.

Исламисты из прекратившего работу ВНК в Триполи вошли в состав Высшего государственного совета – параллельного парламента, который, согласно плану ООН, должен выполнять консультативные функции.

Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Попытки добиться урегулирования ситуации в Ливии принимались самыми разными силами, включая европейцев и США, однако не увенчались успехом из-за противоречивых позиций и взглядов противоборствующих сторон.

25 июля 2017 года в пригороде Парижа (Сен-Клу) под патронажем президента Франции Эммануэля Макрона состоялась встреча главы правительства нацсогласия Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Хафтара (спецпредставитель Генсекретаря ООН по Ливии Гассан Саляме присутствовал на ней в качестве наблюдателя).

По итогам переговоров была принята декларация из десяти пунктов. В ней было зафиксировано общее понимание, что кризис в Ливии может быть разрешен только политическим путем через национальное примирение всех ливийцев. Помимо этого, стороны взяли на себя обязательство соблюдать прекращение огня и воздерживаться от любого, кроме случаев борьбы с терроризмом, применения военной силы.

Другим важным событием стала прошедшая 20 сентября 2017 года в Нью-Йорке "на полях" 72-й сессии Генассамблеи ООН встреча высокого уровня по Ливии, в ходе которой спецпредставитель Генсекретаря ООН по Ливии Гассан Саляме выдвинул план действий по ливийскому урегулированию. Он предполагает внесение взаимоприемлемых для всех ливийских сторон поправок в Схиратское соглашение и проведение под эгидой ООН общеливийской национальной конференции по созданию единых органов исполнительной власти, после чего должны состояться референдум по Конституции, президентские и парламентские выборы.

Представленная Саляме в Нью-Йорке "дорожная карта" ливийского урегулирования получила международную поддержку.

С конца сентября 2017 года в Тунисе в развитие парижских договоренностей шли переговоры по линии Палаты депутатов (парламент в Тобруке на востоке страны) и Высшего государственного совета (базируется в Триполи) о внесении поправок в Схиратское соглашение, касающихся перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, в том числе в части управления едиными вооруженными силами. Однако прорывных решений принято не было

В мае 2018 года в Париже под эгидой ООН прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах приняли участие глава правительства нацсогласия Саррадж, командующий ЛНА маршал Хафтар, глава парламента на востоке страны Агила Салех и глава высшего госсовета в Триполи Халид Мушри.

По итогам встречи стороны политического кризиса договорились провести парламентские и президентские выборы 10 декабря. Кроме того, была достигнута договоренность работать над объединением сил безопасности в стране. Однако парижские договоренности реализованы не были.

В ноябре 2018 года по инициативе итальянской стороны и при поддержке ООН в Палермо (Италия) состоялась международная "Конференция для Ливии" с участием делегаций более чем 20 стран, международных и региональных организаций. Ливию представляли премьер-министр правительства национального согласия Файез Саррадж, глава Высшего государственного совета Халед Мишри, председатель Палаты депутатов Салех и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Конференция одобрила итоговый документ, в котором подтверждалась приверженность мирового сообщества сохранению суверенитета, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Приветствовалась идея проведения инклюзивной национальной конференции в первые недели 2019 года. Подчеркивалась важность завершения формирования законодательной базы для проведения выборов к весне 2019 года и готовность ливийских сторон уважать результаты народного волеизъявления.

27 февраля 2019 года в Абу-Даби при посредничестве спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии Гассана Саляме состоялась очередная встреча премьер-министра ПНС Ливии Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара.

Стороны договорились вести дело к завершению переходного периода в стране через проведение всеобщих выборов и создание единых органов государственной власти. Однако соглашение, подписанное в Абу-Даби, реализовано не было

В апреле 2019 года Хафтар объявил о наступлении на Триполи , но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось – каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.

8 января 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

Однако командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи. В свою очередь, глава правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил , что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

13 января 2020 года в Москве прошли многосторонние консультации по ливийскому урегулированию. Они начались со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом. Переговоры продолжались более шести часов и проходили в закрытом от прессы режиме.

Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех и маршал Халифа Хафтар провели встречу только с российской стороной. В то время как глава правительства национального единства Ливии Файез Саррадж и глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри проводили встречи и с российской, и с турецкой сторонами. Противоборствующие стороны на переговорах между собой не встречались.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров заявил , что определенный прогресс на переговорах был достигнут. По его словам, итоговый документ подписали Саррадж и Мишри.

Проект итогового соглашения предусматривает, в частности, что стороны конфликта в Ливии обязуются без предварительных условий соблюдать режим перемирия, который вступил в силу 12 января в 0.00, откажутся от всех наступательных действий, а также будут работать над стабилизацией ситуации в Триполи и других городах страны. Кроме того, согласно проекту, планируется создание рабочих групп по урегулированию ситуации в стране, причем их первая встреча может пройти уже в январе.

В сентябре 2019 года ФРГ инициировала международные консультации по Ливии на уровне старших должностных лиц. В них приняли участие представители России, США, Франции, Великобритании, Италии, Египта, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств и Европейского союза, а также спецпредставитель Генсека ООН по Ливии Гассан Саляме.

14 января 2020 года Германия официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине. По данным кабмина ФРГ, во встрече примут участие США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, ООН, ЕС, Африканский союз и Лига арабских государств.

Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили , что примут участие в берлинской конференции.