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Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
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РИА Новости

Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

22:04 13.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии в Москве в понедельник продолжались более шести часов, однако сторонам не удалось прийти к соглашению – итоговый документ подписали все участники встречи, но глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил время до утра вторника, чтобы изучить проект соглашения о перемирии и принять решение по поводу подписания.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Ход переговоров

Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Ранее глава международного признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар прибыли в Москву. Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом. Переговоры продолжались более шести часов и проходили в закрытом от прессы режиме.
Как заявил РИА Новости советник спикера заседающего на востоке Ливии парламента Хамид аль-Сафи, противоборствующие стороны на переговорах по соглашению о перемирии не встречались между собой. По его словам, председатель парламента Акиля Салех и маршал Халифа Хафтар провели встречу только с российской стороной. В то время как Саррадж и глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри проводили встречи и с российской, и с турецкой сторонами.

Соглашения не достигли

Основными вопросами на переговорах были параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Сарраджем и Хафтаром.
Как сообщил РИА Новости советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи, переговоры окончились без подписания соглашения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что определенный прогресс на переговорах был достигнут. По его словам, итоговый документ подписали Саррадж и Мишри. Тем не менее, Хафтар попросил время до утра вторника, чтобы изучить соглашение о перемирии и принять решение по поводу его подписания.
В распоряжение РИА Новости попал проект итогового соглашения. Он предусматривает, в частности, что стороны конфликта в Ливии обязуются без предварительных условий соблюдать режим перемирия, который вступил в силу 12 января в 0.00, откажутся от всех наступательных действий, а также будут работать над стабилизацией ситуации в Триполи и других городах страны. Кроме того, согласно проекту, планируется создание рабочих групп по урегулированию ситуации в стране, причем их первая встреча может пройти уже в январе.

Позиции России и Турции

Россия и Турция будут оказывать поддержку ливийским сторонам для реализации договоренностей, достигнутых на переговорах в Москве, заявил Лавров по итогам переговоров. Он выразил надежду, что решение Хафтара по соглашению будет позитивным.
Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара в свою очередь надеется, что Саррадж и Хафтар возьмут на себя обязательства по перемирию в стране и можно будет перейти к политпроцессу.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
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