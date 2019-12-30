Лавров назвал условие для политического урегулирования в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 30 декабря 2019

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 30 декабря 2019

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Остановка боевых действий в Остановка боевых действий в Ливии является условием для политического урегулирования в этой стране, она должна произойти без каких-либо предварительных требований, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Остановка боевых действий является основным условием для начала политического диалога, причем такая остановка, по нашему убеждению, должна произойти без каких-либо предварительных требований. В интересах ливийского народа - прекратить боевые действия, объявить о бессрочном прекращении огня и начать диалог, нацеленный на выработку таких соглашений, которые будут выполняться", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Ранее СМИ сообщили, что Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны.

Сотрудничающий с властями на востоке Ливии маршал Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия во главе с Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось - каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.