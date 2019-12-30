Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T14:57+0300
https://ria.ru/20191230/1563019436.html
Лавров назвал условие для политического урегулирования в Ливии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156302/11/1563021139_0:186:3310:2048_1036x0_80_0_0_9619c0372c84b16fa56cc4f8c8962dd7.jpg
РИА Новости

Лавров назвал условие для политического урегулирования в Ливии

14:23 30.12.2019 (обновлено: 14:57 30.12.2019)
486
© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 30 декабря 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 30 декабря 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 30 декабря 2019
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Остановка боевых действий в Ливии является условием для политического урегулирования в этой стране, она должна произойти без каких-либо предварительных требований, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Остановка боевых действий является основным условием для начала политического диалога, причем такая остановка, по нашему убеждению, должна произойти без каких-либо предварительных требований. В интересах ливийского народа - прекратить боевые действия, объявить о бессрочном прекращении огня и начать диалог, нацеленный на выработку таких соглашений, которые будут выполняться", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Вид Анкары
27 декабря, 14:24
Эксперт: Турция не сможет позволить себе масштабную операцию в Ливии
Ранее СМИ сообщили, что Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны.
Сотрудничающий с властями на востоке Ливии маршал Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия во главе с Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось - каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
Бойцы сил международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи
26 декабря, 23:44
Ливия запросила военную поддержку у Турции
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство нацсогласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром.
500002
Обсудить 0
Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД РФЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 30 декабря 2019
Лавров прокомментировал идею объявить бесполетную зону над Ливией
Турецкая бронетехника
Запрос об отправке войск в Ливию поступил в парламент Турции
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
В Турции заявили, что действия США толкают на сближение с Россией
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков ответил на вопрос о поздравлении Путина глав Украины и Грузии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
Лавров рассказал об отношении России к ситуации с СВПД
Президент Сирии Башар Асад
Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы
Президент РФ Владимир Путин
Швейцарский журналист рассказал, чем Путин покоряет собеседников
Солдаты сирийской армии
Сирийские военные приостановили наступление в Идлибе, пишут СМИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
Развал СВПД чреват негативными последствиям для региона, заявил Лавров
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
"Оператор ГТС Украины" рассказал о переговорах с "Газпромом" в Вене
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Германия и США лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
Судан
СМИ: в Судане 27 силовиков приговорили к смертной казни за убийство
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров принял приглашение Зарифа посетить Тегеран в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния