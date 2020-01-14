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Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
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РИА Новости

Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве

15:05 14.01.2020 (обновлено: 15:52 14.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главным итогом переговоров по Ливии стало согласие сторон на бессрочный режим прекращения огня, сообщили в Минобороны России.
"(Это. — Прим. ред.) создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции", — говорится в релизе.
Встреча состоялась накануне в Москве. Участники обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако итоговый документ о перемирии подписали не все. В частности, свою подпись не поставил глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.
Берлинская конференция по ливийской проблематике намечена на 19 января.
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Обстановка в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране начался острый кризис. Сейчас в Ливии царит двоевластие.
На востоке заседает избранный народом парламент, который поддерживает ЛНА.
В столице Триполи и на западе страны руководит Правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
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