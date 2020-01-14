Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главным итогом переговоров по Главным итогом переговоров по Ливии стало согласие сторон на бессрочный режим прекращения огня, сообщили в Минобороны России.

"(Это. — Прим. ред.) создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции", — говорится в релизе.

Встреча состоялась накануне в Москве. Участники обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако итоговый документ о перемирии подписали не все. В частности, свою подпись не поставил глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар

Берлинская конференция по ливийской проблематике намечена на 19 января.

Обстановка в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране начался острый кризис. Сейчас в Ливии царит двоевластие.

На востоке заседает избранный народом парламент, который поддерживает ЛНА.

В столице Триполи и на западе страны руководит Правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.