Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков

"Да", — ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать этот вопрос с США.

Ливийское правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на столицу. Турция согласилась и направила своих людей "для координации".