Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с Германией и Турцией и намерен обсуждать ее и с Россией.
"Да", — ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать этот вопрос с США.
Ливийское правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на столицу. Турция согласилась и направила своих людей "для координации".