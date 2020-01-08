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Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков
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РИА Новости

Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков

00:58 08.01.2020 (обновлено: 04:18 08.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с Германией и Турцией и намерен обсуждать ее и с Россией.
"Да", — ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать этот вопрос с США.
Ливийское правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на столицу. Турция согласилась и направила своих людей "для координации".
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарДональд ТрампДмитрий ПесковЛивияРоссияСШАВ мире
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