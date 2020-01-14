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2020-01-14T21:11+0300
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ООН призвала придерживаться режима прекращения огня в Ливии
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РИА Новости

ООН призвала придерживаться режима прекращения огня в Ливии

21:10 14.01.2020 (обновлено: 21:11 14.01.2020)
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© REUTERS / Ismail Zitouny/File PhotoВоеннослужащий в районе ливийского города Таджура
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
© REUTERS / Ismail Zitouny/File Photo
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура. Архивное фото
ООН, 14 янв – РИА Новости. ООН призывает стороны в Ливии продолжать придерживаться режима прекращения огня, объявленного 12 января, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
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"Мы призываем стороны продолжать придерживаться режима прекращения огня, который должен был начаться 12 января... Мы очень сильно надеемся, что берлинская конференция продемонстрирует международную поддержку продолжения межливийского диалога", - сказал Дюжаррик.
Он также указал на необходимость прекращения иностранного вмешательства и полного соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, глава ПНС Саррадж и глава ЛНА Хафтар приглашены на мероприятие.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что на предстоящей 19 января в Берлине конференции по Ливии будет рассмотрен и, "если удастся, принят" документ, который был разработан в рамках берлинского процесса и который позволит гарантировать прекращение огня и начало политического процесса под эгидой ООН.
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Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарСтефан ДюжаррикВладимир ПутинЛивияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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