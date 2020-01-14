ООН призвала придерживаться режима прекращения огня в Ливии

ООН, 14 янв – РИА Новости. ООН призывает стороны в ООН призывает стороны в Ливии продолжать придерживаться режима прекращения огня, объявленного 12 января, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

"Мы призываем стороны продолжать придерживаться режима прекращения огня, который должен был начаться 12 января... Мы очень сильно надеемся, что берлинская конференция продемонстрирует международную поддержку продолжения межливийского диалога", - сказал Дюжаррик.

Он также указал на необходимость прекращения иностранного вмешательства и полного соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, глава ПНС Саррадж и глава ЛНА Хафтар приглашены на мероприятие.