Берлинская конференция по Ливии может стать успешной, считают в МИД

ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Берлинская конференция по Берлинская конференция по Ливии 19 января может стать успешной, важно продолжить координацию усилий ведущих игроков, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Берлинская конференция пройдет 19 января после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.

"При наличии политической воли со всех сторон, я думаю, достижение той схемы договорённостей, которая прорабатывалась в Москве, наверное, возможна, но для этого нужно, чтобы были предприняты дополнительные усилия и проявлена гибкость", - заявил Рябков.

"Я хочу подчеркнуть, что Россия, как и Турция, работает в этом направлении очень напряженно. Я не исключаю, что наши скоординированные с другими заинтересованными участниками шаги принесут результат. Возможно, что и в Берлине", - добавил дипломат.