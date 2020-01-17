Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T09:27+0300
https://ria.ru/20200117/1563525150.html
Берлинская конференция по Ливии может стать успешной, считают в МИД
https://cdn23.img.ria.ru/images/156269/15/1562691521_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_316350338e08b75ccbd460d45788ae63.jpg
РИА Новости

Берлинская конференция по Ливии может стать успешной, считают в МИД

09:27 17.01.2020
275
© РИА Новости / Максим БлиновМИД в Москве
МИД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МИД в Москве. Архивное фото
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Берлинская конференция по Ливии 19 января может стать успешной, важно продолжить координацию усилий ведущих игроков, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Берлинская конференция пройдет 19 января после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.
"При наличии политической воли со всех сторон, я думаю, достижение той схемы договорённостей, которая прорабатывалась в Москве, наверное, возможна, но для этого нужно, чтобы были предприняты дополнительные усилия и проявлена гибкость", - заявил Рябков.
"Я хочу подчеркнуть, что Россия, как и Турция, работает в этом направлении очень напряженно. Я не исключаю, что наши скоординированные с другими заинтересованными участниками шаги принесут результат. Возможно, что и в Берлине", - добавил дипломат.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Вчера, 00:25
Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
110001
Обсудить 0
МИД РФСергей РябковЛивияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Россия пока не планирует контактов с Помпео на конференции по Ливии
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: итоговые документы конференции по Ливии почти согласованы
Сергей Рябков
Рябков: Москва сожалеет, что США и Россия не взаимодействуют по Ливии
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Южная Корея рассмотрит повышение своей доли в расходах на оборону
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков: заявления Джонсона по сделке с Ираном затрудняют ее спасение
Сергей Лавров
Перемирие в Ливии по-прежнему соблюдается, заявил Лавров
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Источник рассказал об организации конференции по Ливии
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД рассказали, когда сделку с Ираном уже нельзя будет спасти
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: внешняя политика России не изменится после смены правительства
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине
Вид города Триполи, Ливия
В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: Россия поддержит достижение соглашения между США и талибами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния