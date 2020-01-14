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2020-01-14T16:53+0300
https://ria.ru/20200114/1563407039.html
В Германии пройдет конференция по урегулированию в Ливии
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РИА Новости

В Германии пройдет конференция по урегулированию в Ливии

16:25 14.01.2020 (обновлено: 16:53 14.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Германия официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, глава Правительства нацсогласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА), маршал Халифа Хафтар приглашены на мероприятие, сообщил кабмин ФРГ во вторник.
"Канцлер Ангела Меркель по договоренности с генеральным секретарем ООН решила пригласить к участию в конференции по Ливии в Берлине на уровне глав правительств и государств", - говорится в заявлении.
По данным кабмина, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, ООН, ЕС, Африканский союз и Лига арабских государств примут участие, при этом не уточняется, на каком уровне будут представлены перечисленные страны.
"Кроме того, премьер-министр Файез Саррадж и генерал Халиф Хафтар также приглашены в Берлин", - добавили в кабмине.
В правительстве ФРГ напомнили, что с сентября 2019 года Германия принимает консультации по Ливии, которые сопровождают работу генсека ООН Антонио Гутерреша и его спецпосланника Гассана Саламе.
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"Цель этого процесса в том, чтобы через группы государств и международных организаций поддержать усилия ООН по гарантированию суверенной Ливии и внутриливийского примирения. В последние месяцы в Берлине прошли многочисленные заседания на высоком уровне", - говорится в заявлении.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров по Ливии в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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