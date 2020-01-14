В Германии пройдет конференция по урегулированию в Ливии

БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Германия официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, глава Правительства нацсогласия Германия официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, глава Правительства нацсогласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА), маршал Халифа Хафтар приглашены на мероприятие, сообщил кабмин ФРГ во вторник.

"Канцлер Ангела Меркель по договоренности с генеральным секретарем ООН решила пригласить к участию в конференции по Ливии в Берлине на уровне глав правительств и государств", - говорится в заявлении.

По данным кабмина, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, ООН, ЕС, Африканский союз и Лига арабских государств примут участие, при этом не уточняется, на каком уровне будут представлены перечисленные страны.

"Кроме того, премьер-министр Файез Саррадж и генерал Халиф Хафтар также приглашены в Берлин", - добавили в кабмине.

В правительстве ФРГ напомнили, что с сентября 2019 года Германия принимает консультации по Ливии, которые сопровождают работу генсека ООН Антонио Гутерреша и его спецпосланника Гассана Саламе.

"Цель этого процесса в том, чтобы через группы государств и международных организаций поддержать усилия ООН по гарантированию суверенной Ливии и внутриливийского примирения. В последние месяцы в Берлине прошли многочисленные заседания на высоком уровне", - говорится в заявлении.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров по Ливии в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.