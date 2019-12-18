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Наступление Хафтара на Триполи не принесло результатов, заявил Деньгов
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РИА Новости

Наступление Хафтара на Триполи не принесло результатов, заявил Деньгов

14:33 18.12.2019
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© AP Photo / Mohammed El-SheikhyКомандующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на Триполи не принесло результатов, линия фронта на сегодняшний день не меняется, сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
На прошлой неделе командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар в своем видеообращении объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи, контролируемого Правительством национального согласия, для его освобождения. Он призвал тех, кто воюет против ЛНА, оставаться в своих домах, в обмен гарантируя им безопасность.
"Он (Хафтар - ред.) усилил свое вооруженное нападение, но прогрессирующих результатов это не принесло. Он остался на том же положении. Линия фронта на сегодняшний день кардинально не меняется - ни вперед, ни назад, остается примерно той же", - сказал Деньгов.
По его словам, Россия и ключевые игроки на международной арене не раз заявляли о необходимости политического диалога в ливийском урегулировании. "В то время как весь мир высказывается о том, что войны в Ливии не нужно и мы хотим решить вопрос путем политического диалога, усиление военного решения со стороны Хафтара выглядит нелепо. Весь мир призывает остановиться, а он продолжает усиливаться, логики нет", - подчеркнул Деньгов.
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Он напомнил о соглашении Турции и ПНС Ливии о военном сотрудничестве вопреки оружейному эмбарго по Ливии. "Это говорит о том, что в лице Турции у Триполи и у Правительства национального согласия появился конкретный надежный партнер, который открыл свое имя. Многие игроки не открывают своих истинных намерений и не раскрывают своих истинных интересов и свои имена, но Турция всем заявила, что она поддерживает на сегодняшний день правительство, признанное ООН", - отметил Деньгов.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума". Турция не признает право на шельф за греческими островами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Лев ДеньговПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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