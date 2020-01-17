Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T17:20+0300
https://ria.ru/20200117/1563551014.html
Отставка премьер-министра: Киев вновь дает пример, как не надо делать
https://cdn25.img.ria.ru/images/155839/04/1558390427_369:225:2703:1538_1036x0_80_0_0_8a60dda2ad840d4eca7f1d6e68443f5b.jpg
РИА Новости

Отставка премьер-министра: Киев вновь дает пример, как не надо делать

16:21 17.01.2020 (обновлено: 17:20 17.01.2020)
12035
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Алексей Гончарук, самый молодой в истории премьер-министр Украины, подал в отставку, уточнив, что к данному шагу его подтолкнуло стремление "отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту".
Пресс-служба офиса украинского лидера (бывшая администрация президента) в Telegram подтвердила получение заявления и заверила, что сообщит о результатах его рассмотрения Владимиром Зеленским.
Чтобы пополнить перечень задействованных социальных сетей, стоит упомянуть, что причиной происходящего стал слив компромата, опубликованный на YouTube-канале.

Краткий всплеск российского интереса к украинской политике середины 2010-х давно сошел на нет. Теперь широкая аудитория в России в курсе максимум личности главы государства, а имена руководителей правительства, Верховной рады и ключевых министров ей практически неизвестны — да и неинтересны.

В Москве новость из Киева вызвала в основном ироничные комментарии о том, что Украина, несмотря на свое стремление полностью порвать связи с северным соседом, упорно идет по его стопам. Теперь вот — прошение об отставке премьера спустя пару дней после того, как аналогичный процесс произошел в России.
Самое главное — подобное равнодушное пренебрежение абсолютно справедливо.
Нет никакой необходимости знать фамилию очередного премьер-министра Украины. Любой из них точно попадает в один из сформировавшихся типажей политиков и государственных деятелей, которые, в свою очередь, соответствуют печальному диагнозу, вынесенному всей украинской государственности.
Не прошло и полгода
Вчера, 15:40
Не прошло и полгода
Алексей Гончарук исключением из правила не является.
Тридцатипятилетний юрист, не имеющий опыта управления и государственной службы. Большая часть его карьеры пришлась на околовсяческие синекуры, как, например, Офис эффективного регулирования — независимый экспертно-аналитический центр, финансируемый ЕС и фокусирующийся на вопросах улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины. Гончарук руководил им с 2015 года.
Если в 2014 году будущий премьер сделал неверную политическую ставку (баллотировался в Верховную раду по списку партии, набравшей 0,11 процента голосов), то в 2019-м ему повезло куда больше. Благодаря участию в команде Владимира Зеленского и победе того на президентских выборах в мае, политическая карьера Гончарука мгновенно взлетела в стратосферу. Он сразу был назначен замруководителя президентской администрации, а уже в конце августа стал во главе правительства.
Однако политический "медовый месяц" оказался коротким — менее полугода в премьерском кресле. Причиной подачи в отставку стали слитые аудиозаписи, автор которых утверждает, что они были сделаны на совещаниях главы правительства с министром финансов, руководителем Национального банка и другими высокопоставленными чиновниками месяц назад. В роликах человек с голосом Гончарука заявил, что у Зеленского примитивное представление об экономике и туман в голове. Впрочем, себя он тоже не пожалел, назвав "профаном в экономике".
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Вчера, 15:23
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Украинские эксперты в данный момент пытаются разгадать замысел Гончарука и предсказать дальнейшее развитие событий. Дело в том, что решение об отставке правительства является прерогативой Верховной рады, а заявление премьер подал президенту — возможно, он рассчитывает сохранить пост.
Из России же все эти телодвижения кажутся не имеющими ни малейшего значения — любой исход событий никак не повлияет на ситуацию на Украине и ее судьбу. Земельная реформа будет в любом случае проведена, а обучение на русском языке — неуклонно сокращаться.

Что же касается идущего скандала, то чем дальше, тем сильнее возникает ощущение, что основной смысл существования Украины — служить примером для соседей (да и других стран), как не надо делать: мельтешение на высших постах непрофессионалов, не имеющих необходимого опыта; неспособность системы обеспечить конфиденциальность работы даже руководителей страны; анонимные сливы компромата через социальные сети как эффективный способ давления на высших представителей государства.

Народный депутат Украины и лидер культовой группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук эмоционально прокомментировал происходящее: "До каких пор ситуацией в стране, которая в том числе приводит к отставке правительства, будут руководить "сливные бачки" с телеграм-каналов? Что мы за страна, которой руководят несколько циничных персон, манипулирующих общественным мнением?"
Что тут скажешь, кроме как — вот такая страна.
104462246
Обсудить 2
Алексей ГончарукСвятослав ВакарчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияКиевУкраинаАвторыВ мире
Рекомендуем
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Мировая лихорадка. Лавров раскрыл главные проблемы
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Мишустин назначил нового руководителя ФНС
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал смену правительства в России
Скрипачка Анастасия Чеботарева. Стоп-кадр видео
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты "бога Кузи"
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики
Участники съезда партии Единая Россия
В "Единой России" рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Газовые гиганты России объединяются для участия в разделе мира
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде
Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде
Конверт с долларовыми купюрами
"Доллар будет стоить двести рублей": пора ли покупать валюту
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Зеленский не принял отставку премьера Гончарука
Смартфон
Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
"Поаккуратней, но лучше честно". Что предлагает стране Мишустин
Принципиальная схема преобразования частоты света с помощью нанорезонатора
Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния