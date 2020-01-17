Отставка премьер-министра: Киев вновь дает пример, как не надо делать

Алексей Гончарук, самый молодой в истории премьер-министр Украины подал в отставку , уточнив, что к данному шагу его подтолкнуло стремление "отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту".

Пресс-служба офиса украинского лидера (бывшая администрация президента) в Telegram подтвердила получение заявления и заверила, что сообщит о результатах его рассмотрения Владимиром Зеленским

Чтобы пополнить перечень задействованных социальных сетей, стоит упомянуть, что причиной происходящего стал слив компромата , опубликованный на YouTube-канале.

Краткий всплеск российского интереса к украинской политике середины 2010-х давно сошел на нет. Теперь широкая аудитория в России в курсе максимум личности главы государства, а имена руководителей правительства, Верховной рады и ключевых министров ей практически неизвестны — да и неинтересны.

В Москве новость из Киева вызвала в основном ироничные комментарии о том, что Украина, несмотря на свое стремление полностью порвать связи с северным соседом, упорно идет по его стопам . Теперь вот — прошение об отставке премьера спустя пару дней после того, как аналогичный процесс произошел в России.

Самое главное — подобное равнодушное пренебрежение абсолютно справедливо.

Нет никакой необходимости знать фамилию очередного премьер-министра Украины. Любой из них точно попадает в один из сформировавшихся типажей политиков и государственных деятелей, которые, в свою очередь, соответствуют печальному диагнозу, вынесенному всей украинской государственности.

Алексей Гончарук исключением из правила не является.

Тридцатипятилетний юрист, не имеющий опыта управления и государственной службы. Большая часть его карьеры пришлась на околовсяческие синекуры, как, например, Офис эффективного регулирования — независимый экспертно-аналитический центр, финансируемый ЕС и фокусирующийся на вопросах улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины. Гончарук руководил им с 2015 года.

Если в 2014 году будущий премьер сделал неверную политическую ставку (баллотировался в Верховную раду по списку партии, набравшей 0,11 процента голосов), то в 2019-м ему повезло куда больше. Благодаря участию в команде Владимира Зеленского и победе того на президентских выборах в мае, политическая карьера Гончарука мгновенно взлетела в стратосферу. Он сразу был назначен замруководителя президентской администрации, а уже в конце августа стал во главе правительства.

Однако политический "медовый месяц" оказался коротким — менее полугода в премьерском кресле. Причиной подачи в отставку стали слитые аудиозаписи, автор которых утверждает, что они были сделаны на совещаниях главы правительства с министром финансов, руководителем Национального банка и другими высокопоставленными чиновниками месяц назад. В роликах человек с голосом Гончарука заявил, что у Зеленского примитивное представление об экономике и туман в голове. Впрочем, себя он тоже не пожалел, назвав "профаном в экономике".

Украинские эксперты в данный момент пытаются разгадать замысел Гончарука и предсказать дальнейшее развитие событий. Дело в том, что решение об отставке правительства является прерогативой Верховной рады, а заявление премьер подал президенту — возможно, он рассчитывает сохранить пост.

Из России же все эти телодвижения кажутся не имеющими ни малейшего значения — любой исход событий никак не повлияет на ситуацию на Украине и ее судьбу. Земельная реформа будет в любом случае проведена , а обучение на русском языке — неуклонно сокращаться

Что же касается идущего скандала, то чем дальше, тем сильнее возникает ощущение, что основной смысл существования Украины — служить примером для соседей (да и других стран), как не надо делать: мельтешение на высших постах непрофессионалов, не имеющих необходимого опыта; неспособность системы обеспечить конфиденциальность работы даже руководителей страны; анонимные сливы компромата через социальные сети как эффективный способ давления на высших представителей государства.

Народный депутат Украины и лидер культовой группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук эмоционально прокомментировал происходящее : "До каких пор ситуацией в стране, которая в том числе приводит к отставке правительства, будут руководить "сливные бачки" с телеграм-каналов? Что мы за страна, которой руководят несколько циничных персон, манипулирующих общественным мнением?"