Отставка премьер-министра: Киев вновь дает пример, как не надо делать

Краткий всплеск российского интереса к украинской политике середины 2010-х давно сошел на нет. Теперь широкая аудитория в России в курсе максимум личности главы государства, а имена руководителей правительства, Верховной рады и ключевых министров ей практически неизвестны — да и неинтересны.
Что же касается идущего скандала, то чем дальше, тем сильнее возникает ощущение, что основной смысл существования Украины — служить примером для соседей (да и других стран), как не надо делать: мельтешение на высших постах непрофессионалов, не имеющих необходимого опыта; неспособность системы обеспечить конфиденциальность работы даже руководителей страны; анонимные сливы компромата через социальные сети как эффективный способ давления на высших представителей государства.