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Рада приняла закон, позволяющий сократить обучение на русском языке
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РИА Новости

Рада приняла закон, позволяющий сократить обучение на русском языке

19:53 16.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг принял закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском.
Такое решение поддержали 327 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Парламент предыдущего созыва принял законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он должен вводится в действие поэтапно - до 2020 года.
Закон "О полном среднем образовании" предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.
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Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Европейского союза. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может быть разное, в частности, на родном языке наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе. С 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.
Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. В частности, она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет преподаваться на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
16 декабря 2019, 03:56
В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян
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