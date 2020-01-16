В Сети появилась запись "совещания" Гончарука с критикой Зеленского

На аудиозаписи звучит голос, приписываемый Гончаруку. Якобы премьер накануне встречи с Зеленским просит помочь ему объяснить президенту, что происходит с курсом доллара и за счет чего он укрепляется, а также рассказать, есть ли "дыра в бюджете" в 50 миллиардов гривен (более двух миллиардов долларов). "У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос", — звучит в ролике голос, прописываемый главе украинского правительства.