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В Сети появилась запись "совещания" Гончарука с критикой Зеленского
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РИА Новости

В Сети появилась запись "совещания" Гончарука с критикой Зеленского

00:11 16.01.2020 (обновлено: 10:10 16.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Ролик с аудиозаписью опубликован на YouTube-канале "Как обмануть президента", который был создан в среду, 15 января. Ролик подписан как "История, как Алексей Гончарук (министр финансов. — Прим. ред.), Оксана Маркарова (глава Нацбанка. — Прим. ред.), Яков Смолий (замглавы НБУ. — Прим. ред.), Екатерина Рожкова (заместитель руководителя офиса президента Украины. — Прим. ред.), Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому". Утверждается, что разговор якобы произошел 16 декабря прошлого года.
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На аудиозаписи звучит голос, приписываемый Гончаруку. Якобы премьер накануне встречи с Зеленским просит помочь ему объяснить президенту, что происходит с курсом доллара и за счет чего он укрепляется, а также рассказать, есть ли "дыра в бюджете" в 50 миллиардов гривен (более двух миллиардов долларов). "У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос", — звучит в ролике голос, прописываемый главе украинского правительства.
Также якобы премьер рассказывает коллегам, что нужно объяснять президенту, а сам говорит, что сам не очень хорошо разбирается в экономике. "Я полный профан в экономике, я юрист по образованию. Но что я понимаю: есть две экономические теории — монетарная и кейнсианская", — добавляет якобы Гончарук.
Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Также информация об отставке премьер-министра не соответствует действительности, говорится в заявлении пресс-службы.
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Алексей ГончарукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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