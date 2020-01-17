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Зеленский получил заявление премьера Украины об отставке
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РИА Новости

Зеленский получил заявление премьера Украины об отставке

10:41 17.01.2020 (обновлено: 11:07 17.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьера Алексея Гончарука об отставке, рассмотрит его, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
Ранее в пятницу Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в Верховную раду.
"Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении офиса Зеленского в Telegram.
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