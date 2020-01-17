Зеленский получил заявление премьера Украины об отставке

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьера Алексея Гончарука об отставке, рассмотрит его, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
Ранее в пятницу Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в Верховную раду.
"Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении офиса Зеленского в Telegram.