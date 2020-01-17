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2020-01-17T15:41+0300
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Премьер Украины написал заявление об отставке
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РИА Новости

Премьер Украины написал заявление об отставке

10:34 17.01.2020 (обновлено: 15:41 17.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке.

"Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление <...> и передал его президенту с правом внесения в парламент", — сообщил он на Facebook.

Владимир Зеленский прошение получил и в ближайшее время рассмотрит его, говорится в Telegram его офиса. В пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявили, что поддержат отставку, если ее одобрит глава государства.
Ранее на сайте украинского лидера появилась электронная петиция, авторы которой требовали уволить Гончарука в связи с его профнепригодностью.
Не прошло и полгода
Вчера, 15:40
Не прошло и полгода
Это произошло после того, как на YouTube-канале с названием "Как обмануть президента" опубликовали аудиоролики с, предположительно, неформального декабрьского совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств. Там звучат нелестные фразы о Зеленском — в частности, говорится, что у него "примитивное понимание экономических процессов".
В пресс-службе кабмина Украины заявили, что не располагают данными о подлинности этих записей. Сам Гончарук назвал произошедшее происками недоброжелателей.
Он возглавляет правительство с 29 августа прошлого года, до этого занимал пост замглавы офиса президента.
Итоги дня
Гончарук против Зеленского. Кто победит?
16 января, 21:20
18474734171031
Обсудить 181
Алексей ГончарукКабинет министров УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вряд ли на Украине столько больных Россией, как у нас больных Украиной.)))))))))))))
17 января, 10:49
ШКШура Конев
401024167
Длинный язык до добра не доведет. Лиобератам на заметку))
17 января, 10:37
llevone2017
134810110
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