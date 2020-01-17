Премьер Украины написал заявление об отставке

"Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление <...> и передал его президенту с правом внесения в парламент", — сообщил он на Facebook.