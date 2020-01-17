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Захарова пошутила об отставке премьера Украины
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РИА Новости

Захарова пошутила об отставке премьера Украины

12:46 17.01.2020
21538
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отставку премьера Украины, заявила, что теперь поняла выражение "братский народ".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Он не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.
"Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ" ;-) вместе во всём", - написала Захарова в Facebook.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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Алексей ГончарукМария ЗахароваМИД РФКабинет министров УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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