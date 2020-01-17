Захарова пошутила об отставке премьера Украины

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отставку премьера Украины, заявила, что теперь поняла выражение "братский народ".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Он не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.
"Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ" ;-) вместе во всём", - написала Захарова в Facebook.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ, что правительство в полном составе уходит в отставку.