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В Киеве заявили о готовности проекта о рынке земли ко второму чтению
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РИА Новости

В Киеве заявили о готовности проекта о рынке земли ко второму чтению

21:02 03.01.2020 (обновлено: 21:58 03.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте ВР (Верховной рады)", - сообщила Милованов на своей странице в Facebook.
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По его словам, в законопроекте заложили норму о продаже земли иностранцам только после референдума, право покупать землю имеют украинские граждане и юридические лица, основанные гражданами Украины, а также устанавливается ограничение на право владеть землей в 10 тысяч гектар в одни руки. Также, по словам министра, банки будут иметь право собственности на землю, но только ту, которую получили в качестве залога после невыплаты кредита. В то же время ограничения в 10 тысяч гектаров на банки не будет распространяться.
"Банки должны продать землю, полученную в качестве залога, в течение 2 лет. Все банки имеют право кредитовать землю, независимо от формы собственности. То есть, банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать землю в залог, но должны продать ее. Если банки не продают землю в течение двух лет, земля конфискуется. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы и остальное возвращает банку", - отметил Милованов.
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В свою очередь советник премьера по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что парламент может рассмотреть законопроект о рынке земли уже 14 января. "Разблокировано рассмотрение земельного закона. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале Рады. Соответственно первого пленарного дня 14 января парламент уже может проголосовать за земельную реформу", - написал Мушак на странице в Facebook.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
Наталья Королевская
17 декабря 2019, 11:16
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