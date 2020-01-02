Водопад во льду и заяц на снегу. Роскошные кадры зимы в России

© Фото : Владислав Костылев / предоставлено РГО

Недалеко от Воркуты, в тундре, фотограф Владислав Костылев сидел у ручья, выжидая появления зайцев-беляков. "Вдруг мимо меня пробежал песец с космической скоростью, но я успел сделать несколько кадров", — рассказал он.

Песец, или полярная лисица, обитает за Северным полярным кругом, на побережье Северного Ледовитого океана, в тундре.