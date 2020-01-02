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Туризм
2020-01-02T08:00+0300
https://ria.ru/20200102/1562815004.html
Водопад во льду и заяц на снегу. Роскошные кадры зимы в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156281/46/1562814612_0:218:2867:1831_1036x0_80_0_0_d300794efbb4fc38ad5c2a7806b5cdd5.jpg
РИА Новости

Водопад во льду и заяц на снегу. Роскошные кадры зимы в России

08:00 02.01.2020
3375
На фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна" за пять лет прислали почти полмиллиона снимков дикой природы России. До 16 февраля любой желающий еще может вступить в борьбу за призы. Ледяные "иглы" Якутии, Звезда Приморья, зеленый лед в пещере на Байкале, романтическая встреча росомах на Чукотке и другие зимние кадры, сделанные участниками соревнования, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Андрей Грачев / предоставлено РГО

Июнь в заполярной части Якутии — весенний месяц: на берегах Индигирки еще много наледей необычной формы. При таянии глыбы распадаются на сотни "игл", сверкающих на солнце.

Якутские алмазы
1 из 13

Июнь в заполярной части Якутии — весенний месяц: на берегах Индигирки еще много наледей необычной формы. При таянии глыбы распадаются на сотни "игл", сверкающих на солнце.

© Фото : Андрей Грачев / предоставлено РГО
© Фото : Дмитрий Меркулов / предоставлено РГО

"Где-то что-то хрустнуло, косой выглянул из-под снежного покрывала, замер на доли секунды, оценивая обстановку, и рванул в сторону ближайшего леса", — рассказывает фотограф Дмитрий Меркулов.

Он сделал этот кадр в Сорочинском районе Оренбургской области. Там в сильные морозы зайцы-русаки роют норы в снегу и так пережидают холода.

Снежный русак
2 из 13

"Где-то что-то хрустнуло, косой выглянул из-под снежного покрывала, замер на доли секунды, оценивая обстановку, и рванул в сторону ближайшего леса", — рассказывает фотограф Дмитрий Меркулов.

Он сделал этот кадр в Сорочинском районе Оренбургской области. Там в сильные морозы зайцы-русаки роют норы в снегу и так пережидают холода.

© Фото : Дмитрий Меркулов / предоставлено РГО
© Фото : Антон Комлев / предоставлено РГО

Высота водопада Звезда Приморья — более 20 метров.

Антон Комлев запечатлел его при свете звезд. "Вокруг было темно и тихо. Слышалось лишь слабое мелодичное журчание не до конца замерзшего потока. Мы находились как будто в кратере, над головой был небольшой кусочек неба, но яркость его просто зашкаливала", — рассказал фотограф.

Звезда Приморья
3 из 13

Высота водопада Звезда Приморья — более 20 метров.

Антон Комлев запечатлел его при свете звезд. "Вокруг было темно и тихо. Слышалось лишь слабое мелодичное журчание не до конца замерзшего потока. Мы находились как будто в кратере, над головой был небольшой кусочек неба, но яркость его просто зашкаливала", — рассказал фотограф.

© Фото : Антон Комлев / предоставлено РГО
© Фото : Алексей Закиров / предоставлено РГО

Эта пещера расположена в скалах мыса Узур на острове Ольхон на Байкале. Водоросль спирогира, облепившая камни в воде, придает льду красивый зеленый цвет.

Ольхон — самый крупный остров на озере. Поездка туда — часть обязательной турпрограммы для путешественников.

Изумрудный коридор
4 из 13

Эта пещера расположена в скалах мыса Узур на острове Ольхон на Байкале. Водоросль спирогира, облепившая камни в воде, придает льду красивый зеленый цвет.

Ольхон — самый крупный остров на озере. Поездка туда — часть обязательной турпрограммы для путешественников.

© Фото : Алексей Закиров / предоставлено РГО
© Фото : Владислав Костылев / предоставлено РГО

Недалеко от Воркуты, в тундре, фотограф Владислав Костылев сидел у ручья, выжидая появления зайцев-беляков. "Вдруг мимо меня пробежал песец с космической скоростью, но я успел сделать несколько кадров", — рассказал он.

Песец, или полярная лисица, обитает за Северным полярным кругом, на побережье Северного Ледовитого океана, в тундре.

Полет песца
5 из 13

Недалеко от Воркуты, в тундре, фотограф Владислав Костылев сидел у ручья, выжидая появления зайцев-беляков. "Вдруг мимо меня пробежал песец с космической скоростью, но я успел сделать несколько кадров", — рассказал он.

Песец, или полярная лисица, обитает за Северным полярным кругом, на побережье Северного Ледовитого океана, в тундре.

© Фото : Владислав Костылев / предоставлено РГО
© Фото : Павел Жигалов / предоставлено РГО

Ненцы, селькупы и ханты — коренные малочисленные народы Севера, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе.

Тяжёлый разговор с отцом
6 из 13

Ненцы, селькупы и ханты — коренные малочисленные народы Севера, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе.

© Фото : Павел Жигалов / предоставлено РГО
© Фото : Артур Мухаметов / предоставлено РГО

Росомаха — осторожный хищник. Большая удача для фотоохотника — снять парочку во время романтического свидания на Чукотке. Артуру Мухаметову удалось сделать это в Билибинском районе.

Росомашьи нежности
7 из 13

Росомаха — осторожный хищник. Большая удача для фотоохотника — снять парочку во время романтического свидания на Чукотке. Артуру Мухаметову удалось сделать это в Билибинском районе.

© Фото : Артур Мухаметов / предоставлено РГО
© Фото : Тимофей Звездов / предоставлено РГО

Анива — заброшенный маяк на острове Сахалин, на скале Сивучьей. Он был построен в 1939 году японцами и назывался Накасирэтоко. Сейчас это туристическая достопримечательность.

Маяк Анива
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Анива — заброшенный маяк на острове Сахалин, на скале Сивучьей. Он был построен в 1939 году японцами и назывался Накасирэтоко. Сейчас это туристическая достопримечательность.

© Фото : Тимофей Звездов / предоставлено РГО
© Фото : Николай Гернет / предоставлено РГО

На Земле Франца-Иосифа в нацпарке "Русская Арктика" Николай Гернет сфотографировал белого медведя. Зверь прогуливался в поисках пищи по кромке льда рядом с большим айсбергом, напоминающим клешню.

Именно на этих островах медведи выводят потомство.

Ледяная клешня
9 из 13

На Земле Франца-Иосифа в нацпарке "Русская Арктика" Николай Гернет сфотографировал белого медведя. Зверь прогуливался в поисках пищи по кромке льда рядом с большим айсбергом, напоминающим клешню.

Именно на этих островах медведи выводят потомство.

© Фото : Николай Гернет / предоставлено РГО
© Фото : Юрий Коковин / предоставлено РГО

Фотограф Юрий Коковин уже много лет снимает рябчиков в Южной Якутии. Эти небольшие птицы весом около 500 граммов с пестрым оперением почти все время проводят на земле. Но увидеть их получается нечасто: они очень пугливы.

Где соперник
10 из 13

Фотограф Юрий Коковин уже много лет снимает рябчиков в Южной Якутии. Эти небольшие птицы весом около 500 граммов с пестрым оперением почти все время проводят на земле. Но увидеть их получается нечасто: они очень пугливы.

© Фото : Юрий Коковин / предоставлено РГО
© Фото : Татьяна Шуките / предоставлено РГО

На юго-востоке Алтайских гор расположен хребет Чихачева, названный в честь географа и путешественника. В долинах лежат озера Кындыктыкуль, Нижнее, Среднее и Большое Богуты. Чистейшая вода стекает туда с ледниковых вершин.

Серебро и лазурь
11 из 13

На юго-востоке Алтайских гор расположен хребет Чихачева, названный в честь географа и путешественника. В долинах лежат озера Кындыктыкуль, Нижнее, Среднее и Большое Богуты. Чистейшая вода стекает туда с ледниковых вершин.

© Фото : Татьяна Шуките / предоставлено РГО
© Фото : Александр Анпилов / предоставлено РГО

Ушкалойские башни находятся в Итум-Калинском районе Чеченской Республики у селения Ушкалой. В Средние века их использовали и как жилище, и как оборонительные сооружения. Отсюда подавали сигнал о приближении врага, здесь собирали пошлину за проход в город.

Ушкалойские башни
12 из 13

Ушкалойские башни находятся в Итум-Калинском районе Чеченской Республики у селения Ушкалой. В Средние века их использовали и как жилище, и как оборонительные сооружения. Отсюда подавали сигнал о приближении врага, здесь собирали пошлину за проход в город.

© Фото : Александр Анпилов / предоставлено РГО
© Фото : Александр Гущин / предоставлено РГО

Ангарский перевал в Крыму — самая высокая точка на трассе Симферополь — Алушта (752 метра над уровнем моря). Это популярное место отдыха. На склоне горы Чатыр-даг проложены горнолыжные трассы.

Бурелом
13 из 13

Ангарский перевал в Крыму — самая высокая точка на трассе Симферополь — Алушта (752 метра над уровнем моря). Это популярное место отдыха. На склоне горы Чатыр-даг проложены горнолыжные трассы.

© Фото : Александр Гущин / предоставлено РГО
18810001
ТуризмЗемля Франца-ИосифаБайкалКрымОренбургская областьЯкутияТуризмФото - Туризм
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