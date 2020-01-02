Водопад во льду и заяц на снегу. Роскошные кадры зимы в России

Июнь в заполярной части Якутии — весенний месяц: на берегах Индигирки еще много наледей необычной формы. При таянии глыбы распадаются на сотни "игл", сверкающих на солнце.
Июнь в заполярной части Якутии — весенний месяц: на берегах Индигирки еще много наледей необычной формы. При таянии глыбы распадаются на сотни "игл", сверкающих на солнце.
"Где-то что-то хрустнуло, косой выглянул из-под снежного покрывала, замер на доли секунды, оценивая обстановку, и рванул в сторону ближайшего леса", — рассказывает фотограф Дмитрий Меркулов.
Он сделал этот кадр в Сорочинском районе Оренбургской области. Там в сильные морозы зайцы-русаки роют норы в снегу и так пережидают холода.
"Где-то что-то хрустнуло, косой выглянул из-под снежного покрывала, замер на доли секунды, оценивая обстановку, и рванул в сторону ближайшего леса", — рассказывает фотограф Дмитрий Меркулов.
Он сделал этот кадр в Сорочинском районе Оренбургской области. Там в сильные морозы зайцы-русаки роют норы в снегу и так пережидают холода.
Высота водопада Звезда Приморья — более 20 метров.
Антон Комлев запечатлел его при свете звезд. "Вокруг было темно и тихо. Слышалось лишь слабое мелодичное журчание не до конца замерзшего потока. Мы находились как будто в кратере, над головой был небольшой кусочек неба, но яркость его просто зашкаливала", — рассказал фотограф.
Высота водопада Звезда Приморья — более 20 метров.
Антон Комлев запечатлел его при свете звезд. "Вокруг было темно и тихо. Слышалось лишь слабое мелодичное журчание не до конца замерзшего потока. Мы находились как будто в кратере, над головой был небольшой кусочек неба, но яркость его просто зашкаливала", — рассказал фотограф.
Эта пещера расположена в скалах мыса Узур на острове Ольхон на Байкале. Водоросль спирогира, облепившая камни в воде, придает льду красивый зеленый цвет.
Ольхон — самый крупный остров на озере. Поездка туда — часть обязательной турпрограммы для путешественников.
Эта пещера расположена в скалах мыса Узур на острове Ольхон на Байкале. Водоросль спирогира, облепившая камни в воде, придает льду красивый зеленый цвет.
Ольхон — самый крупный остров на озере. Поездка туда — часть обязательной турпрограммы для путешественников.
Недалеко от Воркуты, в тундре, фотограф Владислав Костылев сидел у ручья, выжидая появления зайцев-беляков. "Вдруг мимо меня пробежал песец с космической скоростью, но я успел сделать несколько кадров", — рассказал он.
Песец, или полярная лисица, обитает за Северным полярным кругом, на побережье Северного Ледовитого океана, в тундре.
Недалеко от Воркуты, в тундре, фотограф Владислав Костылев сидел у ручья, выжидая появления зайцев-беляков. "Вдруг мимо меня пробежал песец с космической скоростью, но я успел сделать несколько кадров", — рассказал он.
Песец, или полярная лисица, обитает за Северным полярным кругом, на побережье Северного Ледовитого океана, в тундре.
Ненцы, селькупы и ханты — коренные малочисленные народы Севера, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ненцы, селькупы и ханты — коренные малочисленные народы Севера, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе.
Росомаха — осторожный хищник. Большая удача для фотоохотника — снять парочку во время романтического свидания на Чукотке. Артуру Мухаметову удалось сделать это в Билибинском районе.
Росомаха — осторожный хищник. Большая удача для фотоохотника — снять парочку во время романтического свидания на Чукотке. Артуру Мухаметову удалось сделать это в Билибинском районе.
Анива — заброшенный маяк на острове Сахалин, на скале Сивучьей. Он был построен в 1939 году японцами и назывался Накасирэтоко. Сейчас это туристическая достопримечательность.
Анива — заброшенный маяк на острове Сахалин, на скале Сивучьей. Он был построен в 1939 году японцами и назывался Накасирэтоко. Сейчас это туристическая достопримечательность.
На Земле Франца-Иосифа в нацпарке "Русская Арктика" Николай Гернет сфотографировал белого медведя. Зверь прогуливался в поисках пищи по кромке льда рядом с большим айсбергом, напоминающим клешню.
Именно на этих островах медведи выводят потомство.
На Земле Франца-Иосифа в нацпарке "Русская Арктика" Николай Гернет сфотографировал белого медведя. Зверь прогуливался в поисках пищи по кромке льда рядом с большим айсбергом, напоминающим клешню.
Именно на этих островах медведи выводят потомство.
Фотограф Юрий Коковин уже много лет снимает рябчиков в Южной Якутии. Эти небольшие птицы весом около 500 граммов с пестрым оперением почти все время проводят на земле. Но увидеть их получается нечасто: они очень пугливы.
Фотограф Юрий Коковин уже много лет снимает рябчиков в Южной Якутии. Эти небольшие птицы весом около 500 граммов с пестрым оперением почти все время проводят на земле. Но увидеть их получается нечасто: они очень пугливы.
На юго-востоке Алтайских гор расположен хребет Чихачева, названный в честь географа и путешественника. В долинах лежат озера Кындыктыкуль, Нижнее, Среднее и Большое Богуты. Чистейшая вода стекает туда с ледниковых вершин.
На юго-востоке Алтайских гор расположен хребет Чихачева, названный в честь географа и путешественника. В долинах лежат озера Кындыктыкуль, Нижнее, Среднее и Большое Богуты. Чистейшая вода стекает туда с ледниковых вершин.
Ушкалойские башни находятся в Итум-Калинском районе Чеченской Республики у селения Ушкалой. В Средние века их использовали и как жилище, и как оборонительные сооружения. Отсюда подавали сигнал о приближении врага, здесь собирали пошлину за проход в город.
Ушкалойские башни находятся в Итум-Калинском районе Чеченской Республики у селения Ушкалой. В Средние века их использовали и как жилище, и как оборонительные сооружения. Отсюда подавали сигнал о приближении врага, здесь собирали пошлину за проход в город.
Ангарский перевал в Крыму — самая высокая точка на трассе Симферополь — Алушта (752 метра над уровнем моря). Это популярное место отдыха. На склоне горы Чатыр-даг проложены горнолыжные трассы.
Ангарский перевал в Крыму — самая высокая точка на трассе Симферополь — Алушта (752 метра над уровнем моря). Это популярное место отдыха. На склоне горы Чатыр-даг проложены горнолыжные трассы.