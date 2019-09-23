В гости к моржам и белым медведям. Тур на ледоколе по Земле Франца-Иосифа

Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане — входит в состав Архангельской области.
Эти острова в 1872 году случайно обнаружила группа австро-венгерских исследователей, чье судно зажали океанские льды. Первооткрыватели назвали архипелаг в честь австрийского императора, правившего в то время.
Российские исследователи появились здесь в 1901 году, а 13 лет спустя Земля Франца-Иосифа стала российской территорией.
Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане — входит в состав Архангельской области.
Эти острова в 1872 году случайно обнаружила группа австро-венгерских исследователей, чье судно зажали океанские льды. Первооткрыватели назвали архипелаг в честь австрийского императора, правившего в то время.
Российские исследователи появились здесь в 1901 году, а 13 лет спустя Земля Франца-Иосифа стала российской территорией.
В архипелаге 192 острова, причем их контуры постоянно меняются.
За последние пять лет благодаря фотосъемке со спутников в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля обнаружили порядка 40 новых островов, мысов и бухт.
В архипелаге 192 острова, причем их контуры постоянно меняются.
За последние пять лет благодаря фотосъемке со спутников в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля обнаружили порядка 40 новых островов, мысов и бухт.
На Земле Франца-Иосифа нет ни одного города.
Временное население — это ученые на исследовательских станциях, метеорологи, пограничники и гарнизон военной базы.
На Земле Франца-Иосифа нет ни одного города.
Временное население — это ученые на исследовательских станциях, метеорологи, пограничники и гарнизон военной базы.
Полярная станция "Бухта Тихая", открытая на острове Гукера в 1929 году, — первое поселение на архипелаге.
Сейчас Арктический музейно-выставочный центр восстанавливает объекты базы, чтобы создать туристический комплекс.
В период навигации на станции "Бухта Тихая" работает отделение Почты России — самое северное в мире.
Полярная станция "Бухта Тихая", открытая на острове Гукера в 1929 году, — первое поселение на архипелаге.
Сейчас Арктический музейно-выставочный центр восстанавливает объекты базы, чтобы создать туристический комплекс.
В период навигации на станции "Бухта Тихая" работает отделение Почты России — самое северное в мире.
Почти 87% поверхности архипелага покрыто ледниками, в некоторых местах толщина льда достигает 400 метров. Языки льда медлено сползают к морю, и от них откалываются айсберги.
Почти 87% поверхности архипелага покрыто ледниками, в некоторых местах толщина льда достигает 400 метров. Языки льда медлено сползают к морю, и от них откалываются айсберги.
В середине XX века на Земле Франца-Иосифа появились радиотехнические "точки" Войск ПВО СССР.
После развала Советского Союза многие объекты, техника и запасы топлива были брошены. До сих пор осталось около 250 тысяч бочек с топливом. И великое множество пустых.
С 2012 года реализуется программа по очистке архипелага.
В середине XX века на Земле Франца-Иосифа появились радиотехнические "точки" Войск ПВО СССР.
После развала Советского Союза многие объекты, техника и запасы топлива были брошены. До сих пор осталось около 250 тысяч бочек с топливом. И великое множество пустых.
С 2012 года реализуется программа по очистке архипелага.
На Земле Франца-Иосифа много озер, большую часть года покрытых льдом. Названия есть только у некоторых: Космическое, Ледяное, Мелкое, Северное, Утиное и Ширшова.
На Земле Франца-Иосифа много озер, большую часть года покрытых льдом. Названия есть только у некоторых: Космическое, Ледяное, Мелкое, Северное, Утиное и Ширшова.
Несмотря на суровый климат (среднегодовая температура — минус 12 градусов), архипелаг — не безжизненное пространство. Здесь обитает более десяти видов млекопитающих.
Несмотря на суровый климат (среднегодовая температура — минус 12 градусов), архипелаг — не безжизненное пространство. Здесь обитает более десяти видов млекопитающих.
Хозяева Арктики, белые медведи, выводят потомство именно на островах.
Хозяева Арктики, белые медведи, выводят потомство именно на островах.
На скалах архипелага гнездится более 26 видов пернатых, которые устраивают тут птичьи базары — массовые колонии морских птиц.
На скалах архипелага гнездится более 26 видов пернатых, которые устраивают тут птичьи базары — массовые колонии морских птиц.
На Земле Франца-Иосифа живет несколько сотен моржей. Знакомство ними — часть туристической программы.
На Земле Франца-Иосифа живет несколько сотен моржей. Знакомство ними — часть туристической программы.
Мыс Флигели на острове Рудольфа — самый северный участок суши в России и во всей Евразии.
На этом острове похоронен полярный исследователь Георгий Седов, умерший в 1914 году во время экспедиции на Северный полюс.
Мыс Флигели на острове Рудольфа — самый северный участок суши в России и во всей Евразии.
На этом острове похоронен полярный исследователь Георгий Седов, умерший в 1914 году во время экспедиции на Северный полюс.
Мыс Тегетхоф на острове Галля, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, свободен ото льда. Покрыт песчаником и галькой.
В южной части мыса стоят две скалы-останцы высотой 25 и 60 метров.
Мыс Тегетхоф на острове Галля, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, свободен ото льда. Покрыт песчаником и галькой.
В южной части мыса стоят две скалы-останцы высотой 25 и 60 метров.
Добраться до Земли Франца-Иосифа туристы могут только по морю на круизных теплоходах в период летней навигации.
Экскурсионные туры на 10-13 дней стартуют из Архангельска и Мурманска. Путешественникам приходится преодолевать более тысячи километров в одну сторону.
Добраться до Земли Франца-Иосифа туристы могут только по морю на круизных теплоходах в период летней навигации.
Экскурсионные туры на 10-13 дней стартуют из Архангельска и Мурманска. Путешественникам приходится преодолевать более тысячи километров в одну сторону.