В гости к моржам и белым медведям. Тур на ледоколе по Земле Франца-Иосифа

Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане — входит в состав Архангельской области.

Эти острова в 1872 году случайно обнаружила группа австро-венгерских исследователей, чье судно зажали океанские льды. Первооткрыватели назвали архипелаг в честь австрийского императора, правившего в то время.

Российские исследователи появились здесь в 1901 году, а 13 лет спустя Земля Франца-Иосифа стала российской территорией.