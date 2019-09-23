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РИА Новости
Туризм

В гости к моржам и белым медведям. Тур на ледоколе по Земле Франца-Иосифа

08:00 23.09.2019 (обновлено: 15:47 23.09.2019)
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На российском архипелаге, названном именем австрийского императора, нет ни одного города или поселка. Земля Франца-Иосифа — одна из самых северных и труднодоступных территорий России и мира. Попасть сюда и почувствовать себя первопроходцами туристы могут только в период летней навигации — с июня по сентябрь. Зато тут айсберги и птичьи базары. И еще — отделения Почты России, откуда можно отправить открытку.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане — входит в состав Архангельской области.

Эти острова в 1872 году случайно обнаружила группа австро-венгерских исследователей, чье судно зажали океанские льды. Первооткрыватели назвали архипелаг в честь австрийского императора, правившего в то время.

Российские исследователи появились здесь в 1901 году, а 13 лет спустя Земля Франца-Иосифа стала российской территорией.

Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
1 из 14

Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане — входит в состав Архангельской области.

Эти острова в 1872 году случайно обнаружила группа австро-венгерских исследователей, чье судно зажали океанские льды. Первооткрыватели назвали архипелаг в честь австрийского императора, правившего в то время.

Российские исследователи появились здесь в 1901 году, а 13 лет спустя Земля Франца-Иосифа стала российской территорией.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© Фото : пресс-служба Северного флота

В архипелаге 192 острова, причем их контуры постоянно меняются.

За последние пять лет благодаря фотосъемке со спутников в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля обнаружили порядка 40 новых островов, мысов и бухт.

Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили Государственный флаг РФ на мысе Флигели острова Рудольфа
2 из 14

В архипелаге 192 острова, причем их контуры постоянно меняются.

За последние пять лет благодаря фотосъемке со спутников в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля обнаружили порядка 40 новых островов, мысов и бухт.

© Фото : пресс-служба Северного флота
© РИА Новости / Вера Костамо

На Земле Франца-Иосифа нет ни одного города.

Временное население — это ученые на исследовательских станциях, метеорологи, пограничники и гарнизон военной базы.

Александр Молчанов записывает показания приборов, Земля Франца-Иосифа, остров Гукера, бухта Тихая
3 из 14

На Земле Франца-Иосифа нет ни одного города.

Временное население — это ученые на исследовательских станциях, метеорологи, пограничники и гарнизон военной базы.

© РИА Новости / Вера Костамо
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Полярная станция "Бухта Тихая", открытая на острове Гукера в 1929 году, — первое поселение на архипелаге.

Сейчас Арктический музейно-выставочный центр восстанавливает объекты базы, чтобы создать туристический комплекс.

В период навигации на станции "Бухта Тихая" работает отделение Почты России — самое северное в мире.

Самовар в бухте Тихая на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
4 из 14

Полярная станция "Бухта Тихая", открытая на острове Гукера в 1929 году, — первое поселение на архипелаге.

Сейчас Арктический музейно-выставочный центр восстанавливает объекты базы, чтобы создать туристический комплекс.

В период навигации на станции "Бухта Тихая" работает отделение Почты России — самое северное в мире.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Почти 87% поверхности архипелага покрыто ледниками, в некоторых местах толщина льда достигает 400 метров. Языки льда медлено сползают к морю, и от них откалываются айсберги.

Айсберг в акватории Северного ледовитого океана
5 из 14

Почти 87% поверхности архипелага покрыто ледниками, в некоторых местах толщина льда достигает 400 метров. Языки льда медлено сползают к морю, и от них откалываются айсберги.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанк

В середине XX века на Земле Франца-Иосифа появились радиотехнические "точки" Войск ПВО СССР.

После развала Советского Союза многие объекты, техника и запасы топлива были брошены. До сих пор осталось около 250 тысяч бочек с топливом. И великое множество пустых.

С 2012 года реализуется программа по очистке архипелага.

Полярная станция на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
6 из 14

В середине XX века на Земле Франца-Иосифа появились радиотехнические "точки" Войск ПВО СССР.

После развала Советского Союза многие объекты, техника и запасы топлива были брошены. До сих пор осталось около 250 тысяч бочек с топливом. И великое множество пустых.

С 2012 года реализуется программа по очистке архипелага.

© РИА Новости / Вера Костамо
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

На Земле Франца-Иосифа много озер, большую часть года покрытых льдом. Названия есть только у некоторых: Космическое, Ледяное, Мелкое, Северное, Утиное и Ширшова.

Птицы, пролетающие у острова Юрия Кучиева в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
7 из 14

На Земле Франца-Иосифа много озер, большую часть года покрытых льдом. Названия есть только у некоторых: Космическое, Ледяное, Мелкое, Северное, Утиное и Ширшова.

© РИА Новости / Павел Львов
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© Фото : WWF / Tom Arnbom

Несмотря на суровый климат (среднегодовая температура — минус 12 градусов), архипелаг — не безжизненное пространство. Здесь обитает более десяти видов млекопитающих.

Атлантический морж на территории архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане
8 из 14

Несмотря на суровый климат (среднегодовая температура — минус 12 градусов), архипелаг — не безжизненное пространство. Здесь обитает более десяти видов млекопитающих.

© Фото : WWF / Tom Arnbom
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Хозяева Арктики, белые медведи, выводят потомство именно на островах.

Самка белого медведя с медвежонком на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
9 из 14

Хозяева Арктики, белые медведи, выводят потомство именно на островах.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Вера Костамо

На скалах архипелага гнездится более 26 видов пернатых, которые устраивают тут птичьи базары — массовые колонии морских птиц.

Айсберг в бухте Тихая, Земля Франца-Иосифа, национальный парк Русская Арктика
10 из 14

На скалах архипелага гнездится более 26 видов пернатых, которые устраивают тут птичьи базары — массовые колонии морских птиц.

© РИА Новости / Вера Костамо
© Фото : WWF России / Юрий Лебедев

На Земле Франца-Иосифа живет несколько сотен моржей. Знакомство ними — часть туристической программы.

Атлантические моржи на территории архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане
11 из 14

На Земле Франца-Иосифа живет несколько сотен моржей. Знакомство ними — часть туристической программы.

© Фото : WWF России / Юрий Лебедев
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Мыс Флигели на острове Рудольфа — самый северный участок суши в России и во всей Евразии.

На этом острове похоронен полярный исследователь Георгий Седов, умерший в 1914 году во время экспедиции на Северный полюс.

Остров Рудольфа в составе архипелага Земля Франца-Иосифа в акватории Баренцева моря
12 из 14

Мыс Флигели на острове Рудольфа — самый северный участок суши в России и во всей Евразии.

На этом острове похоронен полярный исследователь Георгий Седов, умерший в 1914 году во время экспедиции на Северный полюс.

© РИА Новости / Павел Львов
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© Николай Гернет

Мыс Тегетхоф на острове Галля, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, свободен ото льда. Покрыт песчаником и галькой.

В южной части мыса стоят две скалы-останцы высотой 25 и 60 метров.

Мыс Тегетхоф, остров Галля, Земля Франца-Иосифа
13 из 14

Мыс Тегетхоф на острове Галля, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, свободен ото льда. Покрыт песчаником и галькой.

В южной части мыса стоят две скалы-останцы высотой 25 и 60 метров.

© Николай Гернет
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Добраться до Земли Франца-Иосифа туристы могут только по морю на круизных теплоходах в период летней навигации.

Экскурсионные туры на 10-13 дней стартуют из Архангельска и Мурманска. Путешественникам приходится преодолевать более тысячи километров в одну сторону.

Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
14 из 14

Добраться до Земли Франца-Иосифа туристы могут только по морю на круизных теплоходах в период летней навигации.

Экскурсионные туры на 10-13 дней стартуют из Архангельска и Мурманска. Путешественникам приходится преодолевать более тысячи километров в одну сторону.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
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ТуризмФото - ТуризмТуризмЗемля Франца-ИосифатуристыСеверный полюсАрктикаАрхангельскМурманск
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