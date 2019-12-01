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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-01T08:00+0300
https://ria.ru/20191201/1561678125.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/72/1561577232_0:87:2000:1212_1036x0_80_0_0_d21e11b3db07c66f3810d99610069617.jpg
РИА Новости

Самые красивые места России

08:00 01.12.2019
8880
Показать красоту дикой природы и победить в фотоконкурсе "Самая красивая страна" может каждый — вне зависимости от места жительства, возраста или гражданства. Русское географическое общество (РГО) в шестой раз проводит это мероприятие. Условия просты — фотография должна быть сделана в России и прислана до 31 января 2020 года. Часть работ — российский Стоунхендж, Нежную пещеру, Кипарисовое озеро, места, где рождаются гейзеры, — можно увидеть в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Егор Никифоров/ предоставлено РГО

Баренцево море — холодное, это окраинная часть Северного Ледовитого океана.

В январе температура воды — три-пять градусов, летом в прибрежной зоне — десять-двенадцать. В море много рыб, растений, планктона, морских ежей и звезд.

А еще тут бывает северное сияние.

Егор Никифоров Звезда Севера
1 из 13

Баренцево море — холодное, это окраинная часть Северного Ледовитого океана.

В январе температура воды — три-пять градусов, летом в прибрежной зоне — десять-двенадцать. В море много рыб, растений, планктона, морских ежей и звезд.

А еще тут бывает северное сияние.

© Фото : Егор Никифоров/ предоставлено РГО
© Фото : Сергей Макурин/ предоставлено РГО

Маньпупунёр, или Столбы выветривания, называют российским Стоунхенджем, это одно из семи чудес России. Комплекс из останцов, изолированных массивов горной породы высотой от 30 до 42 метров, находится в Коми, недалеко от перевала Дятлова, на территории Печоро-Илычского заповедника.

"Дикое место, там абсолютно никого нет. Только огромные скалы-столбы высотой с девятиэтажный дом. В год туда пускают не более 1200 человек", — рассказывал РИА Новости тревел-блогер Илья Воскресенский.

Сергей Макурин Мань-Пупу-нёр
2 из 13

Маньпупунёр, или Столбы выветривания, называют российским Стоунхенджем, это одно из семи чудес России. Комплекс из останцов, изолированных массивов горной породы высотой от 30 до 42 метров, находится в Коми, недалеко от перевала Дятлова, на территории Печоро-Илычского заповедника.

"Дикое место, там абсолютно никого нет. Только огромные скалы-столбы высотой с девятиэтажный дом. В год туда пускают не более 1200 человек", — рассказывал РИА Новости тревел-блогер Илья Воскресенский.

© Фото : Сергей Макурин/ предоставлено РГО
© Фото : Петрусь Антон/ предоставлено РГО

На фото — необычный лед Среднего Мультинского озера на Алтае с застывшими пузырьками воздуха. Как замерзшее шампанское.

Среднее — одно из десяти озер на северном склоне Катунского хребта в бассейне реки Мульта — находится на 1740 метров выше уровня моря. Его длина — около двух километров, ширина — 750 метров, а средняя глубина — всего восемь метров.

Петрусь Антон Игристый лед
3 из 13

На фото — необычный лед Среднего Мультинского озера на Алтае с застывшими пузырьками воздуха. Как замерзшее шампанское.

Среднее — одно из десяти озер на северном склоне Катунского хребта в бассейне реки Мульта — находится на 1740 метров выше уровня моря. Его длина — около двух километров, ширина — 750 метров, а средняя глубина — всего восемь метров.

© Фото : Петрусь Антон/ предоставлено РГО
© Фото : Кирилл Уютнов/ предоставлено РГО

Северное сияние можно наблюдать во всех регионах за полярным кругом, объяснял РИА Новости сотрудник Кольского научного центра РАН Валентин Жиганов.

Это результат вторжения в верхнюю атмосферу потоков заряженных частиц, испускаемых Солнцем.

Весной и осенью сияния случаются чаще, чем зимой. Цвет зависит от заряженных частиц солнечного ветра. Азот дает фиолетовый, кислород — красный и зеленый.

Кирилл Уютнов Мгновения полярной ночи
4 из 13

Северное сияние можно наблюдать во всех регионах за полярным кругом, объяснял РИА Новости сотрудник Кольского научного центра РАН Валентин Жиганов.

Это результат вторжения в верхнюю атмосферу потоков заряженных частиц, испускаемых Солнцем.

Весной и осенью сияния случаются чаще, чем зимой. Цвет зависит от заряженных частиц солнечного ветра. Азот дает фиолетовый, кислород — красный и зеленый.

© Фото : Кирилл Уютнов/ предоставлено РГО
© Фото : Наталья Немчинова/ предоставлено РГО

Пещера Нежная находится на границе Краснодарского края и Адыгеи у восточной кромки хребта Азиш-Тау. Она небольшая (всего 95 метров), горизонтальная, что бывает очень редко, и, как считают эксперты, всегда была обитаема.

Возраст пещеры — более двух миллионов лет, но ее свод гораздо моложе: он образовался 20-30 тысяч лет назад после обвала потолка. Теперь некоторые сталагмиты достигают полутора метров в высоту, а сверху свисают тонкие нежные сталактиты. Отсюда и название.

Наталья Немчинова Пещера Нежная
5 из 13

Пещера Нежная находится на границе Краснодарского края и Адыгеи у восточной кромки хребта Азиш-Тау. Она небольшая (всего 95 метров), горизонтальная, что бывает очень редко, и, как считают эксперты, всегда была обитаема.

Возраст пещеры — более двух миллионов лет, но ее свод гораздо моложе: он образовался 20-30 тысяч лет назад после обвала потолка. Теперь некоторые сталагмиты достигают полутора метров в высоту, а сверху свисают тонкие нежные сталактиты. Отсюда и название.

© Фото : Наталья Немчинова/ предоставлено РГО
© Фото : Николай Гернет/ предоставлено РГО

Земля Франца-Иосифа — один из самых северных и труднодоступных регионов России и мира. Туристы могут попасть туда только во время летней навигации — с июня по сентябрь.

Почти вся поверхность архипелага покрыта ледниками, но, несмотря на суровый климат (среднегодовая температура — минус 12 градусов), это не безжизненное пространство. Там обитает более десяти видов млекопитающих (например, несколько сотен моржей). А белые медведи на этих островах выводят потомство.

Николай Гернет Противостояние
6 из 13

Земля Франца-Иосифа — один из самых северных и труднодоступных регионов России и мира. Туристы могут попасть туда только во время летней навигации — с июня по сентябрь.

Почти вся поверхность архипелага покрыта ледниками, но, несмотря на суровый климат (среднегодовая температура — минус 12 градусов), это не безжизненное пространство. Там обитает более десяти видов млекопитающих (например, несколько сотен моржей). А белые медведи на этих островах выводят потомство.

© Фото : Николай Гернет/ предоставлено РГО
© Фото : Павел Бараников/ предоставлено РГО

Высота горы Оштен в Адыгее — 2804 метра. Это одна из вершин западной части Кавказского хребта.

Снимок сделан в начале июня, когда в тех местах природа пробуждается, появляются первые цветы.

Павел Бараников Пробуждение
7 из 13

Высота горы Оштен в Адыгее — 2804 метра. Это одна из вершин западной части Кавказского хребта.

Снимок сделан в начале июня, когда в тех местах природа пробуждается, появляются первые цветы.

© Фото : Павел Бараников/ предоставлено РГО
© Фото : Александр Хорошилов/ предоставлено РГО

Недалеко от Анапы есть искусственное озеро Сукко, его еще называют Кипарисовым. В северной части — прямо в воде — на площади в 0,4 гектара в 1934 году высадили рощу болотных кипарисов, родина которых — Северная Америка.

Воздух в кипарисовых рощах пропитан эфирными маслами и считается лечебным.

Александр Хорошилов Болотные Кипарисы
8 из 13

Недалеко от Анапы есть искусственное озеро Сукко, его еще называют Кипарисовым. В северной части — прямо в воде — на площади в 0,4 гектара в 1934 году высадили рощу болотных кипарисов, родина которых — Северная Америка.

Воздух в кипарисовых рощах пропитан эфирными маслами и считается лечебным.

© Фото : Александр Хорошилов/ предоставлено РГО
© Фото : Михаил Вершинин/ предоставлено РГО

Реки Горного Алтая в течение года меняют цвет. Весной и летом — молочный оттенок, а осенью бирюзовый — вода становится прозрачной.

Михаил Вершинин Колье хозяйки Медной горы
9 из 13

Реки Горного Алтая в течение года меняют цвет. Весной и летом — молочный оттенок, а осенью бирюзовый — вода становится прозрачной.

© Фото : Михаил Вершинин/ предоставлено РГО
© Фото : Наталья Бурмейстер/ предоставлено РГО

Скалы вокруг Байкала — самого глубокого озера на планете — покрыты ледяными наплесками, формирующимися при замерзании воды, которая попадает на берег, когда гладь еще не покрылась коркой льда, но температуры уже отрицательные.

Считается, что наплески — один из видов льда, встречающийся преимущественно на Байкале.

Наталья Бурмейстер Волшебные гроты Байкала
10 из 13

Скалы вокруг Байкала — самого глубокого озера на планете — покрыты ледяными наплесками, формирующимися при замерзании воды, которая попадает на берег, когда гладь еще не покрылась коркой льда, но температуры уже отрицательные.

Считается, что наплески — один из видов льда, встречающийся преимущественно на Байкале.

© Фото : Наталья Бурмейстер/ предоставлено РГО
© Фото : Дмитрий Моисеенко/ предоставлено РГО

Кальдера вулкана Узон на Камчатке в Кроноцком заповеднике — это впадина размером в поперечнике до 12 километров. В ней несколько озер, около 100 термальных источников.

Это место — природная лаборатория, где можно наблюдать за геологическими процессами. Например, в 2008 году ученые проследили за формированием гейзера Мутный, который выпускал воду на высоту до шести метров.

Дмитрий Моисеенко Осенний Узон
11 из 13

Кальдера вулкана Узон на Камчатке в Кроноцком заповеднике — это впадина размером в поперечнике до 12 километров. В ней несколько озер, около 100 термальных источников.

Это место — природная лаборатория, где можно наблюдать за геологическими процессами. Например, в 2008 году ученые проследили за формированием гейзера Мутный, который выпускал воду на высоту до шести метров.

© Фото : Дмитрий Моисеенко/ предоставлено РГО
© Фото : Андрей Грачев/ предоставлено РГО

В государственном природном заповеднике "Эрзи" в Ингушетии есть уникальный памятник средневековой архитектуры — восемь боевых (высотой до 30 метров) и 47 жилых башен (высотой до 12 метров).

Ингушские селения строились близко друг от друга, на расстоянии до километра. С высоких башен подавали сигнал тревоги соседям.

При входе в башню — оттиск ладони. Это рука мастера, возводившего строение. Еще на башнях изображали символы рода и защитные знаки.

Андрей Грачев Башенные комплексы Ингушетии
12 из 13

В государственном природном заповеднике "Эрзи" в Ингушетии есть уникальный памятник средневековой архитектуры — восемь боевых (высотой до 30 метров) и 47 жилых башен (высотой до 12 метров).

Ингушские селения строились близко друг от друга, на расстоянии до километра. С высоких башен подавали сигнал тревоги соседям.

При входе в башню — оттиск ладони. Это рука мастера, возводившего строение. Еще на башнях изображали символы рода и защитные знаки.

© Фото : Андрей Грачев/ предоставлено РГО
© Фото : Андрей Грачев/ предоставлено РГО

Эльбрус — самая высокая гора России и Европы.

Ее называют "двуглавой горой" — за две вершины. Высота Западной — 5642 метра над уровнем моря, Восточной — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяной шапкой. Вода, стекающая из ледников, питает крупные реки региона — Кубань, Малку, Баксан.

Лучшее время для восхождения — с июня по сентябрь.

Андрей Грачев Ночью он проснулся
13 из 13

Эльбрус — самая высокая гора России и Европы.

Ее называют "двуглавой горой" — за две вершины. Высота Западной — 5642 метра над уровнем моря, Восточной — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяной шапкой. Вода, стекающая из ледников, питает крупные реки региона — Кубань, Малку, Баксан.

Лучшее время для восхождения — с июня по сентябрь.

© Фото : Андрей Грачев/ предоставлено РГО
33126100
ТуризмКомиГорный АлтайЗемля Франца-ИосифаЭльбрусБаренцево мореБайкалИнгушетияКамчатский крайАнапаАдыгеяТуризмтуристыФото - Туризм
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