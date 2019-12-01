Самые красивые места России

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Маньпупунёр, или Столбы выветривания, называют российским Стоунхенджем, это одно из семи чудес России. Комплекс из останцов, изолированных массивов горной породы высотой от 30 до 42 метров, находится в Коми, недалеко от перевала Дятлова, на территории Печоро-Илычского заповедника.

"Дикое место, там абсолютно никого нет. Только огромные скалы-столбы высотой с девятиэтажный дом. В год туда пускают не более 1200 человек", — рассказывал РИА Новости тревел-блогер Илья Воскресенский.