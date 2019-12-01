Самые красивые места России

Баренцево море — холодное, это окраинная часть Северного Ледовитого океана.
В январе температура воды — три-пять градусов, летом в прибрежной зоне — десять-двенадцать. В море много рыб, растений, планктона, морских ежей и звезд.
А еще тут бывает северное сияние.
Баренцево море — холодное, это окраинная часть Северного Ледовитого океана.
В январе температура воды — три-пять градусов, летом в прибрежной зоне — десять-двенадцать. В море много рыб, растений, планктона, морских ежей и звезд.
А еще тут бывает северное сияние.
Маньпупунёр, или Столбы выветривания, называют российским Стоунхенджем, это одно из семи чудес России. Комплекс из останцов, изолированных массивов горной породы высотой от 30 до 42 метров, находится в Коми, недалеко от перевала Дятлова, на территории Печоро-Илычского заповедника.
"Дикое место, там абсолютно никого нет. Только огромные скалы-столбы высотой с девятиэтажный дом. В год туда пускают не более 1200 человек", — рассказывал РИА Новости тревел-блогер Илья Воскресенский.
Маньпупунёр, или Столбы выветривания, называют российским Стоунхенджем, это одно из семи чудес России. Комплекс из останцов, изолированных массивов горной породы высотой от 30 до 42 метров, находится в Коми, недалеко от перевала Дятлова, на территории Печоро-Илычского заповедника.
"Дикое место, там абсолютно никого нет. Только огромные скалы-столбы высотой с девятиэтажный дом. В год туда пускают не более 1200 человек", — рассказывал РИА Новости тревел-блогер Илья Воскресенский.
На фото — необычный лед Среднего Мультинского озера на Алтае с застывшими пузырьками воздуха. Как замерзшее шампанское.
Среднее — одно из десяти озер на северном склоне Катунского хребта в бассейне реки Мульта — находится на 1740 метров выше уровня моря. Его длина — около двух километров, ширина — 750 метров, а средняя глубина — всего восемь метров.
На фото — необычный лед Среднего Мультинского озера на Алтае с застывшими пузырьками воздуха. Как замерзшее шампанское.
Среднее — одно из десяти озер на северном склоне Катунского хребта в бассейне реки Мульта — находится на 1740 метров выше уровня моря. Его длина — около двух километров, ширина — 750 метров, а средняя глубина — всего восемь метров.
Северное сияние можно наблюдать во всех регионах за полярным кругом, объяснял РИА Новости сотрудник Кольского научного центра РАН Валентин Жиганов.
Это результат вторжения в верхнюю атмосферу потоков заряженных частиц, испускаемых Солнцем.
Весной и осенью сияния случаются чаще, чем зимой. Цвет зависит от заряженных частиц солнечного ветра. Азот дает фиолетовый, кислород — красный и зеленый.
Северное сияние можно наблюдать во всех регионах за полярным кругом, объяснял РИА Новости сотрудник Кольского научного центра РАН Валентин Жиганов.
Это результат вторжения в верхнюю атмосферу потоков заряженных частиц, испускаемых Солнцем.
Весной и осенью сияния случаются чаще, чем зимой. Цвет зависит от заряженных частиц солнечного ветра. Азот дает фиолетовый, кислород — красный и зеленый.
Пещера Нежная находится на границе Краснодарского края и Адыгеи у восточной кромки хребта Азиш-Тау. Она небольшая (всего 95 метров), горизонтальная, что бывает очень редко, и, как считают эксперты, всегда была обитаема.
Возраст пещеры — более двух миллионов лет, но ее свод гораздо моложе: он образовался 20-30 тысяч лет назад после обвала потолка. Теперь некоторые сталагмиты достигают полутора метров в высоту, а сверху свисают тонкие нежные сталактиты. Отсюда и название.
Пещера Нежная находится на границе Краснодарского края и Адыгеи у восточной кромки хребта Азиш-Тау. Она небольшая (всего 95 метров), горизонтальная, что бывает очень редко, и, как считают эксперты, всегда была обитаема.
Возраст пещеры — более двух миллионов лет, но ее свод гораздо моложе: он образовался 20-30 тысяч лет назад после обвала потолка. Теперь некоторые сталагмиты достигают полутора метров в высоту, а сверху свисают тонкие нежные сталактиты. Отсюда и название.
Земля Франца-Иосифа — один из самых северных и труднодоступных регионов России и мира. Туристы могут попасть туда только во время летней навигации — с июня по сентябрь.
Почти вся поверхность архипелага покрыта ледниками, но, несмотря на суровый климат (среднегодовая температура — минус 12 градусов), это не безжизненное пространство. Там обитает более десяти видов млекопитающих (например, несколько сотен моржей). А белые медведи на этих островах выводят потомство.
Земля Франца-Иосифа — один из самых северных и труднодоступных регионов России и мира. Туристы могут попасть туда только во время летней навигации — с июня по сентябрь.
Почти вся поверхность архипелага покрыта ледниками, но, несмотря на суровый климат (среднегодовая температура — минус 12 градусов), это не безжизненное пространство. Там обитает более десяти видов млекопитающих (например, несколько сотен моржей). А белые медведи на этих островах выводят потомство.
Высота горы Оштен в Адыгее — 2804 метра. Это одна из вершин западной части Кавказского хребта.
Снимок сделан в начале июня, когда в тех местах природа пробуждается, появляются первые цветы.
Высота горы Оштен в Адыгее — 2804 метра. Это одна из вершин западной части Кавказского хребта.
Снимок сделан в начале июня, когда в тех местах природа пробуждается, появляются первые цветы.
Недалеко от Анапы есть искусственное озеро Сукко, его еще называют Кипарисовым. В северной части — прямо в воде — на площади в 0,4 гектара в 1934 году высадили рощу болотных кипарисов, родина которых — Северная Америка.
Воздух в кипарисовых рощах пропитан эфирными маслами и считается лечебным.
Недалеко от Анапы есть искусственное озеро Сукко, его еще называют Кипарисовым. В северной части — прямо в воде — на площади в 0,4 гектара в 1934 году высадили рощу болотных кипарисов, родина которых — Северная Америка.
Воздух в кипарисовых рощах пропитан эфирными маслами и считается лечебным.
Реки Горного Алтая в течение года меняют цвет. Весной и летом — молочный оттенок, а осенью бирюзовый — вода становится прозрачной.
Реки Горного Алтая в течение года меняют цвет. Весной и летом — молочный оттенок, а осенью бирюзовый — вода становится прозрачной.
Скалы вокруг Байкала — самого глубокого озера на планете — покрыты ледяными наплесками, формирующимися при замерзании воды, которая попадает на берег, когда гладь еще не покрылась коркой льда, но температуры уже отрицательные.
Считается, что наплески — один из видов льда, встречающийся преимущественно на Байкале.
Скалы вокруг Байкала — самого глубокого озера на планете — покрыты ледяными наплесками, формирующимися при замерзании воды, которая попадает на берег, когда гладь еще не покрылась коркой льда, но температуры уже отрицательные.
Считается, что наплески — один из видов льда, встречающийся преимущественно на Байкале.
Кальдера вулкана Узон на Камчатке в Кроноцком заповеднике — это впадина размером в поперечнике до 12 километров. В ней несколько озер, около 100 термальных источников.
Это место — природная лаборатория, где можно наблюдать за геологическими процессами. Например, в 2008 году ученые проследили за формированием гейзера Мутный, который выпускал воду на высоту до шести метров.
Кальдера вулкана Узон на Камчатке в Кроноцком заповеднике — это впадина размером в поперечнике до 12 километров. В ней несколько озер, около 100 термальных источников.
Это место — природная лаборатория, где можно наблюдать за геологическими процессами. Например, в 2008 году ученые проследили за формированием гейзера Мутный, который выпускал воду на высоту до шести метров.
В государственном природном заповеднике "Эрзи" в Ингушетии есть уникальный памятник средневековой архитектуры — восемь боевых (высотой до 30 метров) и 47 жилых башен (высотой до 12 метров).
Ингушские селения строились близко друг от друга, на расстоянии до километра. С высоких башен подавали сигнал тревоги соседям.
При входе в башню — оттиск ладони. Это рука мастера, возводившего строение. Еще на башнях изображали символы рода и защитные знаки.
В государственном природном заповеднике "Эрзи" в Ингушетии есть уникальный памятник средневековой архитектуры — восемь боевых (высотой до 30 метров) и 47 жилых башен (высотой до 12 метров).
Ингушские селения строились близко друг от друга, на расстоянии до километра. С высоких башен подавали сигнал тревоги соседям.
При входе в башню — оттиск ладони. Это рука мастера, возводившего строение. Еще на башнях изображали символы рода и защитные знаки.
Эльбрус — самая высокая гора России и Европы.
Ее называют "двуглавой горой" — за две вершины. Высота Западной — 5642 метра над уровнем моря, Восточной — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяной шапкой. Вода, стекающая из ледников, питает крупные реки региона — Кубань, Малку, Баксан.
Лучшее время для восхождения — с июня по сентябрь.
Эльбрус — самая высокая гора России и Европы.
Ее называют "двуглавой горой" — за две вершины. Высота Западной — 5642 метра над уровнем моря, Восточной — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяной шапкой. Вода, стекающая из ледников, питает крупные реки региона — Кубань, Малку, Баксан.
Лучшее время для восхождения — с июня по сентябрь.