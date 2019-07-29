Дотянуться до Эльбруса. Как покорить самую высокую гору России

Эльбрус называют "двуглавой горой", так как у него две вершины. Высота Западной — 5642 метра над уровнем моря, Восточной — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяной шапкой.
Эльбрус называют "двуглавой горой", так как у него две вершины. Высота Западной — 5642 метра над уровнем моря, Восточной — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяной шапкой.
На Эльбрусе 23 ледника. Вода, стекающая со склонов, питает крупные реки Северного Кавказа — Кубань, Малку и Баксан.
На Эльбрусе 23 ледника. Вода, стекающая со склонов, питает крупные реки Северного Кавказа — Кубань, Малку и Баксан.
С первой четверти XX века, когда была обеспечена транспортная доступность, а инфраструктура быстро развивалась, восхождения на вершину приобрели массовый характер. С 1989 года проводятся ежегодные чемпионаты по скоростному восхождению.
С первой четверти XX века, когда была обеспечена транспортная доступность, а инфраструктура быстро развивалась, восхождения на вершину приобрели массовый характер. С 1989 года проводятся ежегодные чемпионаты по скоростному восхождению.
Эльбрус покоряют и женщины. Первой это сделала в 1925 году Александра Джапаридзе.
Эльбрус покоряют и женщины. Первой это сделала в 1925 году Александра Джапаридзе.
Лучшее время для восхождения — с июня по сентябрь. Кроме обычного туристического снаряжения — ветровки, рюкзака, кроссовок — потребуется специальное: горные ботинки, "кошки", солнцезащитные очки, лыжная маска, трекинговые палки, страховочная система — обвязка, веревки.
Лучшее время для восхождения — с июня по сентябрь. Кроме обычного туристического снаряжения — ветровки, рюкзака, кроссовок — потребуется специальное: горные ботинки, "кошки", солнцезащитные очки, лыжная маска, трекинговые палки, страховочная система — обвязка, веревки.
На северной стороне Эльбруса находится урочище Джилы-Су, название переводится как "теплая вода". Тут много живописных водопадов, есть горячие источники.
На северной стороне Эльбруса находится урочище Джилы-Су, название переводится как "теплая вода". Тут много живописных водопадов, есть горячие источники.
Чуть выше горячих источников, вверх по реке Кызыл-Кол, — водопад Султан высотой сорок метров.
Чуть выше горячих источников, вверх по реке Кызыл-Кол, — водопад Султан высотой сорок метров.
В ущелье Джилы-Су есть базовый лагерь, где туристы могут поставить палатку, чтобы переждать непогоду или набраться сил перед восхождением на вершину.
В ущелье Джилы-Су есть базовый лагерь, где туристы могут поставить палатку, чтобы переждать непогоду или набраться сил перед восхождением на вершину.
Из ущелья туристы поднимаются и на Западную, и на Восточную вершины.
Из ущелья туристы поднимаются и на Западную, и на Восточную вершины.
В окрестностях Эльбруса местные жители пасут коров.
В окрестностях Эльбруса местные жители пасут коров.
Если повезет, можно встретить горного суслика (его еще называют эльбрусским). Они очень миролюбивы и защищают только свои норы, но не территорию. А еще зверьки общаются между собой мелодичным свистом.
Если повезет, можно встретить горного суслика (его еще называют эльбрусским). Они очень миролюбивы и защищают только свои норы, но не территорию. А еще зверьки общаются между собой мелодичным свистом.