Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T08:00Z
https://ria.ru/20190729/1556791105.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155679/06/1556790698_0:114:3105:1861_1036x0_80_0_0_7014d2b8aa22d49f3e5afc963610d92f.jpg
РИА Новости
Туризм

Дотянуться до Эльбруса. Как покорить самую высокую гору России

Вчера, 08:00
15073
Эльбрус — самая высокая гора России и Европы. Восхождение по северному склону всегда считалось более сложным. В отличие от южного, где канатная дорога и ратраки доставляют туристов почти на самый пик, с этой стороны на подъем придется потратить несколько дней. Но именно этот путь наиболее популярен среди путешественников со всего мира. Это маршрут первой экспедиции 1829 года, организованной Российской академией наук под руководством генерала Георгия Эммануэля. Ледники, водопады, ущелья, горные склоны, их гости и обитатели — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Pixabay/ kaliberda

Эльбрус называют "двуглавой горой", так как у него две вершины. Высота Западной — 5642 метра над уровнем моря, Восточной — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяной шапкой.

Эльбрус
1 из 11

Эльбрус называют "двуглавой горой", так как у него две вершины. Высота Западной — 5642 метра над уровнем моря, Восточной — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяной шапкой.

© Фото : Pixabay/ kaliberda
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

На Эльбрусе 23 ледника. Вода, стекающая со склонов, питает крупные реки Северного Кавказа — Кубань, Малку и Баксан.

Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
2 из 11

На Эльбрусе 23 ледника. Вода, стекающая со склонов, питает крупные реки Северного Кавказа — Кубань, Малку и Баксан.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

С первой четверти XX века, когда была обеспечена транспортная доступность, а инфраструктура быстро развивалась, восхождения на вершину приобрели массовый характер. С 1989 года проводятся ежегодные чемпионаты по скоростному восхождению.

Альпинист на одной из скал во время восхождения на Эльбрус из ущелья Джилы - Су в Кабардино-Балкарии
3 из 11

С первой четверти XX века, когда была обеспечена транспортная доступность, а инфраструктура быстро развивалась, восхождения на вершину приобрели массовый характер. С 1989 года проводятся ежегодные чемпионаты по скоростному восхождению.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Эльбрус покоряют и женщины. Первой это сделала в 1925 году Александра Джапаридзе.

Девушка во время восхождения на Эльбрус из ущелья Джилы - Су в Кабардино-Балкарии
4 из 11

Эльбрус покоряют и женщины. Первой это сделала в 1925 году Александра Джапаридзе.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Лучшее время для восхождения — с июня по сентябрь. Кроме обычного туристического снаряжения — ветровки, рюкзака, кроссовок — потребуется специальное: горные ботинки, "кошки", солнцезащитные очки, лыжная маска, трекинговые палки, страховочная система — обвязка, веревки.

Альпинисты во время туристического похода из базового лагеря Джилы - Су в Кабардино-Балкарии
5 из 11

Лучшее время для восхождения — с июня по сентябрь. Кроме обычного туристического снаряжения — ветровки, рюкзака, кроссовок — потребуется специальное: горные ботинки, "кошки", солнцезащитные очки, лыжная маска, трекинговые палки, страховочная система — обвязка, веревки.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

На северной стороне Эльбруса находится урочище Джилы-Су, название переводится как "теплая вода". Тут много живописных водопадов, есть горячие источники.

Альпинисты на пути восхождения на Эльбрус из базового лагеря Джилы - Су в Кабардино-Балкарии
6 из 11

На северной стороне Эльбруса находится урочище Джилы-Су, название переводится как "теплая вода". Тут много живописных водопадов, есть горячие источники.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Чуть выше горячих источников, вверх по реке Кызыл-Кол, — водопад Султан высотой сорок метров.

Водопад Султан в окрестностях урочища Джилы-Су в Кабардино-Балкарии
7 из 11

Чуть выше горячих источников, вверх по реке Кызыл-Кол, — водопад Султан высотой сорок метров.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В ущелье Джилы-Су есть базовый лагерь, где туристы могут поставить палатку, чтобы переждать непогоду или набраться сил перед восхождением на вершину.

Автомобиль и палатка в базовом лагере Джилы - Су в Кабардино-Балкарии
8 из 11

В ущелье Джилы-Су есть базовый лагерь, где туристы могут поставить палатку, чтобы переждать непогоду или набраться сил перед восхождением на вершину.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Из ущелья туристы поднимаются и на Западную, и на Восточную вершины.

Альпинисты во время восхождения на Эльбрус из ущелья Джилы - Су в Кабардино-Балкарии
9 из 11

Из ущелья туристы поднимаются и на Западную, и на Восточную вершины.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В окрестностях Эльбруса местные жители пасут коров.

Пастбище коров в окрестностях горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
10 из 11

В окрестностях Эльбруса местные жители пасут коров.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Если повезет, можно встретить горного суслика (его еще называют эльбрусским). Они очень миролюбивы и защищают только свои норы, но не территорию. А еще зверьки общаются между собой мелодичным свистом.

Суслик берет корм из рук туриста в окрестностях горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
11 из 11

Если повезет, можно встретить горного суслика (его еще называют эльбрусским). Они очень миролюбивы и защищают только свои норы, но не территорию. А еще зверьки общаются между собой мелодичным свистом.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
15353134
ТуризмПриэльбрусьеФото - ТуризмТуризмтуристыЭльбрусКабардино-Балкария
Рекомендуем
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
"Северный поток" на четыре дня раньше возобновил работу после ремонта
РИА
Новости
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
На стартовый стол Байконура вывели ракету "Союз-2.1а"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России
В Госдуме осудили протест Киева из-за поездки Медведева в Крым
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
Лента
новостей
СМИ: экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество
Медведь на рыбном заводе
На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
Международная космическая станция
Источник: запуск к МКС первого корабля Crew Dragon с экипажем отложен
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Фестиваль Архстояние-2019. День второй
"Иди, возьми и сделай": что сотворили на "Архстоянии"
В Подмосковье подростков заподозрили в убийстве двух женщин
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
В центре Галактики
Астрономы открыли "странный" всплеск гравитационных волн
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Сайт электронной платежной системы QIWI
Qiwi прокомментировала идею ввести запрет на анонимное пополнение кошельков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
Лента новостейМолния