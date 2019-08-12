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РИА Новости
Туризм

Подняться на гору, спуститься и выжить. Как покорить Эльбрус и Гималаи

08:00, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГруппа альпинистов на пути восхождения на Эльбрус
Группа альпинистов на пути восхождения на Эльбрус
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Светлана Баева. С начала года только в горах Кабардино-Балкарии погибло более десяти человек. Два туриста за последний месяц стали жертвами камнепада и лавины на Алтае. Турфирмы и гиды стараются организовывать максимально безопасные восхождения, но от ошибок и капризов природы не застрахован никто. О том, как подготовиться к походу в горы, — в материале РИА Новости.

Такие разные горы

"Эльбрус — непредсказуемая гора. Если подниматься с южного склона (по главному маршруту), кажется, что она несложная, пологая и наверх можно попасть легко и без специальной подготовки, но это не так, — рассказывает Полина Соколова, туристка из Москвы. — Главная опасность — переменчивая погода: восхождение начинается под ясным небом, а ближе к вершине поднимается ветер, снежная буря, тропу заметает".
Полина добавляет, что некоторые туристы проваливались в трещины или замерзали, пережидая непогоду: "У нас погиб товарищ, попавший в пургу после того, как отстал от группы, которая не могла вернуться за ним".
По словам экспертов, восхождение на многие горы требует специальной подготовки. Это касается даже трекинга, пешеходного туризма, если маршрут пролегает на высоте порядка четырех тысяч метров над уровнем моря — экстремальные для организма условия.
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"Для перемещения в горах на арендованном транспорте специальная подготовка не нужна, но если предполагаются пешие походы, без этого не обойтись", — говорит руководитель клуба путешественников "Миры" Андрей Федорович.
По его словам, самые популярные у туристов маршруты в Гималаях, требующие подготовки, — это "Кольцо Аннапурны" и базовый лагерь Эвереста (их два, в Непале и Тибете). "Там красиво, в сезон очень много людей, — объясняет он. — Из менее известных — восхождения на Лангтанг, Манаслу, Хеламбу, Канченджангу". Из маршрутов по России и соседним странам туристы чаще всего предпочитают Эльбрус или Казбек, Фанские горы в Таджикистане и вершины в грузинской Сванетии.

Бег, плавание, велосипед

Подготовиться к походу в горы может каждый, для этого нужно регулярно заниматься спортом, говорят эксперты.
"Желательно, чтобы человек был способен пробежать хотя бы пять километров, не на время, конечно, — уточняет эксперт по путешествиям Russian Discovery Ирина Милинцова. — Но иногда и марафонцам бывает тяжело. Помогают упражнения на ноги, плавание, велосипед".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
Андрей Федорович подтверждает, что для реального многодневного похода в горы стоит хотя бы несколько месяцев посвятить аэробным тренировкам. Кроме того, считает он, необходимо позаботиться о психологической устойчивости, занимаясь йогой, тайцзи, статическими упражнениями.
Впрочем, если выполнять все рекомендации инструктора, подниматься на гору постепенно, то некоторые маршруты можно пройти и без подготовки. Хотя это потребует больше сил и, возможно, удовольствие будет меньшим.

Рецепт спасения

Отправляться в горы надо с опытными проводниками, лучше — профессионалами, подчеркивает Милинцова. "У гидов есть спутниковые телефоны, они регистрируют группы в МЧС, их предупреждают о непогоде, — перечисляет она. — Желательно, чтобы сопровождающих было несколько. Тогда, если турист понял, что дальше подниматься не может, один из них спускается с ним вниз, а остальные продолжают путь".
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По словам альпиниста второго разряда Киры Серебряковой, основная опасность в горах — это неподготовленность туриста и выбор непрофессионального гида, который не знает особенностей погоды и не понимает, способен ли человек из его группы дойти до вершины. "Если проводник хороший, туристы перед восхождением будут готовиться три-четыре дня и никаких опасностей не возникнет. Даже в случае резко ухудшившейся погоды такой проводник объяснит, что делать (например, вырыть яму в снегу и переждать снегопад)", — отмечает она.
"Перед любым выходом на природу необходима аварийная подготовка, — подчеркивает педагог республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма Коми Станислав Новиков. — Нужно изучить карты местности, запомнить ориентиры, продумать пути отхода в случае ЧП, изучить вопросы выживания, самоспасения. Важно тщательно подобрать одежду, сформировать индивидуальный аварийный набор".

Вертолеты и шерпы

Туристам, отправляющимся в горы, рекомендуют приобретать специальную страховку. "Обычно мы берем ту, что включает компенсацию расходов на медпомощь для занимающихся трекингом или альпинизмом. Кроме того, желательно, чтобы она включала риск поисково-спасательных работ (ПСР). Это гарантия, что за вами на гору прилетит вертолет. Стоит такой полис дороже, но иногда эти траты крайне оправданны", — поясняет Андрей Федорович. Впрочем, в некоторых странах сложно получить вертолетную поддержку даже по гарантии страховой компании, нужны наличные, добавляет эксперт.
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В автономных походах, где на пути нет очагов цивилизации и мест проживания людей, необходимо иметь с собой спутниковый телефон и специальное оборудование: кислородные баллоны, мешок Гамова (для транспортировки пострадавших), медикаменты. Также полезно знать способы и методики спасения местных горцев.
"Самый серьезный случай со мной произошел на маршруте кольца Дхаулагири в непальских Гималаях, — вспоминает Андрей Федорович. — Туристка не осилила второй перевал, у нее начался отек легких на фоне сильного обезвоживания и сердечной недостаточности. Остатки кислорода в баллонах мало помогали. Она не могла ни есть, ни пить, ни идти. Ситуацию усугубила испортившаяся погода — вертолет не пробился к нам через туман и снег".
В итоге помогли местные носильщики-шерпы. Специальным ремнем они закрепляли туристку на спине и несли ее бегом вверх по заснеженному склону на высоту 5200 метров. "Их было четверо, каждые 200 метров они менялись. Так мы достигли лагеря, где были палатки, горячее питье. Оттуда туристку забрал вертолет", — заключил Андрей. И добавил, что это была беспрецедентная спасательная операция.
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