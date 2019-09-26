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РИА Новости
Туризм

Байкальские духи, древние легенды и шаманы. Какие тайны хранит Ольхон

08:00 26.09.2019 (обновлено: 08:07 26.09.2019)
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Потухший вулкан, извилистые пещеры, ритуальные знаки и места поклонения духам — все это можно найти на Ольхоне, самом крупном и единственном обитаемом острове Байкала. Название происходит от бурятского "ойхон" (лесочек) — более трети территории покрыты лесом. Остров повторяет очертания озера и является частью Прибайкальского национального парка. Чтобы попасть на Ольхон, нужно получить разрешение в Иркутске или на месте, в островном лесничестве.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Ольхон отделен от материка двумя проливами. У восточного берега — глубочайшее место Байкала — 1642 метра.

На острове мягкая зима, прохладное лето и всего 48 пасмурных дней в году.

Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
1 из 13

Ольхон отделен от материка двумя проливами. У восточного берега — глубочайшее место Байкала — 1642 метра.

На острове мягкая зима, прохладное лето и всего 48 пасмурных дней в году.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Главный населенный пункт — поселок Хужир. Там 1350 жителей, в основном буряты и русские. Еще четыре сотни островитян — в восьми поселках, в основном на западной, степной части Ольхона.

Дом в Прибайкальском национальном парке на побережье Байкала в Иркутской области
2 из 13

Главный населенный пункт — поселок Хужир. Там 1350 жителей, в основном буряты и русские. Еще четыре сотни островитян — в восьми поселках, в основном на западной, степной части Ольхона.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Скала Шаманка, которую называют еще мыс Бурхан, — один из самых известных символов Байкала. Она соединена с берегом узким перешейком.

Бурханом буряты-буддисты в XVII веке называли главное божество Байкала. А мыс считался его домом.

Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
3 из 13

Скала Шаманка, которую называют еще мыс Бурхан, — один из самых известных символов Байкала. Она соединена с берегом узким перешейком.

Бурханом буряты-буддисты в XVII веке называли главное божество Байкала. А мыс считался его домом.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Внутри скалы Шаманка — сквозная извилистая пещера. Бывать там мог только бурятский шаман.

На этом мысе местные жители давали клятвы и совершали жертвоприношения.

А еще с этим местом связано множество запретов. Так, нельзя было проезжать мимо на колесах, а только верхом или на санях. Подходить к пещере запрещалось женщинам (считалось, что у нарушивших правило не будет потомства) и родственникам недавно умершего человека.

Туристы на Мысе Бурхан на острове Ольхон в Иркутской области
4 из 13

Внутри скалы Шаманка — сквозная извилистая пещера. Бывать там мог только бурятский шаман.

На этом мысе местные жители давали клятвы и совершали жертвоприношения.

А еще с этим местом связано множество запретов. Так, нельзя было проезжать мимо на колесах, а только верхом или на санях. Подходить к пещере запрещалось женщинам (считалось, что у нарушивших правило не будет потомства) и родственникам недавно умершего человека.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Помимо мыса Бурхан, на Ольхоне есть еще одно священное место: Ижимей, самая высокая гора острова. Ее высота — 1274 метров.

По бурятским преданиям, где-то у подножия горы прикован цепью бессмертный медведь.

Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
5 из 13

Помимо мыса Бурхан, на Ольхоне есть еще одно священное место: Ижимей, самая высокая гора острова. Ее высота — 1274 метров.

По бурятским преданиям, где-то у подножия горы прикован цепью бессмертный медведь.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Сэргэ — ритуальные столбы у якутов и бурятов, означающие, что у местности есть хозяин.

Как правило, эти конструкции устанавливают у ворот дома или юрты, к ним привязывают коней.

Разрушать сэргэ нельзя — они должны сами прийти в негодность.

13 ритуальных сэргэ на мысе Бурхан острова Ольхон в Иркутской области
6 из 13

Сэргэ — ритуальные столбы у якутов и бурятов, означающие, что у местности есть хозяин.

Как правило, эти конструкции устанавливают у ворот дома или юрты, к ним привязывают коней.

Разрушать сэргэ нельзя — они должны сами прийти в негодность.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Кроме того что Ольхон — единственный обитаемый остров на Байкале, повторяющий очертания озера, там почти нет опасных животных и энцефалитных клещей.

Корова на пастбище на острове Ольхон в Иркутской области
7 из 13

Кроме того что Ольхон — единственный обитаемый остров на Байкале, повторяющий очертания озера, там почти нет опасных животных и энцефалитных клещей.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

На острове нет общественного транспорта, да и на машине не везде проедешь.

Для передвижения по Ольхону лучше всего подходят лошади и велосипеды. Пункты проката есть в отелях и на турбазах.

Иностранные туристы на паромной переправе острова Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
8 из 13

На острове нет общественного транспорта, да и на машине не везде проедешь.

Для передвижения по Ольхону лучше всего подходят лошади и велосипеды. Пункты проката есть в отелях и на турбазах.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Летом остров активно посещают туристы. Из села Сахюрта до Ольхона ходят три грузопассажирских парома: "Семен Батагаев", "Ольхонские ворота" и "Дорожник". Зимой вместо паромной переправы функционирует ледовая дорога.

Иностранные туристы на пароме Семен Батагаев во время переправы с материка на остров Ольхон озера Байкал в Иркутской области
9 из 13

Летом остров активно посещают туристы. Из села Сахюрта до Ольхона ходят три грузопассажирских парома: "Семен Батагаев", "Ольхонские ворота" и "Дорожник". Зимой вместо паромной переправы функционирует ледовая дорога.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Летом паромы приходят на остров ежечасно. Но очереди все же бывают: среднее время ожидания — около трех часов.

Очередь из автомобилей перед паромной переправой с материка на остров Ольхон озера Байкал в Иркутской области
10 из 13

Летом паромы приходят на остров ежечасно. Но очереди все же бывают: среднее время ожидания — около трех часов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Вблизи мыса Голова кобылы на острове было обнаружено жерло древнего потухшего вулкана. Оплавленные вулканические камни встречаются здесь до сих пор.

Южная часть острова Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море
11 из 13

Вблизи мыса Голова кобылы на острове было обнаружено жерло древнего потухшего вулкана. Оплавленные вулканические камни встречаются здесь до сих пор.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В качестве сувениров туристы везут с Ольхона буддийские амулеты, благовония, четки и изделия из чароита — минерала, который можно добыть лишь на границе Иркутской области с Якутией.

Еще можно привезти байкальскую серу — жевательную смолу сибирской лиственницы, которую продают в виде пластинок.

Магазин и кафе Волна на острове Ольхон в Иркутской области
12 из 13

В качестве сувениров туристы везут с Ольхона буддийские амулеты, благовония, четки и изделия из чароита — минерала, который можно добыть лишь на границе Иркутской области с Якутией.

Еще можно привезти байкальскую серу — жевательную смолу сибирской лиственницы, которую продают в виде пластинок.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Согласно легендам бурятов, в древности на остров Ольхон спустился с неба Хан-Хото Бабай, посланный высшими богами. Здесь в образе белоголового орла-беркута живет его сын Хан-Хубуу Нойон. Он первый получил шаманский дар от Тенгри — верховного божества неба.

Остров Ольхон на озере Байкал
13 из 13

Согласно легендам бурятов, в древности на остров Ольхон спустился с неба Хан-Хото Бабай, посланный высшими богами. Здесь в образе белоголового орла-беркута живет его сын Хан-Хубуу Нойон. Он первый получил шаманский дар от Тенгри — верховного божества неба.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
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