Байкальские духи, древние легенды и шаманы. Какие тайны хранит Ольхон

Ольхон отделен от материка двумя проливами. У восточного берега — глубочайшее место Байкала — 1642 метра.
На острове мягкая зима, прохладное лето и всего 48 пасмурных дней в году.
Ольхон отделен от материка двумя проливами. У восточного берега — глубочайшее место Байкала — 1642 метра.
На острове мягкая зима, прохладное лето и всего 48 пасмурных дней в году.
Главный населенный пункт — поселок Хужир. Там 1350 жителей, в основном буряты и русские. Еще четыре сотни островитян — в восьми поселках, в основном на западной, степной части Ольхона.
Главный населенный пункт — поселок Хужир. Там 1350 жителей, в основном буряты и русские. Еще четыре сотни островитян — в восьми поселках, в основном на западной, степной части Ольхона.
Скала Шаманка, которую называют еще мыс Бурхан, — один из самых известных символов Байкала. Она соединена с берегом узким перешейком.
Бурханом буряты-буддисты в XVII веке называли главное божество Байкала. А мыс считался его домом.
Скала Шаманка, которую называют еще мыс Бурхан, — один из самых известных символов Байкала. Она соединена с берегом узким перешейком.
Бурханом буряты-буддисты в XVII веке называли главное божество Байкала. А мыс считался его домом.
Внутри скалы Шаманка — сквозная извилистая пещера. Бывать там мог только бурятский шаман.
На этом мысе местные жители давали клятвы и совершали жертвоприношения.
А еще с этим местом связано множество запретов. Так, нельзя было проезжать мимо на колесах, а только верхом или на санях. Подходить к пещере запрещалось женщинам (считалось, что у нарушивших правило не будет потомства) и родственникам недавно умершего человека.
Внутри скалы Шаманка — сквозная извилистая пещера. Бывать там мог только бурятский шаман.
На этом мысе местные жители давали клятвы и совершали жертвоприношения.
А еще с этим местом связано множество запретов. Так, нельзя было проезжать мимо на колесах, а только верхом или на санях. Подходить к пещере запрещалось женщинам (считалось, что у нарушивших правило не будет потомства) и родственникам недавно умершего человека.
Помимо мыса Бурхан, на Ольхоне есть еще одно священное место: Ижимей, самая высокая гора острова. Ее высота — 1274 метров.
По бурятским преданиям, где-то у подножия горы прикован цепью бессмертный медведь.
Помимо мыса Бурхан, на Ольхоне есть еще одно священное место: Ижимей, самая высокая гора острова. Ее высота — 1274 метров.
По бурятским преданиям, где-то у подножия горы прикован цепью бессмертный медведь.
Сэргэ — ритуальные столбы у якутов и бурятов, означающие, что у местности есть хозяин.
Как правило, эти конструкции устанавливают у ворот дома или юрты, к ним привязывают коней.
Разрушать сэргэ нельзя — они должны сами прийти в негодность.
Сэргэ — ритуальные столбы у якутов и бурятов, означающие, что у местности есть хозяин.
Как правило, эти конструкции устанавливают у ворот дома или юрты, к ним привязывают коней.
Разрушать сэргэ нельзя — они должны сами прийти в негодность.
Кроме того что Ольхон — единственный обитаемый остров на Байкале, повторяющий очертания озера, там почти нет опасных животных и энцефалитных клещей.
Кроме того что Ольхон — единственный обитаемый остров на Байкале, повторяющий очертания озера, там почти нет опасных животных и энцефалитных клещей.
На острове нет общественного транспорта, да и на машине не везде проедешь.
Для передвижения по Ольхону лучше всего подходят лошади и велосипеды. Пункты проката есть в отелях и на турбазах.
На острове нет общественного транспорта, да и на машине не везде проедешь.
Для передвижения по Ольхону лучше всего подходят лошади и велосипеды. Пункты проката есть в отелях и на турбазах.
Летом остров активно посещают туристы. Из села Сахюрта до Ольхона ходят три грузопассажирских парома: "Семен Батагаев", "Ольхонские ворота" и "Дорожник". Зимой вместо паромной переправы функционирует ледовая дорога.
Летом остров активно посещают туристы. Из села Сахюрта до Ольхона ходят три грузопассажирских парома: "Семен Батагаев", "Ольхонские ворота" и "Дорожник". Зимой вместо паромной переправы функционирует ледовая дорога.
Летом паромы приходят на остров ежечасно. Но очереди все же бывают: среднее время ожидания — около трех часов.
Летом паромы приходят на остров ежечасно. Но очереди все же бывают: среднее время ожидания — около трех часов.
Вблизи мыса Голова кобылы на острове было обнаружено жерло древнего потухшего вулкана. Оплавленные вулканические камни встречаются здесь до сих пор.
Вблизи мыса Голова кобылы на острове было обнаружено жерло древнего потухшего вулкана. Оплавленные вулканические камни встречаются здесь до сих пор.
В качестве сувениров туристы везут с Ольхона буддийские амулеты, благовония, четки и изделия из чароита — минерала, который можно добыть лишь на границе Иркутской области с Якутией.
Еще можно привезти байкальскую серу — жевательную смолу сибирской лиственницы, которую продают в виде пластинок.
В качестве сувениров туристы везут с Ольхона буддийские амулеты, благовония, четки и изделия из чароита — минерала, который можно добыть лишь на границе Иркутской области с Якутией.
Еще можно привезти байкальскую серу — жевательную смолу сибирской лиственницы, которую продают в виде пластинок.
Согласно легендам бурятов, в древности на остров Ольхон спустился с неба Хан-Хото Бабай, посланный высшими богами. Здесь в образе белоголового орла-беркута живет его сын Хан-Хубуу Нойон. Он первый получил шаманский дар от Тенгри — верховного божества неба.
Согласно легендам бурятов, в древности на остров Ольхон спустился с неба Хан-Хото Бабай, посланный высшими богами. Здесь в образе белоголового орла-беркута живет его сын Хан-Хубуу Нойон. Он первый получил шаманский дар от Тенгри — верховного божества неба.