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https://ria.ru/20191220/1562502576.html
Лыжи, горы и рога. Зачем ехать в Горный Алтай зимой
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РИА Новости

Лыжи, горы и рога. Зачем ехать в Горный Алтай зимой

08:00 20.12.2019 (обновлено: 10:41 20.12.2019)
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© Пресс-служба ГЛК "Манжерок"Сноубордисты и лыжники в ГЛК "Манжерок" в республике Алтай
Сноубордисты и лыжники в ГЛК Манжерок в республике Алтай
© Пресс-служба ГЛК "Манжерок"
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Татьяна Розенская. В Республике Алтай начался горнолыжный сезон. Открылись новые курорты, гостиницы и канатные дороги. О том, зачем, куда и когда ехать, где жить, что есть и пить, — в материале РИА Новости.

Как добраться и где жить

С лета в Горно-Алтайск летает лоукостер, и добираться из Москвы теперь значительно дешевле. Еще есть рейсы из Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска. Местный аэропорт маленький, но его планируют расширять. К 2023 году должны построить международный терминал.
Можно купить готовый горнолыжно-экскурсионный тур или планировать поездку самостоятельно. Но зимой жилье найти чуть сложнее, чем летом: многие мини-гостиницы и частные дома, в которых сдают комнаты, не утеплены — значит, выбор жилья меньше.
© РИА Новости / Татьяна Розенская

Поселок Озерный, Республика Алтай

Поселок Озерный Республика Алтай
1 из 3

Поселок Озерный, Республика Алтай

© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяАэропорт города Горно-Алтайск
Аэропорт города Горно-Алтайск
2 из 3
Аэропорт города Горно-Алтайск
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна Розенская

Экоотель "Марьин остров"

Эко-отель Марьин остров
3 из 3

Экоотель "Марьин остров"

© РИА Новости / Татьяна Розенская
1 из 3

Поселок Озерный, Республика Алтай

© РИА Новости / Татьяна Розенская
2 из 3
Аэропорт города Горно-Алтайск
© РИА Новости / Татьяна Розенская
3 из 3

Экоотель "Марьин остров"

© РИА Новости / Татьяна Розенская
Вообще в несезон средняя цена номера на турбазе — около двух тысяч, в гостинице экономкласса — три-пять тысяч, а в люксовых отелях бывают большие скидки — до 20 процентов.

Трасса в лесу

Пока в регионе два современных горнолыжных курорта: "Телецкий" и "Манжерок". Первый — небольшой, дальше от аэропорта, и там пока меньше вечерних развлечений. Но есть и плюсы.

"Основное достоинство наших трасс — это красота, — говорит начальник канатной дороги Александр Кретов. — Поднимаешься и видишь на севере Абаканский хребет, на том берегу Телецкого озера, а потом едешь по лесу."

На "Телецком" курорте восемь трасс. Есть учебная с бугельным подъемником, две красные для подготовленных лыжников. В новом году собираются сделать спуск на другую сторону горы, где нашли пещеру с озером глубиной 70 сантиметров. Его планируют превратить в каток.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяСноубордисты на горе Кокуя
Сноубордисты на горе Кокуя
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Сноубордисты на горе Кокуя
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий"

Новый кресельный подъемник на горнолыжном курорте "Телецкий"

Телецкий Горнолыжный Курорт
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Новый кресельный подъемник на горнолыжном курорте "Телецкий"

© Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий"
© Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий"

Трасса горнолыжного курорта "Телецкий"

Телецкий Горнолыжный Курорт
3 из 4

Трасса горнолыжного курорта "Телецкий"

© Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий"
© Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий"

Вид со средней станции подъемника на горе Кокуя

Телецкий Горнолыжный Курорт
4 из 4

Вид со средней станции подъемника на горе Кокуя

© Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий"
1 из 4
Сноубордисты на горе Кокуя
© РИА Новости / Татьяна Розенская
2 из 4

Новый кресельный подъемник на горнолыжном курорте "Телецкий"

© Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий"
3 из 4

Трасса горнолыжного курорта "Телецкий"

© Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий"
4 из 4

Вид со средней станции подъемника на горе Кокуя

© Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий"
На курорте работает прокат с инструкторами, открыт зоопарк. Гостиница — прямо около подъемника. К следующему сезону построят комплекс из 60 шале. Кроме того, можно останавливаться на турбазах и в частных домах в соседних селах Иогач и Артыбаш.

К склону — на общественном транспорте

В "Манжерок" из Горно-Алтайска ходит автобус, расстояние — всего 37 километров. Этот курорт популярнее "Телецкого": на склонах довольно много лыжников и сноубордистов, инфраструктура более развита.

"Тут две зоны катания. Можно поехать по более пологому склону или подняться до верха и там уже выбрать: покруче или подольше", — рассказывает руководитель школы инструкторов Владислав Комиссар.

На курорте в этом году запустили гондольный подъемник: скоростной, протяженностью два километра, в середине есть станция на вход и на выход.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяВид с верхней станции канатной дороги на горе Малая Синюха
Вид с верхней станции канатной дороги на горе Малая Синюха
1 из 7
Вид с верхней станции канатной дороги на горе Малая Синюха
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяГондольный подъемник на горнолыжном курорте "Манжерок"
Гондольный подъемник на горнолыжном курорте Манжерок
2 из 7
Гондольный подъемник на горнолыжном курорте "Манжерок"
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© Пресс-служба ГЛК "Манжерок"Инструктор учит ребенка кататься на горных лыжах в ГЛК "Манжерок"
Инструктор учит ребенка кататься на горных лыжах в ГЛК Манжерок
3 из 7
Инструктор учит ребенка кататься на горных лыжах в ГЛК "Манжерок"
© Пресс-служба ГЛК "Манжерок"
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяТуристка загадывает желание около Золотой бабы на горе Малая Синюха
Туристка загадывает желание около Золотой бабы на горе Малая Синюха
4 из 7
Туристка загадывает желание около Золотой бабы на горе Малая Синюха
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна Розенская

Туристы загадывают желания

ГЛК Манжерок загаданные желания
5 из 7

Туристы загадывают желания

© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна Розенская

Торговля сувенирами на ярмарке на курорте "Манжерок"

Торговля сувенирами на ярмарке во всесезонном курорте Манжерок республика Алтай
6 из 7

Торговля сувенирами на ярмарке на курорте "Манжерок"

© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна Розенская

Детские горнолыжные ботинки в прокате курорта "Манжерок"

Детские горнолыжные ботинки в прокате всесезонного курорта Манжерок
7 из 7

Детские горнолыжные ботинки в прокате курорта "Манжерок"

© РИА Новости / Татьяна Розенская
1 из 7
Вид с верхней станции канатной дороги на горе Малая Синюха
© РИА Новости / Татьяна Розенская
2 из 7
Гондольный подъемник на горнолыжном курорте "Манжерок"
© РИА Новости / Татьяна Розенская
3 из 7
Инструктор учит ребенка кататься на горных лыжах в ГЛК "Манжерок"
© Пресс-служба ГЛК "Манжерок"
4 из 7
Туристка загадывает желание около Золотой бабы на горе Малая Синюха
© РИА Новости / Татьяна Розенская
5 из 7

Туристы загадывают желания

© РИА Новости / Татьяна Розенская
6 из 7

Торговля сувенирами на ярмарке на курорте "Манжерок"

© РИА Новости / Татьяна Розенская
7 из 7

Детские горнолыжные ботинки в прокате курорта "Манжерок"

© РИА Новости / Татьяна Розенская
Есть не только прокат и инструкторы, но и детская школа, куда берут с трех лет. Рядом с гостиницей — турбазы и мини-отели.

"Маральное" здоровье

В свободное от лыж время стоит сходить в баню, пройти медицинское обследование или повысить иммунитет, полежав в пантовых ваннах. Панты — это рога маралов, которые спиливают в период активного роста — с мая по июль (процедура совершенно безвредная и безболезненная для животных).
Отвар, или, как тут говорят, "бульон", готовят в специальной пантоварке. Точный рецепт держат в секрете. И у каждого повара свой вариант.
© РИА Новости / Татьяна Розенская

Пантоварка в клинике курортного комплекса

Пантоварка в клинике курортного комплекса Алтай Резорт
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Пантоварка в клинике курортного комплекса

© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяВанны в клинике курортного комплекса "Алтай Резорт"
Ванны в клинике курортного комплекса Алтай Резорт
2 из 2
Ванны в клинике курортного комплекса "Алтай Резорт"
© РИА Новости / Татьяна Розенская
1 из 2

Пантоварка в клинике курортного комплекса

© РИА Новости / Татьяна Розенская
2 из 2
Ванны в клинике курортного комплекса "Алтай Резорт"
© РИА Новости / Татьяна Розенская
"Замороженные или свежие панты варят шесть часов, они отдают все микроэлементы бульону", — объясняет Надежда Гуськова, врач медицинско-оздоровительной клиники.
"Мы варим трое суток, потому что за несколько часов из кости, рога не получить всех полезных веществ", — добавляет Надежда Хабарова, директор экокурорта.
Есть и другие версии. "Нельзя варить ни в коем случае! — утверждает Михаил Кустов, владелец горно-лыжного курорта. — Вы химию учили? Все полезные микроорганизмы убьете. Опускаете рог в воду, он размокает как губка и отдает все полезное туда".
Проходить такие процедуры лучше курсом, не меньше десяти ванн, цены — от 700 рублей до 5000 в зависимости от места и наличия ветеринарных сертификатов.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяЧаи из алтайских трав
Чаи из алтайских трав
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Чаи из алтайских трав
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна Розенская

Фитобар в спа-комплексе

Спа-комплекс в Алтай-виладж
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Фитобар в спа-комплексе

© РИА Новости / Татьяна Розенская
1 из 2
Чаи из алтайских трав
© РИА Новости / Татьяна Розенская
2 из 2

Фитобар в спа-комплексе

© РИА Новости / Татьяна Розенская
Кроме того, в местных спа-комплексах предлагают процедуры для кожи лица и тела. Применяют в основном местные препараты: на основе алтайских трав и ягод, камчатских водорослей, мумие и лосиного молока.

Что есть и пить

В республике много сыроварен. Ассортимент — от обычного твердого алтайского сыра до халуми, камамбера и страчателлы.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяСыр скаморца из алтайского молока зреет в холодильнике
Сыроварня в деревне Берендеевке республика Алтай
© РИА Новости / Татьяна Розенская
Сыр скаморца из алтайского молока зреет в холодильнике
В местных кафе подают баурсаки — пирожки на масле (бывают с начинкой и без), строганину из марала, яка или косули, мясо лося или рыбу. Главное, попробуйте хариуса, нельму и тайменя, а еще чай с талканом — мелкой крупой из обжаренного ячменя.
"Я в аиле (юрта. — Прим. ред.) вырос, и мама моя такие пирожки и курут делала", — рассказывает мастер спорта по греко-римской борьбе Мадий Каланаков, который был факелоносцем на эстафете олимпийского огня в Сочи в 2014 году.
Мастер спорта по греко-римской борьбе Мадий Каланаков
Мастер спорта по греко-римской борьбе Мадий Каланаков
Мастер спорта по греко-римской борьбе Мадий Каланаков
У него собственное кафе в национальном аиле. В меню — алтайский травяной чай, пирожки с лесными ягодами и местный сыр курут. Кочевники брали его с собой, он кислый, сухой. Особенно вкусен с медом или вареньем.

Куда поехать

Со всех горнолыжных курортов организуют экскурсионные поездки в Тавдинские пещеры, на Лебединое озеро с голубой водой, Чемальскую ГЭС с посещением острова Патмос. Также туристам предлагают покататься на собачьих упряжках, коньках, поохотиться и порыбачить, послушать концерты горлового пения или научиться плести амулеты в этнодеревне.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяРеспублика Алтай
Республика Алтай
1 из 3
Республика Алтай
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна Розенская

Мост на остров Патмос в Республике Алтай

Мост на остров Патмос Республика Алтай
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Мост на остров Патмос в Республике Алтай

© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна Розенская

Эффект гало на Телецком озере в Республике Алтай

Эффект гало республика Алтай
3 из 3

Эффект гало на Телецком озере в Республике Алтай

© РИА Новости / Татьяна Розенская
1 из 3
Республика Алтай
© РИА Новости / Татьяна Розенская
2 из 3

Мост на остров Патмос в Республике Алтай

© РИА Новости / Татьяна Розенская
3 из 3

Эффект гало на Телецком озере в Республике Алтай

© РИА Новости / Татьяна Розенская
В самом Горно-Алтайске, в Национальном музее имени Анохина — одна из лучших в стране палеонтологических и археологических экспозиций. Там можно увидеть мумию принцессы Укок, датируемую V–III веками до нашей эры.
"Горный Алтай — уникальный для туризма регион. Его величественная природа завораживает, — говорит Хатуна Аветисян, руководитель направления Россия ANEX Tour. — Здесь вы и покатаетесь на горных лыжах, и расслабитесь в спа, подышите чистейшим воздухом, встретите настоящего северного оленя".
При этом, куда бы вы ни направлялись, путь лежит по Чуйскому тракту, который, по версии журнала National Geographic, входит в десятку самых красивых дорог мира. Останавливаться хочется через каждые пять километров — чтобы сфотографировать еще одну гору, озеро, мост или реку.
Автомобильная дорога, ведущая в туристический кластер Белокуриха-2 в Алтайском крае
7 декабря, 09:53Алтайский край
На Алтае построят две дороги к горнолыжным трассам на "Белокурихе — 2"
2600104
ТуризмРеспублика АлтайГорно-Алтайск
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