Лыжи, горы и рога. Зачем ехать в Горный Алтай зимой

Сноубордисты и лыжники в ГЛК "Манжерок" в республике Алтай

© Пресс-служба ГЛК "Манжерок" Сноубордисты и лыжники в ГЛК "Манжерок" в республике Алтай

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Татьяна Розенская. В Республике Алтай начался горнолыжный сезон. Открылись новые курорты, гостиницы и канатные дороги. О том, зачем, куда и когда ехать, где жить, что есть и пить, — в материале РИА Новости.

Как добраться и где жить

С лета в Горно-Алтайск летает лоукостер, и добираться из Москвы теперь значительно дешевле. Еще есть рейсы из Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска. Местный аэропорт маленький, но его планируют расширять. К 2023 году должны построить международный терминал.

Можно купить готовый горнолыжно-экскурсионный тур или планировать поездку самостоятельно. Но зимой жилье найти чуть сложнее, чем летом: многие мини-гостиницы и частные дома, в которых сдают комнаты, не утеплены — значит, выбор жилья меньше.

Вообще в несезон средняя цена номера на турбазе — около двух тысяч, в гостинице экономкласса — три-пять тысяч, а в люксовых отелях бывают большие скидки — до 20 процентов.

Трасса в лесу

Пока в регионе два современных горнолыжных курорта: "Телецкий" и "Манжерок". Первый — небольшой, дальше от аэропорта, и там пока меньше вечерних развлечений. Но есть и плюсы.

"Основное достоинство наших трасс — это красота, — говорит начальник канатной дороги Александр Кретов. — Поднимаешься и видишь на севере Абаканский хребет, на том берегу Телецкого озера, а потом едешь по лесу."

На "Телецком" курорте восемь трасс. Есть учебная с бугельным подъемником, две красные для подготовленных лыжников. В новом году собираются сделать спуск на другую сторону горы, где нашли пещеру с озером глубиной 70 сантиметров. Его планируют превратить в каток.

© РИА Новости / Татьяна Розенская Сноубордисты на горе Кокуя 1 из 4 Сноубордисты на горе Кокуя © РИА Новости / Татьяна Розенская © Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий" Новый кресельный подъемник на горнолыжном курорте "Телецкий" 2 из 4 Новый кресельный подъемник на горнолыжном курорте "Телецкий" © Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий" © Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий" Трасса горнолыжного курорта "Телецкий" 3 из 4 Трасса горнолыжного курорта "Телецкий" © Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий" © Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий" Вид со средней станции подъемника на горе Кокуя 4 из 4 Вид со средней станции подъемника на горе Кокуя © Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий" 1 из 4 Сноубордисты на горе Кокуя © РИА Новости / Татьяна Розенская 2 из 4 Новый кресельный подъемник на горнолыжном курорте "Телецкий" © Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий" 3 из 4 Трасса горнолыжного курорта "Телецкий" © Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий" 4 из 4 Вид со средней станции подъемника на горе Кокуя © Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий"

На курорте работает прокат с инструкторами, открыт зоопарк. Гостиница — прямо около подъемника. К следующему сезону построят комплекс из 60 шале. Кроме того, можно останавливаться на турбазах и в частных домах в соседних селах Иогач и Артыбаш.

К склону — на общественном транспорте

В "Манжерок" из Горно-Алтайска ходит автобус, расстояние — всего 37 километров. Этот курорт популярнее "Телецкого": на склонах довольно много лыжников и сноубордистов, инфраструктура более развита.

"Тут две зоны катания. Можно поехать по более пологому склону или подняться до верха и там уже выбрать: покруче или подольше", — рассказывает руководитель школы инструкторов Владислав Комиссар.

На курорте в этом году запустили гондольный подъемник: скоростной, протяженностью два километра, в середине есть станция на вход и на выход.

Есть не только прокат и инструкторы, но и детская школа, куда берут с трех лет. Рядом с гостиницей — турбазы и мини-отели.

"Маральное" здоровье

В свободное от лыж время стоит сходить в баню, пройти медицинское обследование или повысить иммунитет, полежав в пантовых ваннах. Панты — это рога маралов, которые спиливают в период активного роста — с мая по июль (процедура совершенно безвредная и безболезненная для животных).

Отвар, или, как тут говорят, "бульон", готовят в специальной пантоварке. Точный рецепт держат в секрете. И у каждого повара свой вариант.

"Замороженные или свежие панты варят шесть часов, они отдают все микроэлементы бульону", — объясняет Надежда Гуськова, врач медицинско-оздоровительной клиники.

"Мы варим трое суток, потому что за несколько часов из кости, рога не получить всех полезных веществ", — добавляет Надежда Хабарова, директор экокурорта.

Есть и другие версии. "Нельзя варить ни в коем случае! — утверждает Михаил Кустов, владелец горно-лыжного курорта. — Вы химию учили? Все полезные микроорганизмы убьете. Опускаете рог в воду, он размокает как губка и отдает все полезное туда".

Проходить такие процедуры лучше курсом, не меньше десяти ванн, цены — от 700 рублей до 5000 в зависимости от места и наличия ветеринарных сертификатов.

Кроме того, в местных спа-комплексах предлагают процедуры для кожи лица и тела. Применяют в основном местные препараты: на основе алтайских трав и ягод, камчатских водорослей, мумие и лосиного молока.

Что есть и пить

В республике много сыроварен. Ассортимент — от обычного твердого алтайского сыра до халуми, камамбера и страчателлы.

© РИА Новости / Татьяна Розенская Сыр скаморца из алтайского молока зреет в холодильнике © РИА Новости / Татьяна Розенская Сыр скаморца из алтайского молока зреет в холодильнике

В местных кафе подают баурсаки — пирожки на масле (бывают с начинкой и без), строганину из марала, яка или косули, мясо лося или рыбу. Главное, попробуйте хариуса, нельму и тайменя, а еще чай с талканом — мелкой крупой из обжаренного ячменя.

"Я в аиле (юрта. — Прим. ред.) вырос, и мама моя такие пирожки и курут делала", — рассказывает мастер спорта по греко-римской борьбе Мадий Каланаков, который был факелоносцем на эстафете олимпийского огня в Сочи в 2014 году.

Мастер спорта по греко-римской борьбе Мадий Каланаков Мастер спорта по греко-римской борьбе Мадий Каланаков

У него собственное кафе в национальном аиле. В меню — алтайский травяной чай, пирожки с лесными ягодами и местный сыр курут. Кочевники брали его с собой, он кислый, сухой. Особенно вкусен с медом или вареньем.

Куда поехать

Со всех горнолыжных курортов организуют экскурсионные поездки в Тавдинские пещеры, на Лебединое озеро с голубой водой, Чемальскую ГЭС с посещением острова Патмос. Также туристам предлагают покататься на собачьих упряжках, коньках, поохотиться и порыбачить, послушать концерты горлового пения или научиться плести амулеты в этнодеревне.

В самом Горно-Алтайске, в Национальном музее имени Анохина — одна из лучших в стране палеонтологических и археологических экспозиций. Там можно увидеть мумию принцессы Укок, датируемую V–III веками до нашей эры.

"Горный Алтай — уникальный для туризма регион. Его величественная природа завораживает, — говорит Хатуна Аветисян, руководитель направления Россия ANEX Tour. — Здесь вы и покатаетесь на горных лыжах, и расслабитесь в спа, подышите чистейшим воздухом, встретите настоящего северного оленя".