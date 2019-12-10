РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T12:54+0300
https://ria.ru/20191210/1562199494.html
Катастрофы военно-транспортных самолетов в мире в 2015-2019 годах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/31/1562193130_0:0:2129:1198_1036x0_80_0_0_22541d60c2ad2bc2fcd52ded65a2463a.jpg
РИА Новости

Катастрофы военно-транспортных самолетов в мире в 2015-2019 годах

11:02 10.12.2019 (обновлено: 12:54 10.12.2019)
790
© AP Photo / Ivan AlvaradoС-130 ВВС Чили
С-130 ВВС Чили
© AP Photo / Ivan Alvarado

2019

10 декабря был признан разбившимся чилийский военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" с 38 людьми на борту. Военный самолет, перевозивший персонал для обслуживания нефтепровода, вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике 9 декабря в 16:55 по местному времени (22:55 мск). На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. После взлета связь с экипажем была прервана.
3 июня в Индии в северо-восточном штате Ассам с радаров пропал военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС страны, на борту которого находились 13 человек. Воздушное судно направлялось на армейский аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш, однако спустя полчаса после вылета самолет перестал выходить на связь с диспетчерами. Через несколько дней обломки разбившегося борта были найдены на склоне одной из гор в 16 километрах к северу от населенного пункта Липо. В авиакатастрофе выжить не удалось никому.

2018

11 апреля в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира через несколько минут после взлета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщали, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. На борту упавшего Ил-76 находились 247 военных и членов их семей и 10 членов экипажа, все они погибли.
6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим (Сирия) потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 Минобороны России. Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие – российские военнослужащие, среди них 27 офицеров, один из них в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники.
29 января на юге Китая самолет, принадлежавший военно-воздушным силам страны, потерпел крушение в ходе выполнения летной подготовки. Тип самолета не уточнялся. Катастрофа унесла жизни 12 человек.

2017

30 сентября в Демократической республики Конго (ДРК) вскоре после его взлета из международного аэропорта Киншасы потерпел крушение военный самолет. Погибли 10 человек, находившиеся на борту. В состав экипажа помимо граждан Украины и Узбекистана входили трое россиян, работавших в ДРК по частным контрактам.
11 июля в американском штате Миссисипи потерпел крушение военно-транспортный самолет КС-130. В результате аварии погибли 16 человек. Самолет взорвался в воздухе над шоссе в округе Лефлор – обломки были найдены по обеим сторонам проезжей части.
7 июня в Мьянме четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, пролетая над Андаманским морем. В ходе поисковой операции в море были обнаружены его обломки. На борту разбившегося самолета были 122 человека, включая 14 членов экипажа, 35 военнослужащих и 73 члена семей военнослужащих, из них 15 детей. Также воздушное судно перевозило 2,4 тонны груза. Позже были обнаружены тела 92 человек, обломки самолета, а также бортовой самописец.

2016

25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи.
На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
16 марта в восточной эквадорской провинции Пастаса потерпел крушение военный самолет ВВС Эквадора. В результате авиакатастрофы погибли 22 человека, находившиеся на борту.

2015

2 октября на востоке Афганистана произошло крушение американского военно-транспортного самолета США С-130 "Геркулес". На борту самолета находились 11 человек – шесть членов экипажа из состава вооруженных сил США и пять гражданских сотрудников. Также в результате инцидента погибли три гражданина Афганистана, которые находились на земле в момент крушения.
30 июня индонезийский военно-транспортный самолет "C-130" Геркулес упал на отель и жилые кварталы на севере острова Суматра в городе Медан. Самолет вылетел с индонезийской военной базы Медан и направлялся к острову Натуна. Пилоты воздушного судна хотели вернуться на базу после обнаружения проблемы с двигателем. Совершив поворот, самолет потерпел крушение примерно в пяти километрах от базы. Обломки C-130 задели два жилых дома и повредили линии электропередачи. Жертвами крушения стал 141 человек, в том числе 122 человека на борту воздушного судна (12 членов экипажа и 110 военнослужащих и членов их семей).
18 января в Сирии армейский грузовой самолет разбился в районе аэропорта "Абу-аз-Зухур" в провинции Идлиб из-за непогоды. Погибли 35 военнослужащих.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
авиакатастрофыСправкиВ мире
Рекомендуем
Генеральный директор ЧОПа Сириус-А Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суде
По делу о стрельбе в Благовещенске арестовали имущество директора ЧОПа
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Биография Юрия Лужкова
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Военно-транспортный самолет С-130 Hercules
ВВС Чили активизировали поиски потерпевшего крушение самолета
Логотип в отделении Почты России
Суд подтвердил отказ "Почте России" в иске к Судебному департаменту
Аброр Азимов в суде
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Другая биомеханика": Зеленский оценил переговоры с Путиным
Кадр из фильма Корона
"Корона", "Барри" и "Дрянь" номинированы на "Золотой глобус"
Актриса Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт и Эмму Томпсон номинировали на премию "Золотой глобус"
СМИ: жители Алтая заметили странную вспышку в небе
СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Бывший судья Арбитражного суда Олег Гаврюшин
В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния