Катастрофы военно-транспортных самолетов в мире в 2015-2019 годах

2019
10 декабря был признан разбившимся чилийский военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" с 38 людьми на борту. Военный самолет, перевозивший персонал для обслуживания нефтепровода, вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике 9 декабря в 16:55 по местному времени (22:55 мск). На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. После взлета связь с экипажем была прервана.
3 июня в Индии в северо-восточном штате Ассам с радаров пропал военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС страны, на борту которого находились 13 человек. Воздушное судно направлялось на армейский аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш, однако спустя полчаса после вылета самолет перестал выходить на связь с диспетчерами. Через несколько дней обломки разбившегося борта были найдены на склоне одной из гор в 16 километрах к северу от населенного пункта Липо. В авиакатастрофе выжить не удалось никому.
2018
11 апреля в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира через несколько минут после взлета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщали, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. На борту упавшего Ил-76 находились 247 военных и членов их семей и 10 членов экипажа, все они погибли.
6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим (Сирия) потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 Минобороны России. Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие – российские военнослужащие, среди них 27 офицеров, один из них в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники.
29 января на юге Китая самолет, принадлежавший военно-воздушным силам страны, потерпел крушение в ходе выполнения летной подготовки. Тип самолета не уточнялся. Катастрофа унесла жизни 12 человек.
2017
30 сентября в Демократической республики Конго (ДРК) вскоре после его взлета из международного аэропорта Киншасы потерпел крушение военный самолет. Погибли 10 человек, находившиеся на борту. В состав экипажа помимо граждан Украины и Узбекистана входили трое россиян, работавших в ДРК по частным контрактам.
11 июля в американском штате Миссисипи потерпел крушение военно-транспортный самолет КС-130. В результате аварии погибли 16 человек. Самолет взорвался в воздухе над шоссе в округе Лефлор – обломки были найдены по обеим сторонам проезжей части.
7 июня в Мьянме четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, пролетая над Андаманским морем. В ходе поисковой операции в море были обнаружены его обломки. На борту разбившегося самолета были 122 человека, включая 14 членов экипажа, 35 военнослужащих и 73 члена семей военнослужащих, из них 15 детей. Также воздушное судно перевозило 2,4 тонны груза. Позже были обнаружены тела 92 человек, обломки самолета, а также бортовой самописец.
2016
25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи.
На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
16 марта в восточной эквадорской провинции Пастаса потерпел крушение военный самолет ВВС Эквадора. В результате авиакатастрофы погибли 22 человека, находившиеся на борту.
2015
2 октября на востоке Афганистана произошло крушение американского военно-транспортного самолета США С-130 "Геркулес". На борту самолета находились 11 человек – шесть членов экипажа из состава вооруженных сил США и пять гражданских сотрудников. Также в результате инцидента погибли три гражданина Афганистана, которые находились на земле в момент крушения.
30 июня индонезийский военно-транспортный самолет "C-130" Геркулес упал на отель и жилые кварталы на севере острова Суматра в городе Медан. Самолет вылетел с индонезийской военной базы Медан и направлялся к острову Натуна. Пилоты воздушного судна хотели вернуться на базу после обнаружения проблемы с двигателем. Совершив поворот, самолет потерпел крушение примерно в пяти километрах от базы. Обломки C-130 задели два жилых дома и повредили линии электропередачи. Жертвами крушения стал 141 человек, в том числе 122 человека на борту воздушного судна (12 членов экипажа и 110 военнослужащих и членов их семей).
18 января в Сирии армейский грузовой самолет разбился в районе аэропорта "Абу-аз-Зухур" в провинции Идлиб из-за непогоды. Погибли 35 военнослужащих.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников