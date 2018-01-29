Потерпевший крушение самолет в Китае оказался военным

ПЕКИН, 29 янв — РИА Новости. Небольшой самолет, потерпевший крушение на юге Китая в понедельник, принадлежал военно-воздушным силам страны, говорится в заявлении китайских ВВС в официальном аккаунте в соцсети WeChat.

По имеющимся данным, самолет потерпел крушение в ходе выполнения летной подготовки. В настоящее время ведется усиленная поисково-спасательная операция. О том, сколько человек находилось на борту самолета, пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что небольшой самолет рухнул в уезде Суйян провинции Гуйчжоу на юге Китая. В интернете появились фотографии, снятые с разных точек. На некоторых изображениях виден высокий черный столб дыма, поднимающийся, вероятно, от места аварии. На других показано место крушения с разбросанными горящими фрагментами самолета.