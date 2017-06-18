В Мьянме нашли бортовой самописец разбившегося военного самолета

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бортовой самописец разбившегося военного самолета обнаружен в Мьянме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.

"Часть хвоста самолета Y-8, которая включала в себя регистратор параметров полета и речевой самописец, была успешно доставлена днем на один из кораблей", — приводит агентство заявление командующего армией Мьянмы.

"После обнаружения этой части самолета мы в настоящее время занимаемся выяснением того, почему произошло крушение", — отмечается в заявлении. Сколько времени потребуется для расшифровки данных с самописца, не сообщается.

Как сообщает агентство, по последним данным, обнаружены тела 92 человек, а также некоторые части обломков самолета. Ранее сообщалось об обнаружении 90 тел.

Точные причины трагедии пока не были названы. Представитель армии ранее заявлял, что крушение могло быть вызвано плохими погодными условиями.

Четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров днем 7 июня, когда пролетал над Андаманским морем. На борту разбившегося самолета были 122 человека, также самолет перевозил 2,4 тонны груза.

По информации мьянманских военных, самолет был приобретен в КНР в 2016 году. Синоптики ВВС Мьянмы ранее сообщали, что метеоусловия в районе катастрофы не были сложными: шел слабый дождь, но видимость сохранялась хорошая.