При крушении самолета в ДРК погибли трое россиян, сообщила Захарова

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Среди жертв крушения военного самолета в Демократической республике Конго (ДРК) было трое россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее радиостанция Radio Okapi сообщила, что военный самолет потерпел крушение в субботу в одном из районов Киншасы, погибли 10 человек, находившиеся на борту. Как заявил представитель международного аэропорта города Жорж Табора, на борту воздушного судна находились десять человек, никто из членов экипажа не выжил. По данным СМИ, в состав экипажа могли входить трое граждан Украины.

"Помимо граждан Украины и Узбекистана, было трое россиян: второй пилот — Игорь Морозов, бортинженер — Борис Миронов и штурман — Андрей Чеботарев. Они работали в ДРК по частным контрактам", — сказала она на еженедельном брифинге.

По словам Захаровой, "в ближайшее время конголезские власти направят в посольство России в Киншасе официальное письмо с подробной информацией о российских членах экипажа разбившегося самолета, будут проведены необходимые мероприятия по идентификации их останков и последующей отправки на родину".

Она также выразила соболезнования близким погибших россиян.

В Демократической Республике Конго сохраняется нестабильная обстановка. В стране размещен один из крупнейших контингентов миротворцев ООН.