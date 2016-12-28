Второй черный ящик разбившегося Ту-154 найден в отличном состоянии
15:1928.12.2016
(обновлено: 15:21 28.12.2016)
16810194
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Поднятый из воды второй черный ящик разбившегося в Черном море Ту-154 находится в отличном состоянии, заявил старший инженер комиссии по расследованию катастрофы Дмитрий Попов в эфире телеканала "Россия 24".
"Состояние по внешнему виду отличное — немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Даже то, что ручки на месте, это первый признак того, что, наверное, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна быть в отличном состоянии", — сказал он.
Самописец, который находился в хвосте лайнера, является параметрическим, отметил член комиссии.
Первый параметрический регистратор ранее доставили в ЦНИИ Минобороны в Подмосковье. По оценкам экспертов, он находится в удовлетворительном состоянии, началась расшифровка данных.
Как сообщал источник РИА Новости в силовых структурах, третий, речевой, самописец также уже обнаружен, но пока не поднят на поверхность.
Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, разбился в воскресенье утром через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. Спасатели уже достали тела 15 из 92 жертв катастрофы, их доставляют в Москву для опознания и генетической экспертизы. Также на поверхность извлечены более 200 обломков лайнера.
Работа водолазов на месте крушения Ту-154
В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.
В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.
По информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.
Специалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
В поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.
Поиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Водолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.
В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Участник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.