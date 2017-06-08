Военные нашли тела 39 жертв крушения самолета в Мьянме

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Военные и рыбаки в Мьянме обнаружили тела 39 жертв крушения военного самолета, на борту которого находились 122 человека, пишет издание Wall Street Journal.

Ранее сообщалось об обнаружении 10 тел.

По информации газеты, среди погибших 12 детей. В поисковой операции принимают участие девять кораблей ВМС, пять военных самолетов и три вертолета. К поискам присоединились местные рыбаки.

Четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров днем в среду, когда пролетал над Андаманским морем. В среду вечером в ходе поисковой операции были обнаружены обломки самолета и первые три тела погибших.

На борту разбившегося самолета были 122 человека, включая 14 членов экипажа, 35 военнослужащих и 73 члена семей военнослужащих, из них 15 детей, сообщило ранее министерство обороны Мьянмы. Также самолет перевозил 2,4 тонны груза.

По информации мьянманских военных, самолет был приобретен в КНР в 2016 году. Метеоусловия в районе катастрофы не были сложными: шел слабый дождь, но видимость сохранялась хорошая, сообщали в среду синоптики ВВС Мьянмы.