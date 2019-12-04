Межгосударственные отношения России и Сербии

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018

Дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены 24 июня 1940 года (впоследствии в полном объеме осуществлялись между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Югославией, затем между Российской Федерацией и государственным сообществом Сербии и Черногории). 11 июня 2006 года МИД России признал , что после провозглашения независимости Черногории Республика Сербия продолжает международную правосубъектность государственного сообщества Сербии и Черногории.

Между Россией и Сербией поддерживается традиционно активный политический диалог.

18-20 декабря 2017 года состоялся официальный визит в Россию президента Сербии Александра Вучича, в ходе которого состоялась его встреча с Владимиром Путиным. По итогам переговоров были подписаны документы в сфере социального обеспечения, экономики и туризма.

8-9 мая 2018 года Александр Вучич посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Сербии вместе с Владимиром Путиным принял участие в шествии Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Состоялась также двусторонняя встреча Александра Вучича и Владимира Путина.

2 октября 2018 года президент Сербии Александр Вучич посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

17 января 2019 года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Белград. Состоялись переговоры главы Российского государства с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы в узком составе обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений в различных областях, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной, военно-технической сферах. Затем переговоры продолжились в расширенном формате.

По окончании консультаций Владимир Путин вручил Александру Вучичу государственную награду Российской Федерации – орден Александра Невского – за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.

В Белграде Владимир Путин посетил храм Святого Саввы, возложил венки к Монументу освободителям города и Памятнику советскому солдату.

26 апреля 2019 года Владимир Путин и Александр Вучич провели встречу "на полях" Международного форума "Один пояс – один путь" в Пекине.

21 июня 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Минске, который они посетили для участия в церемонии открытия Вторых европейских игр.

Медведев и Вучич беседовали тет-а-тет.

19 октября 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил Сербию с официальным визитом, приуроченным к 75-летию освобождения Белграда от немецких войск.

В ходе визита состоялись встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем правительства Сербии Аной Брнабич.

Кроме того Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич посетили Мемориальный комплекс освободителям Белграда. Главы правительств двух стран возложили венки к Монументу освободителям Белграда и Монументу советским воинам, погибшим при освобождении Белграда.

Глава правительства России также выступил в Народной скупщине Сербии и на торжественном собрании, посвященном 75-летию освобождения Белграда от фашистских захватчиков.

25 октября Дмитрий Медведев встретился с председателем правительства Сербии Аной Брнабич "на полях" Евразийского межправительственного совета в Сколково (Московская область).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Сербию с визитом в феврале 2018 года по случаю 180-летия установления российско-сербских дипломатических отношений.

В Белграде он был принят президентом Сербии Александром Вучичем и председателем правительства Аной Брнабич, провел переговоры с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Ивицей Дачичем, совместно с которым Лавров выступил перед студентами Белградского университета. Состоялась церемония вручения Ивице Дачичу ордена Дружбы.

В последующем Сергей Лавров и Ивица Дачич встречались в августе в Сочи и в сентябре в Баня-Луке "на полях" рабочего визита Лаврова в Боснию и Герцеговину.

17 апреля 2019 года первый заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич посетил с визитом Москву

7 июня Сергей Лавров и Ивица Дачич провели беседу "на полях" Петербургского международного экономического форума.

25 сентября "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча Сергея Лаврова с президентом Республики Сербии Александром Вучичем.

Высокий темп взаимодействия поддерживается по парламентской линии. На ежегодной основе проводятся заседания двусторонней межпарламентской комиссии под руководством председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина и председателя Народной скупщины Республики Сербии Майи Гойкович. Регулярно с главой сербского парламента встречается также председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Последняя встреча состоялась в октябре 2019 года "на полях" 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Постоянно взаимодействуют депутаты – как на двусторонней основе, так и на профильных международных площадках.

Россия и Сербия активно взаимодействуют на международной арене. Нацеленность на членство в Евросоюзе, трактуемое сербским руководством в качестве ключевого внешнеполитического приоритета, не рассматривается в Белграде как препятствие для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией, координации подходов к актуальным вопросам общемировой и европейской повесток дня. Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает сбалансированную позицию по событиям на Украине.

Особое внимание в российско-сербском диалоге уделяется поддержанию мира и стабильности в балканском регионе, в том числе в контексте проблемы миграции, которая затронула в той или иной форме все государства Юго-Восточной Европы. В повестке двусторонних политических контактов постоянно присутствует косовское урегулирование.

Эффективно функционирует российско-сербский Межправительственный комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное заседание прошло в марте 2019 года в Белграде.

Динамика российско-сербского торгово-экономического сотрудничества демонстрирует положительные тенденции. В 2018 году объем товарооборота, по данным российской таможенной статистики, составил 2,1 миллиарда долларов, что больше соответствующих показателей 2017 года на 1,9%.

По итогам января-сентября 2019 года товарооборот России с Сербией составил 1,7 миллиарда долларов, увеличившись на 9,44% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт России в Сербию составил 921,07 миллиона долларов, импорт – 776,7 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др.

Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами и др.

Между двумя странами действует соглашение о свободной торговле, подавляющее большинство товаров ввозится беспошлинно.

В октябре 2019 года было подписано Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией.

Развивается российско-сербское инвестиционное сотрудничество . По данным Банка России, общий объем накопленных российских инвестиций в Сербии составляет 1 миллиард 570 миллионов долларов. А по экспертным оценкам, объем российских инвестиций в сербскую экономику превышает 3,5 миллиарда долларов. Объем сербских инвестиций в Россию, по данным Банка России, – 168 миллионов (долларов), а по экспертным оценкам, – более 500 миллионов долларов.

Важнейшей отраслью сотрудничества является энергетика. Поставки российского природного газа в Сербию в 2018 году составили 2,1 миллиарда кубических метров. Потребности продолжают расти. Прогнозируется, что к 2023 году они могут достичь 3,5 миллиарда кубометров.

В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год.

Крупным совместным успехом является проект развития АО "Нефтяная индустрия Сербии" (АО "НИС"), основным акционером и инвестором которого выступает ПАО "Газпром нефть". Из некогда убыточного депрессивного предприятия АО "НИС" превратилось в регионального лидера в своей отрасли и обеспечивает 14% бюджетных поступлений в Сербии. "Газпром нефть" продолжает его модернизацию.

В январе 2019 года "Силовые машины" и "Электрохозяйство Сербии" заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации ГЭС "Джердап-2" с увеличением ее мощности.

В 2009 году "Силовые машины" выполнили контракт на модернизацию систем регулирования всех десяти турбин гидроэлектростанции "Джердап-2".

Компания "РЖД" реализует контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Холдинг также заключил новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра.

В октябре 2019 года "РЖД" договорились с Сербией о совместной реализации проекта комплексной модернизации железнодорожного участка Белград-Бар (граница с Черногорией).

15 мая 2018 года на форуме "Атомэкспо-2018" между Россией и Сербией был подписан документ о принципах российско-сербского сотрудничества в сфере инноваций и технологического развития с применением атомной энергии в мирных целях. В документе предложены способы оказания поддержки в создании и развитии в Сербии ядерной инфраструктуры, ядерной медицины и в применении радиационных технологий в сельском хозяйстве и промышленности.

В январе2019 года Россия и Сербия подписали договор о сотрудничестве в сфере мирного атома.

В октябре 2019 года Россия и Сербия подписали соглашение о создании на территории республики при участии госкорпорации "Росатом" Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ).

Министерство промышленности и торговли РФ и министерство экономики Сербии подписали меморандум о взаимопонимании по локализации российских производств в республике Потенциальными участниками российской промзоны могли бы стать такие российские компании как "БЛ Групп" (светотехническое оборудование), "Армастек" (композитные строительные материалы), РЖД, а также российские производители автомобильной техники.

Важным сегментом сотрудничества являются культурно-гуманитарные контакты.

В феврале 2019 года в Сербии прошли Дни российской духовной культуры . В рамках мероприятия были проведены форум по развитию паломничества и религиозного туризма, выставка художественных промыслов и ремесел России, выставка детских рисунков и гала-концерт классической музыки.

Россия также принимала участие в книжной ярмарке в Белграде, которая прошла 20-27 октября 2019 года.

Тамбове, В течение 2019 года Дни Сербской культуры прошли в Москве, Воронеже Липецке и в других городах.

Россотрудничество с 2015 года является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма Святого Саввы Сербского в Белграде. В 2017 году в куполе собора была установлена мозаичная композиция Вознесения Господня, над которой работали 90 российских и сербских мастеров под руководством члена Российской академии искусств, народного художника России Николая Мухина.

Российской стороной неоднократно предоставлялась Сербии гуманитарная помощь. В 2012 году в городе Ниш был открыт Российско-сербский гуманитарный центр, целью которого является реагирование на чрезвычайные ситуации. За годы своего существования он предпринял целый ряд очень важных операций, разминировав огромные территории в самой Сербии, оказав помощь по ликвидации последствий пожаров и наводнений многим странам региона, включая Македонию, Боснию и Герцеговину, Грецию.

Подтверждением глубины и прочности исторических связей России и Сербии стал официальный визит в Республику Сербию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14-16 ноября 2014 года.

Развивается сотрудничество в сфере туризма. В 2018 году Сербию посетили 68 тысяч туристов из России. За первое полугодие 2019 года – 44 тысячи российских туристов.

Россию с целью туризма в 2018 году посетили 58 тысяч граждан Сербии , за первое полугодие 2019 года – 26 тысяч сербских туристов.