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РИА Новости

Медведев провел в Минске переговоры с Вучичем

Вчера, 20:15
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл в Минске переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.
Медведев и Вучич беседовали тет-а-тет.
Переговоры с Вучичем проходят на фоне обострения ситуации на Балканах после того, как спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово провели на севере края акцию 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Президент Сербии привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Александр ВучичДмитрий МедведевСербияМинскРоссияВ мире
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