Медведев провел в Минске переговоры с Вучичем

Переговоры с Вучичем проходят на фоне обострения ситуации на Балканах после того, как спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово провели на севере края акцию 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.