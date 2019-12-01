Крупные ДТП с участием туристических автобусов в 2016-2019 годах

2019
27 ноября автобус с российскими туристами по дороге в аэропорт в Доминикане столкнулся на трассе с грузовиком, после чего опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. Были госпитализированы 27 россиян, 8 из которых улетели через три дня в Россию, 19 остаются в больнице.
7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы. Через несколько дней скончался еще один ребенок, доставленный в крайне тяжелом состоянии в больницу. Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.
14 июля в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. Погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. Водитель автобуса не справился с управлением.
9 июня в Адлерском районе Сочи столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. В результате ДТП погибших нет. Пострадали 26 человек, в том числе трое детей. Все они были госпитализированы.
17 апреля в Португалии на острове Мадейра произошло крупное ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии погибли 28 человек – 11 мужчин и 17 женщин, все они - туристы из Германии. Водитель автобуса и гид, оба португальцы, получили травмы.
22 марта в Китае в провинции Хунань на трассе Чанша - Чжанцзяцзе в городе Чандэ в результате аварии загорелся туристический экскурсионный автобус. В автобусе находились 53 пассажира, два водителя и один экскурсовод. Погибли 26 человек, еще 28 пострадали.
2018
8 сентября в Индонезии в районе города Сукабуми в провинции Западная Ява туристический автобус упал в ущелье глубиной 30 метров. Автобус перевозил сотрудников фирмы Catur Putra Group, дилера Honda, которые направлялись к популярному у туристов месту для сплава по реке. В результате аварии 17 человек погибли и десятки получили ранения.
17 августа в Польше в Подкарпатском воеводстве на трассе между Перемышлем и Саноком автобус, в котором находились 54 туриста из Львова, направлявшихся в Вену, съехал с дороги и упал с откоса, несколько раз опрокинувшись. Погибли три человека, 42 были госпитализированы.
21 июня в районе города Алексинац в центральной Сербии автобус с 29 туристами из Словакии, возвращавшимися с Корфу, слетел с проезжей части на трассе в кювет. В результате аварии пять человек погибли, 26 получили травмы.
22 апреля вечером в провинции Хвэнхэ-Пукто КНДР туристический автобус упал с моста. В результате аварии погибли 32 гражданина КНР и четыре жителя Северной Кореи.
2017
13 мая в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции из-за отказа тормозов автобус с туристами, следовавший из провинции Измир в Мармарис, перевернулся на опасном повороте горной дороги. В результате аварии погибли 23 человека, еще трое были ранены.
21 апреля в провинции Хунань на юго-востоке Китая на скоростной трассе в городском округе Чандэ столкнулись два туристических автобуса, погиб один человек, 35 были ранены.
13 февраля на острове Тайвань на шоссе недалеко от города Тайбэй опрокинулся экскурсионный автобус с 44 туристами. В результате аварии погибли 28 человек.
2016
20 декабря в специальном административном районе КНР Макао произошла авария туристического автобуса. В момент инцидента в автобусе находились две туристические группы с материкового Китая. В результате крупного ДТП травмы получили по меньшей мере 57 человек.
14 октября на автомагистрали недалеко от города Ульсан в Южной Корее у туристического автобуса взорвалось колесо, после чего он врезался в разделительный барьер и загорелся. В автобусе находились 20 сотрудников компании Hanwha Chemical, которые возвращались в Ульсан из аэропорта после корпоративной туристической поездки в Китай. В результате происшествия десять человек сгорели, еще десять были доставлены в больницу.
8 августа в специальном административном районе КНР Макао туристический автобус врезался в здание больницы. Впоследствии было установлено, что в момент аварии водителя не было за рулем. В результате ДТП пострадали 30 туристов с материкового Китая, из них четыре пассажира получили серьезные травмы.
21 июля автобус с туристами из Словакии слетел с проезжей части в кювет и перевернулся на трассе в районе города Алексинац в центральной Сербии. В результате аварии пять человек погибли, 26 получили травмы.
19 июля на Тайване туристический автобус, двигавшийся в направлении аэропорта Тайюань, врезался в ограждение на шоссе и загорелся. Водитель автобуса, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, специально облил себя и пассажиров бензином, решив покончить с собой. Находившиеся в автобусе 24 жителя из континентального Китая, а также местный гид и сам водитель погибли.
12 мая в провинции Чанаккале на северо-западе Турции автобус, который вез туристов из Стамбула к мемориалу погибшим во время Дарданелльской операции в годы Первой мировой войны, потерял управление и перевернулся. Погибли пять человек и 32 получили ранения.
6 мая в бельгийском городе Мускрон автобус, перевозивший около 50 туристов из Нидерландов и направлявшийся во Францию, врезался в остановившийся из-за заторов грузовик. После чего в автобус врезался еще один грузовик. В результате двух столкновений погиб водитель второго грузовика - гражданин Болгарии, 26 человек получили ранения.
4 апреля на Кубе автобус с туристами из Германии и Австрии, направлявшимися на экскурсию из города Сантьяго-де-Куба в Тринидад, попал в ДТП. В результате аварии два человека погибли, 27 пострадали.
28 февраля в штате Дуранго на севере Мексики туристический автобус сорвался в ущелье с высоты 45 метров. Погибли 12 человек из 40 находившихся в автобусе.
15 января в Японии на границе префектур Нагано и Гумма автобус с туристами, направлявшийся к лыжному курорту в Нагано, выехал на встречную полосу, сбил ограждение на дороге и перевернулся. В момент аварии в машине находился 41 человек. В результате ДТП 14 человек погибли, 27 человек получили травмы различной степени тяжести.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников