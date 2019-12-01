Крупные ДТП с участием туристических автобусов в 2016-2019 годах

14 октября на автомагистрали недалеко от города Ульсан в Южной Корее у туристического автобуса, после чего он врезался в разделительный барьер и загорелся. В автобусе находились 20 сотрудников компании Hanwha Chemical, которые возвращались в Ульсан из аэропорта после корпоративной туристической поездки в Китай. В результате происшествия десять человек сгорели, еще десять были доставлены в больницу.